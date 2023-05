Nous sommes tous d’accord que la vie humaine a un impact de plus en plus important sur la planète : entre réduire son utilisation de plastique, sa consommation de viande, et j’en passe, cela peut devenir épineux de savoir quelles sont les actions concrètes qui peuvent réduire son impact sur la planète. On est poussés par les publicités à consommer plus, et poussés par les médias à réduire sa consommation – comment doit-on faire au 21e siècle ? Heureusement, il existe l’analyse de cycle de vie, ou ACV.

Nous allons voir ce qu’est l’ACV, et comment cela peut aider les consommateurs à réduire leur impact, avant de voir d’autres méthodes pour réduire son impact sur l’environnement dans le domaine de l’informatique.

L’ACV, qu’est-ce que c’est ?

L’Analyse du Cycle de Vie, ou « ACV« , c’est l’évaluation de l’impact environnemental de produits ou de services sur tout son cycle de vie – c’est-à-dire de l’acquisition des matières premières, jusqu’à la fin de sa vie.

Cette méthode permet d’évaluer l’impact environnemental potentiel d’un produit ou d’un service à n’importe quel moment de son cycle de vie, que ce soit au moment de la production, l’utilisation, ou même de sa destruction. On évaluera des caractéristiques comme les émissions de gaz à effet de serre, la quantité d’eau utilisée, la pollution de l’air, la quantité de déchets produits, etc.

L’ACV sert non seulement à aider les consommateurs à rester informés de l’impact de leurs achats, mais aussi de retrouver les domaines ou on peut encore réduire cet impact pour le bien de tous.

Quelles sont les autres possibilités pour réduire son impact dans le domaine de l’informatique ?

L’AVC est un outil indispensable pour ceux qui veulent réduire leur impact et favoriser de développement durable – mais il existe d’autres bonnes gestes à connaître pour les passionnés d’informatique.

Réparer plutôt que de remplacer

Bien trop souvent, si on a un écran de téléphone fissuré, ou un ordinateur portable dont le ventilateur ne tourne plus, on remplace l’appareil. Cependant, il est généralement possible (et moins cher) de les faire réparer par un réparateur informatique. Il suffit de faire une petite recherche sur internet, et vous trouverez un réparateur à proximité.

Recycler plutôt que de jeter

Jeter les appareils électriques à la poubelle, c’est interdit : il existe plusieurs solutions pour les recycler.

Certaines entreprises reprennent eux-mêmes vos anciens appareils afin de les recycler ou de les revendre – et vous remercient avec un bon d’achat d’une valeur plus ou moins important selon l’appareil.

Sachez également que pour tous vos appareils de petite taille, tout marchand avec une surface de vente de 400 m² ou plus ne peut pas refuser de reprendre vos appareils électriques de moins de 25 cm.

Autrement, il est possible de recycler un appareil qui ne fonctionne plus en l’emmenant à la déchetterie : là, le personnel saura recycler votre appareil, et vous n’aurez rien à faire.

Acheter du reconditionné

Si vous ne pouvez pas réparer votre ancien appareil, pensez toujours au reconditionné ou à la seconde main. Il existe non seulement des magasins physiques type achat-vente qui vendent ce type d’appareil sous garantie, mais aussi des sites web dédiés à la vente d’appareils électroniques reconditionnés.