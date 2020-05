Une barre de son sera parfaite pour transformer votre salon en salle de cinéma personnelle, et vous pourrez acquérir l’un des meilleurs modèles actuels en consultant notre comparatif des barres de son. Ensuite, il faudra l’installer ! On vous explique comment brancher une barre de son sur un téléviseur facilement, en 5 étapes.

Avant de commencer : choisir le bon câble, entre HDMI (ARC) et câble optique

Avant même de commencer à raccorder la barre de son à votre téléviseur, il faut vérifier la connectique nécessaire. Hormis le Bluetooth, qui permet notamment de connecter ces barres de son ou de connecter des enceintes à un PC, ou le Wifi pour des transmissions de son depuis un appareil mobile, la plupart des barres de son optent pour la connectivité HDMI ou Optique.

HMDI : vérifier les ports disponibles sur votre TV, pour connaître le câble dont vous avez besoin. Les téléviseurs équipés de un ou plusieurs ports HDMI sont nombreuses et vous reconnaîtrez cette connectique par la mention ARC située au-dessus (ou à côté) d’un port HDMI. Pour le son, il faudra connecter le câble HDMI relié à la barre de son au port comportant la mention HDMI Out.

Il est bon de savoir que toutes les barres de son ne sont pas vendues avec un câble de connexion alors vérifiez cela avant de vous lancer dans l’installation.

Ensuite, il ne vous restera qu’à suivre les 5 étapes suivantes !

Etape 1 : installez la barre de son au meilleur endroit

Pour profiter au maximum de la qualité sonore de votre barre de son et de ses effets de spatialisation, pour celles qui en sont équipées, il faut la disposer au bon endroit. On vous recommande de la placer sous la TV, voire au-dessus si vous disposez d’un meuble ou si vous optez pour la fixation murale. De la sorte, le son sera diffusé en harmonie avec les images, en provenant du même endroit. C’est le plus logique et le plus efficace pour un résultat à la hauteur de vos attentes.

Evitez d’installer la barre de son trop loin du téléviseur, sur un côté ou au sein du meuble TV, car vous minimiserez les performances du produit. De plus, le laisser à l’air libre évite les surchauffes, et c’est un conseil qui s’applique à l’ensemble des appareils technologiques !

Vous avez décidé de son emplacement ? Passons à l’étape 2 !

Etape 2 : Connectez la barre de son à la télévision

Il faut désormais connecter la barre de son à votre télévision. Pour cela, utiliser le câble adéquat (HDMI ou Optique) et branchez-le dans les bonnes entrées/sorties des appareils.

Sur la barre de son, le HDMI sera noté par la mention HDMI OUT et vous le connecterez à l’entrée ARC de votre téléviseur.

Pour les utilisateurs de câble optique, vous trouverez la mention OPTICAL ou OPTICAL IN sur la barre de son et vous connecterez ce câble à la sortie OPTICAL OUT de votre TV.

Vérifiez que le câble n’est pas trop tendu, pour éviter qu’il ne se décroche lors d’un déplacement de l’enceinte, par exemple, et le cas échéant utilisez un câble un peu plus long, par précaution. Mieux vaut avoir un peu de jeu, surtout qu’on trouve désormais des câbles de longueur tout à fait acceptable dans le commerce.

Etape 3 (facultative) : Connectez le caisson de basses

Certaines barres de son sont équipées de caissons de bases intégrés, et si vous avez choisi l’un de ces modèles, alors vous pouvez directement passer à l’étape suivante. En revanche, si le matériel sonore choisi est composé d’une barre de son et d’un caisson de basses externe, il faut brancher ce dernier.

En fonction du subwoofer qui accompagne la barre de son (filaire ou sans-fil), l’étape à suivre sera différente mais la première chose à faire est de bien choisir son emplacement. Pour profiter du meilleur son, on vous recommande de la placer face à vous, en l’alignant avec la barre de son pour profiter d’un bon équilibre entre les émissions de celle-ci et les graves du subwoofer.

Mais il est possible, si vous voulez amplifier le son, de le placer dans un angle de la pièce. Avec de bons réglages, l’effet réverbérant est intéressant pour les basses.

Pour le brancher, s’il s’agit d’un modèle filaire, il suffira de bancher le câble fourni à la barre de son dans l’emplacement indiqué. S’il s’agit d’un modèle sans fil, il suffira d’allumer les deux appareils (barre et caisson) et puisqu’ils sont jumelés, ils se détecteront et se lieront automatiquement. Si ce n’est pas le cas, il suffira de faire un reset et de les jumeler à nouveau, en appuyant longuement sur la touche Bass de la télécommande et sur le bouton équivalent du caisson. Si les dénominations peuvent varier selon les modèles, les étapes sont similaires.

Place à l’étape 4 !

Etape 4 : Allumez votre TV et choisissez la source

Votre barre de son est branchée et il faut vérifier que votre TV la reconnaît. Pour cela, allumez votre téléviseur et choisissez, avec la télécommande de la barre de son (si vous en avez une), l’entrée qui lui correspond. Normalement, vous trouverez cela sous Source ou Entrée puis dans ARC, HDMI, TV ou OPTICAL ou DIGITAL IN (ou D-IN), selon la connectique utilisée.

Il ne reste plus qu’à tester votre barre de son et sa qualité sonore, via l’étape 5 !

Etape 5 : Configurez le son via votre Téléviseur

Pour vérifier que le son sort bien du bon endroit, choisissez un programme qui permet de tester le son. Films, séries, sport, poussez le volume et vérifiez d’où il provient le son :

Il sort de la barre de son mais pas des enceintes du téléviseur ? C’est bon !

mais pas des enceintes du téléviseur ? C’est bon ! Le son provient uniquement de la TV ? il va falloir régler cela, comme on le détaille ensuite.

Le son sort à la fois du haut-parleur TV et de la barre de son ? Là aussi, il y a un souci, et on vous explique comment le régler.

Il suffit de vous rendre dans les paramètres de Son de votre TV, et de choisir la sortie sonore à utiliser. Vous devriez trouver une section Haut-Parleur Externe / Périphériques de son externe, que vous devez choisir. A ce stade, le son devra bel et bien être diffusé via la barre de son et, potentiellement, le caisson de basse externe.

A ce stade, on vous invite à faire différents tests, en zappant sur les chaines, en essayant d’insérer un Blu-ray ou en allumant votre console pour lancer un jeu bourré d’effets sonores, afin de vérifier que le son est diffusé correctement.

Parmi les troubles parfois notés par les utilisateurs de barres de son, il y a celui du léger décalage entre le son qui sort de la barre et l’image qui s’affiche à l’écran. C’est un problème de synchronisation – insupportable, on en convient – mais qui se résout très facilement ! Il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre TV et de chercher l’option Retard de Son, qui permettra de synchroniser l’image et le son en un instant.

Vous savez désormais comment brancher une barre de son sur un téléviseur, et vous n’aurez plus qu’à profiter de votre nouvelle installation pour une expérience sonore digne de ce nom !

