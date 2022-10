La puce A16 de l’iPhone 14 explose la concurrence

La puce A16 du nouvel iPhone 14 d’Apple ne finit pas d’exploser la concurrence et d’impressionner le monde grâce à ses performances. Plus performant que n’importe quel smartphone trouvable sur le marché, les puces d’Apple sont tous simplement impressionnante. Et avec l’arrivée de l’iPhone 14 Pro et de sa nouvelle puce A16, l’écart ne fait que se creuser.

Des comparaisons des performances viennent d’être publié sur internet et l’iPhone 14 Pro et sa puce A16. Comparant la puce d’Apple avec des smartphones Android haut de gamme comme le Pixel 6 de Google et sa puce Google Tensor ou encore la puce Exynos 2200 de Samsung qui se trouve à l’intérieur des Galaxy S22.

Et le résultat est sans appel : la puce A16 de l’entreprise Californienne bas tous les records. Sur tous les plans, la puce A16 de l’iPhone Pro est plus performante et surtout, moins énergivore que ses compères.

La puce A16 Bionic possède un CPU de six cœurs, deux ces cœurs sont hautes performances et consomment environ 20% de moins d’énergie que la puce précédente. Les 4 autres cœurs sont quant à eux intelligemment conçu pour vous proposer une faible consommation d’énergie en gardant une efficacité incroyable. Une bonne nouvelle pour nos batteries, chapeau Apple.

Pour entrer un peu dans les chiffres, sur 3DMark Wildlife Extreme Mobile (testeur de performance sur mobile), la puce A16 de l’iPhone 14 Pro se voit attribuer un score de 3359, comparé à la puce Google Tensor qui n’atteint que les 2097 et Exynos 2200 qui dépasse à peine Google avec un score de 2263. Sans compter que pour des performances plus élevées chez Apple, la puce A16 gère aussi mieux sa consommation d’énergie pour une meilleure autonomie de batterie.

Sachant en plus que l’iPhone 14 Pro a le meilleur écran du marché et le meilleur appareil photo intégré, Apple a tout simplement frappé fort. La puce A16 de l’iPhone 14 Pro est tout simplement la puce la plus puissante du marché pour le moment.

Il est juste dommage que cette puce si performante ne soit accessible que pour les utilisateurs de l’iPhone 14 Pro. Effectivement, si vous prenez le modèle simple de l’iPhone 14, vous n’aurez que la puce A15 qui est la puce du prédécesseur, l’iPhone 13. Cela reste tout de même une puce très puissante, il est juste dommage de ne pas pouvoir profiter de cette puce sur tous les nouveaux modèles d’Apple.

Et pour vous procurer un iPhone 14 Pro qui possède la fameuse puce A16 il va falloir passer par la caisse. Le modèle à 128Go est au petit prix (seulement) de 1329€. Et si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez même prendre le modèle à 1000Go pour 1979€… rien que ça. Plus puissant et plus rapide certes, mais aussi plus cher.

Que vous vouliez jouer, travailler ou filmer votre prochain film, c’est désormais chose possible avec l’iPhone 14 Pro qui est tout simplement le smartphone le plus puissant du marché. Même si le design ne change pas autant qu’on aurait aimé, l’iPhone 14 Pro reste une bête de performance qui ne manque pas de couper le souffle de ses utilisateurs. Si vous en avez les moyens, c’est un smartphone à ne pas manquer.