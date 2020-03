Chers Gamers, l’année 2020 s’annonce excitante pour le jeu vidéo avec de nouvelles consoles de jeu (la PS5, la Xbox Series X…), et une pléthore de titres plus prometteurs les uns que les autres. Si vous êtes un joueur PC, vous trouverez dans ce top 15 des meilleurs jeux PC de 2020 !

Les développeurs ont semblé inspirés et on trouve dans cette sélection des jeux de genre variés, pour les petits et les grands. FPS, action-RPG, simulation, survival horror… De quoi passer de longues heures face à votre écran !

Les 15 meilleurs jeux PC 2020

Si les plus jeunes préfèreront se tourner vers les futurs hits de la Nintendo Switch pour passer leurs envies de gaming, les gamers les plus confirmés savent que le PC reste la machine de prédilection de ceux qui veulent du jeu vidéo à l’état pur. La preuve avec ces 15 jeux PC de 2020 !

DRAGON BALL Z : Kakarot

Véritable carton de ce début d’année, ce titre édite par Bandai Namco et développé par Cyberconnect 2 rend hommage à l’immenssissime saga Dragon ball Z.

Le jeu vous propose de revivre les aventures de Songoku – kakarot de son nom de Sayan – et de prendre part à ses combats contre Vegeta sur Terre, contre Freezer sur Namek, contre Cell, Buu et les nombreux ennemis qui tenteront de mettre à mal la paix de l’univers.

Le titre se présente comme un action-RPG dans un monde ouvert, que vous pourrez parcourir en volant et en virevoltant dans les airs comme le font les protagonistes de la série animée. Montez en niveaux en accumulant de l’expérience pour pouvoir vaincre les méchants les plus puissants de DBZ, détendez-vous avec les quêtes annexes et profitez du doublage japonais original et des musiques de l’animé !

Pour replonger en enfance durant quelques dizaines d’heures, DBZ : Kakarot est un must-have.

Sortie : janvier 2020

Flight Simulator

Avec des graphismes photoréalistes et des commandes de pilotage qui poussent la précision à l’extrême, le simulateur de vol de Microsoft dans son cru 2020 s’annonce tout simplement comme le meilleur jeu de son style.

Ceux qui aiment parcourir le ciel dans des appareils gigantesques et survoler de magnifiques territoires en prendront plein la vue ! Les sensations s’annoncent à la hauteur des attentes, avec un moteur graphique plus puissant que jamais et on hâte de mettre la main sur cette dernière mouture de Flight Simulator, qui prévoit une comptabilité avec les casques VR dans un futur proche. Un rêve, pour les pilotes en herbe.

Sortie : 2020

Legends of Runeterra

Basé sur une des licences les plus appréciées des joueurs en ligne et des compétiteurs E-sports, la célèbre League Of Legends, on a ici un jeu de cartes de stratégie gratuit qui permettra de retrouver les champions de la saga et leurs alliés pour des joutes qui demanderont de la réflexion, de la tactique et la formation d’équipes équilibrées.

Les amateurs de TCG (Tactical Card Game) et les fans de cartes Magics devraient y trouver leur compte !

Sortie : 2020 (Beta Ouverte)

Trials of Mana

A l’origine, on a le jeu Seiken Densetsu 3 sur Super Nintendo, un action-RPG sorti uniquement au Japon en 1995 et qui jouit encore là-bas d’une belle aura. Ce remake HD est la suite de l’excellent Secret of Mana, et il vous propose de plonger dans un univers heroic-fantasy peuplé d’esprits et de créatures légendaires, afin de faire avancer le scénario qui évoluera en fonction de vos choix.

Les RPG japonais restent rares sur PC et on ne peut donc qu’être ravis de mettre la main sur un titre de cet acabit.

Sortie : le 24 avril 2020

Warcraft III : Reforged

Warcraft III est l’un des plus grands jeux PC de l’histoire, tout simplement, et le titre qui a permis au studio Blizzard de devenir le géant qu’il est aujourd’hui dès sa sortie en 2002.

Avec Warcraft III : Reforged, le studio propose une version modernisée de son STR (jeu de stratégie en temps réel) qui malgré une polémique énorme due à quelques modifications, des absences de modes inexplicables et une politique commerciale plus que discutable, reste une expérience que tout gamer doit tenter.

L’un des meilleurs jeux PC en 2020, tout simplement.

Sortie : 28 janvier 2020

CyberPunk 2077

Attendu comme le messie par les amateurs de monde cyberpunk à la Blade Runner ou à la Akira, le jeu développé par Projectk Red, responsable notamment du hit The Witcher, s’annonce comme une bombe vidéoludique.

Les promesses graphiques semblent incroyables et l’univers criant de réalisme. Malgré un report de 5 mois, Cyberpunk 2077 devrait bien sortir en 2020 et il pourrait bien être le titre de l’année, sur PC et sur consoles. Le fait que Keanu Reeves soit présent dans le jeu rend l’attente encore plus difficile à supporter !

Sortie : septembre 2020

The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics

L’univers de Dark Crystal s’inspire du monde fantaisiste crée par Jim Henson en 1982 et le jeu présenté ici est un jeu de stratégie au tour par tour doté de graphismes mignons et d’une jouabilité accessible.

The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics se veut très coloré et il demande un bon équilibre entre la stratégie et l’action pure et dure, pour vaincre vos ennemis sur les terrains de jeu proposés.

Facile à prendre en main, le jeu s’adresse avant tout aux nouveaux venus dans le monde des jeux de stratégie, qui trouveront un titre bien calibré pour avancer à leur rythme. Les hardcores gamers n’y verront qu’un challenge enfantin !

Sortie : février 2020

Wasteland 3

Les joueurs avides de RPG post-apocalyptique doivent guetter avec une certaine impatience la sortie du troisième opus de la sage Wasteland. Avec un Colorado gelé pour terrain de jeu et des combats stratégiques qui demanderont un maximum de réflexion, le titre de inXile Entertainment s’annonce aussi beau que fun !

Le monde évolue en fonction de vos décisions et il faudra donc faire les bons choix, pour vous forger une réputation de sauveur plutôt qu’avoir une image négative de mercenaire.

Plus de 30 ans après l’apparition du premier titre de la licence, Wasteland 3 a tout pour être l’un des meilleurs jeux PC de 2020.

Sortie : 19 mai 2020

Half Life Alyx

Si à la simple lecture de ce titre de jeu, vous avez sauté au plafond, c’est que vous avez incarné Gordon Freeman il y a quelques années dans le premier Half Life et que le souvenir de cette aventure ne vous a jamais quitté.

Avec l’annonce de Half Life Alyx, Valve a surpris son monde, pour le plus grand plaisir des joueurs. Mais loin d’être un FPS classique, ce nouveau Half Life qui prendra place entre le premier et le second épisode ne sera jouable…qu’en VR !

L’expérience s’annonce démentielle, avec une équipe de développement énorme pour un jeu en réalité Virtuelle et une durée de vie annoncée proche de celle de Half-Life 2. De quoi s’octroyer la place de meilleur jeu PC de 2020 ? On verra !

Sortie : 23 mars 2020

Ori and the Will of the Wisps

Jeu de plateforme onirique, le premier Ori (Ori and the Blind Forest) était un véritable conte de fée vidéoludique qui a su séduire tous ceux qui ont posé la main dessus. Sa suite, Ori and the Will of the Wisps s’annonce comme encore plus poétique, plus beau et plus envoutant.

Les joueurs de PC en quête d’un peu d’une délicatesse bien souvent réservée aux gamers PS4 trouveront avec ce titre la douceur et l’émerveillement qu’ils recherchent. Comment ne pas être envouté face à cette petite créature blanche qui se déplace avec une telle grâce ?!

Sortie : 11 mars 2020

Langrisser I & II remake

La franchise Langrisser est un RPG tactique 100% japonais dans son style de jeu et dans son univers graphique et il est rare de pouvoir accéder à un tel titre en Europe. Ce remake des épisodes I et II, sortis initialement sur Megadrive, devrait donc ravir les gamers amateurs du genre.

Le jeu a été mis à jour mais vous pourrez basculer vers les versions du passé si le cœur vous en dit ! Préparez-vous à vivre des aventures épiques, avec un scénario évolutif en fonction de vos choix, des possibilités de recrutements de nombreuses unités et même une option pour remonter le temps pour modifier le cours de l’histoire.

Sortie : 13 mars 2020

Godfall

En plus d’être le premier titre annoncé sur Playstation 5, Godfall pourrait bien être une grosse surprise sur PC en 2020. Cet action-RPG à la troisième personne permettra de jouer en coopération à 3, dans un monde heroic-fantasy au sein duquel les combats s’annoncent particulièrement intenses.

Pour le moment, difficile de se faire une idée précise du gameplay, mais le trailer de présentation et les promesses du studio Gearbox Software laisse augurer du meilleur pour ce jeux PC / PS5.

Sortie : 2020

Doom Eternal

Doom est un titre mythique pour les amateurs de FPS bourrin et son remake sorti en 2016 n’a pas déçu, portant la brutalité et la frénésie à un nouveau niveau ! On attend donc beaucoup de cette suite qui s’annonce encore plus violente, en espérant un panel de créatures plus varié et un choix d’armes aussi vaste que possible, pour du fun à l’état pur.

Encore une fois, le nettoyage de démons devrait être jouissif !

Sortie : mars 2020

Resident Evil 3

Resident Evil est l’une des sagas pionnières du Survival Horror et elle est même sortie de la sphère du jeu vidéo avec des adaptations cinématographiques qui l’ont popularisé auprès du grand public. Parmi les jeux les plus cultes de la franchise, l’épisode 3 et son terrible Nemesis.

Arès un remake de l’épisode 2 qui a reçu les louanges de la part de tous les spécialistes du marché, on attend beaucoup du retour de ce 3e épisode qui pousse la terreur à son paroxysme.

Avec des graphismes actuels et une ambiance foisonnante en détails flippants, notre passage à Rancoon City risque une nouvelle fois de ne pas être de tout repos. Pour les fans de jeu de d’horreur, qui n’ont plus rien à se mettre sous la dent depuis quelques temps, RE3 pourrait bien faire partie des jeux PC de 2020 immanquables !

Sortie : avril 2020

Death Stranding

Parmi les titres qui ont marqué la fin d’année 2019, impossible de ne pas citer Death Stranding, la dernière création d’Hideo Kojima, le papa de la série Métal Gear Solid. Adulé par les uns, conspué par les autres, le jeu a le mérite de ne pas laisser les joueurs indifférents et c’est souvent ce qui caractérise les titres les plus novateurs.

En 2020, les joueurs PC pourront se faire leur propre idée sur ce titre au scénario profond et au gameplay déroutant. Quand on connaît les œuvres de Kojima, on sait que l’expérience sera de toute façon surprenante et ce Death Stranding n’échappe pas à cette règle. Un jeu à part, qu’il est agréable de pouvoir pratiquer sur PC avec la fin de l’exclusivité PS4 !

