Apple va dévoiler sa plus grande mise à jour de l’iPhone avec Siri amélioré par l’IA – Votre iPhone éligible ?

Apple est sur le point de révéler iOS 18, qui est annoncé comme la plus grande mise à jour de l’iPhone de l’histoire de la société. La conférence annuelle des développeurs WWDC se tiend en effet ce lundi 10 juin au siège d’Apple en Californie, où de nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 seront présentées.

Une nouvelle version de Siri alimentée par l’IA

L’une des mises à jour les plus attendues d’iOS 18 est un Siri amélioré utilisant l’intelligence artificielle générative. Cette technologie, similaire à celle utilisée par ChatGPT, permettra à Siri de répondre aux questions de manière plus humaine et naturelle.

Dans Apple Music, l’IA pourrait également être utilisée pour créer des « playlists auto-générées », offrant une expérience musicale plus personnalisée et intuitive.

Support RCS à venir

En octobre dernier, Apple a annoncé que le support RCS (Rich Communication Services) arrivera sur les iPhones en 2024. Le RCS, successeur du SMS et du MMS, apportera plusieurs fonctionnalités de type iMessage aux textes entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android, telles que :

– Photos et vidéos en haute résolution

– Messages audio

– Indicateurs de saisie

– Accusés de réception

– Messagerie Wi-Fi entre iPhones et appareils Android

– Amélioration des discussions de groupe

– Amélioration du chiffrement par rapport au SMS

– Partage de localisation

Éligibilité de votre iPhone

Apple offre généralement cinq ans de mises à jour pour ses iPhones. Cependant, une source anonyme sur X (anciennement Twitter) avec un historique de fuites précises a suggéré que les iPhones âgés de jusqu’à huit ans pourraient être compatibles avec iOS 18.

Voici la liste complète des modèles qui pourraient bientôt bénéficier de la nouvelle mise à jour :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

Les utilisateurs d’iPhone peuvent s’attendre à des mises à jour excitantes et innovantes qui amélioreront leur expérience utilisateur et offriront de nouvelles fonctionnalités puissantes. Restez à l’écoute pour plus de détails lors de la WWDC.