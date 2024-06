iPhone 15 : un nouveau “hack” de recharge découvert par des utilisateurs permet de vous sauver de la panne sèche

Les fans d’Apple viennent de découvrir une fonctionnalité astucieuse sur leurs iPhones qui pourrait les sauver d’une panne de batterie. Cependant, ce “truc révolutionnaire” ne fonctionne que si vous avez un autre utilisateur d’iPhone à vos côtés.

Une fonctionnalité de charge pratique

Il peut être frustrant de voir son téléphone s’éteindre à un moment crucial sans possibilité de le recharger. Mais si vous avez un ami avec un iPhone à proximité, vous pourriez être en veine. L’iPhone 15 peut agir comme un chargeur portable grâce à cette fonction de charge ingénieuse.

Cette fonction permet de charger d’autres appareils Apple comme d’autres modèles d’iPhone, des AirPods et des Apple Watch en utilisant votre appareil mobile.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le site d’Apple explique que si les deux appareils ont un connecteur USB-C, ils peuvent être connectés et partager la batterie. Si les deux appareils sont des iPhones, celui avec le niveau de batterie le plus élevé chargera l’autre. Une fois connectés, l’iPhone déterminera automatiquement lequel a le pourcentage de batterie le plus bas et le rechargera tout en perdant sa propre charge.

Les avantages et les limitations

Cette option n’est pas limitée à l’iPhone 15, car elle peut également augmenter la batterie des modèles plus anciens. Vous devez simplement disposer d’un câble USB-C vers Lightning puisque l’iPhone 15 utilise ce nouveau connecteur.

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les anciens modèles d’iPhone, qui ne peuvent pas se charger entre eux ou avec un iPhone 15. Le hack de charge a été salué comme un nouveau geste romantique, permettant de montrer à un autre utilisateur d’iPhone à quel point vous l’appréciez.

Réactions des utilisateurs

Un utilisateur en ligne a partagé que son iPhone 15 a perdu neuf pour cent de sa batterie pour faire passer un iPhone 11 de 10 à 32 pour cent.

Bien que certains utilisateurs soient sceptiques quant à l’impact de cette fonctionnalité sur la durée de vie de la batterie du téléphone, d’autres sont enthousiasmés par cette nouvelle fonctionnalité.

Autres astuces pour économiser la batterie

Il existe d’autres astuces pour économiser la batterie lorsque votre appareil est en mode faible consommation. Par exemple, vous pouvez activer le mode économie d’énergie. Ce mode aide à prolonger la durée de vie de la batterie lorsque votre appareil manque de jus.

Pour activer ou désactiver le mode économie d’énergie, allez dans Réglages, puis Batterie, et activez le mode économie d’énergie.

Un autre réglage à ajuster est la luminosité de votre écran. Garder la luminosité de l’écran entre 65% et 70% peut économiser beaucoup de batterie. Pour modifier les niveaux de luminosité, glissez simplement votre doigt du coin supérieur droit vers le bas de votre écran d’accueil.