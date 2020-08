L’Apple Keynote d’ouverture de la WWDC 2010 vient de s’achever et l’iPhone 4 a sans grande surprise été la Star de la soirée. Voici un résumé des nouveautés apportées par cette 4ème génération (en 2020, on touche à la 12e génération, avec un IPhone Pliable en projet bien avancé !) que je vous propose de découvrir sans plus tarder sous toutes ses coutures en photos et vidéo!

Le fameux prototype de San José était donc bel et bien authentique…

Noir ou blanc, 16Go ou 32Go de capacité de stockage; l’iPhone 4 est décliné en 4 versions.

Avec 9.3mm d’épaisseur, l’iPhone 4 est 24% moins épais que les modèles 3G/3Gs.

L’écran tactile Multi-Touch ‘Retina’ qui équipe ce nouvel iPhone mesure toujours 3.5 pouces mais sa résolution passe à 960x640px et offre un contraste de 800:1 ainsi que 326dpi. Aujourd’hui, il est intéressant de voir que les derniers modèles de smartphone misent sur des écrans plus larges, comme les 6.5 pouces de l’Oppo A72, qui correspondent à une utilisation plus intense de ces appareils.

Les premiers retours sont des plus positifs, l’écran offre apparemment une qualité d’affichage exceptionnelle.

Introduit avec l’iPad, le processeur maison A4 s’invite désormais dans l’iPhone!

La nouvelle batterie qui n’est malheureusement pas amovible (arf!) offre une autonomie moyenne de 300h en veille, 7h en conversation via 3G, 6h de navigation Web via 3G et 7h via Wifi (Wi-Fi 802.11b/g/n).

On notera également le passage en Micro-SIM et l’intégration d’un gyroscope (calcul de gravité) qui s’avèrera utile pour certaine applications. D’ailleurs, savez-vous comment activer un IPhone sans carte SIM ?

L’APN (appareil photo numérique) passe pour sa part à 5Mpx, est équipé d’un zoom digital 5x et est désormais couplé à un flash LED. 10 ans plus tard, on a droit à des caméras de smartphone qui montent à 12.2 Mpx, comme celle qui équipe le Google Pixel 4A.

Bonne nouvelle, le nouvel optique qui équipe l’iPhone 4 permet d’enregistrer des vidéos en HD 720p à 30fps, vidéos que vous pourrez monter directement depuis votre iPhone 4 grace à l’éditeur inclus.

Pour l’édition et le montage vidéo plus poussés Apple lance iMovie pour iPhone, application qui vous coutera par contre 4.99$…

Pour l’export de vos montages vidéo vous aurez le choix entre les formats 360p, 540p et 720p.

Un second APN frontale fait également son apparition et permet évidement de converser par vidéos interposées.

Pour ce faire Apple a même imaginé un soft baptisé ‘FaceTime’ (sorte d’iChat Mobile).

Ce nouveau logiciel qui a la particularité de permettre de lancer des visioconférences directement d’iPhone 4 à iPhone 4 en Wifi (sans passer par votre abonnement). Bref l’iPhone 4 réinvente le Talkie-Walkie…Une véritable évolution qui risque bien de s’installer dans les chaumières durablement !

Enfin, côté tarifications et disponibilités, l’iPhone 4 16Go sera commercialisé à 199$ et le modèle 32Go à 299$ (tarifs avec abonnement de 24mois).

Nous autres français feront parti des premiers veinards qui auront la chance de se procurer la bête dès le 24 juin prochain. WAAANT!!!

SFR et Orange ont d’ores et déja confirmé qu’ils allaient distribuer l’iPhone 4 mais n’ont pas encore communiqué les tarifications qui seront appliquées.

Quoi qu’il en soit celles-ci seront sans aucun doute équivalentes à celles annoncées ci-dessus soit entre 150€ et 200€ pour le modèle 16Go et entre 250€ et 300€ pour la version 32Go (en ouverture de ligne avec engagement de 12 ou 24 mois).

Outre l’iPhone 4, Apple a également refait un petit rappel des nouveautés apportées par l’OS 4 (Multi-Tâches, Dossiers pour les applications, Boite Mail Unifiée, etc…) qui au passage a été rebaptisé iOS 4.

Drôle de coïncidence, en janvier dernier je vous avais présenté une vidéo qui annonçait déja à l’époque iOS! Plutôt pas mal…

iOS 4 sera disponible gratuitement à partir du 21 juin.

Voici pour finir, la vidéo de présentation officielle de l’iPhone 4 et la publicité de présentation de ‘FaceTime’ :





(Crédit photos: Engadget)