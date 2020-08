Finalement baptisé iPhone 4s, le remplaçant de l’iPhone 4 vient d’être dévoilé par Apple. Je vous propose de le découvrir sans plus attendre…

Grosse déception pour les FanBoys, le 4s n’est donc pas l’iPhone 5 que nous attendions tous… Design inchangé et écran de même taille pour une résolution identique, l’iPhone 4s embarque par contre le nouveau processeur double cœur A5 offrant des performances 2 fois plus élevées que celles de l’iPhone 4 ainsi qu’une puce graphique 3D double cœur offrant de son côté des performances 7 fois plus élevées que celles de son prédécesseur.

Autre nouveauté, l’APN de l’iPhone 4s passe à 8Mpx pour une résolution de 3264x2448px contre 5Mpx pour l’APN de l’iPhone 4. Concernant la vidéo, ce nouvel APN permet d’enregistrer des vidéos en FULL HD 1080p transférables sans fil vers d’autres appareils de la marque (mirroring).

Je vous rappelle enfin qu’il sera désormais possible de prendre vos photos en utilisant le bouton de volume en plus du bouton tactile affiché à l’écran.

Côté réseau, pas de 4G (ou de 5G.… !) mais l’iPhone 4s est désormais compatible à la fois avec les réseaux GSM et CDMA et la nouvelle conception de ses antenne lui permet de basculer automatiquement de l’une à l’autre pour capter le meilleur signal disponible

Enfin, le nouvel assistant vocal «Siri» que la rumeur annonçait depuis quelques mois a également été présenté mais ne sera pas disponible de suite…

Vidéo de présentation de l’iPhone 4s:



L’iPhone 4s sera disponible dès le 14 octobre 2011 (retrouvez tous les produits Apple sur la boutique smartphone officielle) en version noire et blanche et capacités de stockage de 16Go (199$ avec abonnement, 629€ nu), 32Go (299$ avec abonnement, 739€ nu) et 64Go (399$ avec abonnement, 849€ nu). L’iPhone 4 8Go passe pour sa part à 99$ (avec abonnement) et l’iPhone 3Gs sera désormais offert dans le cadre d’une ouverture de ligne avec abonnement.

Pour finir, iOS 5 (l’ancêtre de l’actuel IOS 14) et iCloud seront disponible à partir le 12 octobre à noter que la mise à jour d’iOS sera gratuite pour les possesseurs d’iPhone et d’iPod Touch et qu’iCloud sera gratuit pour les utilisateurs d’iOS 5 et de Mac OS-X Lion avec 5Go d’espace de stockage inclus. iTunes Match sera pour sa part disponible fin octobre aux Etats-Unis.

Vidéo de présentation d’iCloud: