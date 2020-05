Les consoles de cette génération que sont la PS4 et la Xbox One/X sont en train de vivre leurs dernières heures et la relève arrive, avec les nouveaux modèles que seront la Playstation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. Si le fabricant japonais est pour l’instant avare en informations, le géant américain a déjà fourni de nombreux détails sur sa nouvelle machine : infrastructure, design, nouvelles fonctionnalités, prix, modèles et caractéristiques techniques… De quoi se faire une idée précise de la bête, avant de pouvoir mettre la main dessus ! De plus, en croisant différentes informations, il est désormais possible d’annoncer sa date de sortie.

Dans ce guide complet, on fait le point sur la Xbox Series X et sur tout ce qu’on sait pour l’instant sur la future console de Microsoft.

Le design de la Xbox Series X

Un design épuré

C’est lors des Game Awards 2019 qui se sont tenus à Los Angeles le 12 décembre dernier que Microsoft, à la surprise générale, a dévoilé sa dernière console de jeu : la Xbox Series X, connue jusqu’alors sous le nom de Projet Scarlett.

Si les consoles de la firme américaine n’ont jamais brillé par la finesse de leur design, elles se sont affinées peu à peu, de génération en génération et celle-ci ne suit pas le même chemin. Avec ses dimensions de 15 cm x 15 cm x 30 cm, elle se présente comme un bloc rectangulaire noir qui semble assez imposant…si on la pose à plat. Un design de la XBox series X assez imposant mais sobre à la fois. On parle de grand monolithe noir !

Toutefois, elle peut être utilisée à la verticale, à la manière d’une enceinte et devient bien plus facile à stocker et moins encombrante. La grille d’aération au sommet de la console, destinée à appuyer le système de refroidissement dans son travail semble confirmer que la position verticale est à privilégier.

Sur la façade, on retrouve le logo lumineux Xbox, et un lecteur Blu-ray dans lequel vous pourrez insérer vos disques de jeux / de films.

Le design de la Xbox Series X se rapproche d’une tour de PC, ce qui montre que Microsoft pourrait souhaiter faire un lien entre sa machine de jeux et les PC.

Le design de la Xbox Series X au service de la performance

Microsoft a travaillé l’architecture interne pour permettre le refroidissement optimal de ces composants. En effet la puissance de calcul nécessaire surchauffe les composants et il est nécessaire de les refroidir en permanence grâce à une colonne d’air qui traverse de part en part la console. L’air est aspiré puis réchauffé, il est évacué par les grilles.

Sa conception par couche successive de composants permet également de supposer que son design a été pensé pour qu’elle puisse être réparée par des spécialistes.

Niveau connectique, la Xbox Series X est bien doté. Les ports se retrouve sur l’arrière de la machine, n’impactant par le design général de la X box Series X. Un port HDMI 2.1 compatible 8K et deux ports USB 3.2, un port RJ45 pour la connexion internet. Pour l’alimentation Microsoft a opté pour un simple port C8 donc plus de bloc d’alimentation comme dans les précédentes Xbox.

Enfin, le dernier port est dédié à l’augmentation du stockage de la machine via un SSD (Solid State Drive), c’est à dire un espace de stockage dédié développé avec le fabricant Seagate d’une capacité d’un Téra Octet.

Notre avis sur le design de la Xbox Series X

Microsoft nous a agréablement surpris par ce design innovant qui permet à sa machine de fonctionner en pleine puissance. L’objet, certes imposant, est séduisant grâce à des lignes épurées. On attend de pouvoir la tester pour analyser ses capacités mais aussi pour évaluer son niveau sonore.

Caractéristiques techniques de la Xbox Series X

Si on se fie au site de Microsoft, la Xbox Series X serait la console la plus puissante et la plus rapide de la nouvelle génération. Des informations qui ne seront confirmées que lorsqu’on pourra établir un comparatif complet entre toutes les consoles next-gen.

Pour l’instant, on peut détailler les caractéristiques techniques de la Xbox Series X qui disposerait :

D’un processeur 8 cœurs d’AMD Zen 2 (3,8 GHz)

D’une puce graphique d’AMD Navi RDNA 2 (52 CU à 1,825 GHz, 12 TFLOPS)

De 16 Go de Ram, répartis en 10 Go avec une bande passante de 560 Gbps et 6 Go avec une bande passante de 336 Gbps

D’un SSD de 1 To de stockage (2,4 Go/s en lecture, ou 4,8 Go/s avec compression)

De connectique USB 3.2

D’un lecteur de disque Blu-ray 4K UHD

Microsoft veut que la plupart de jeux de la Next-gen tournent en 4K et en 60 Fps, et aimerait atteindre la 8K en 120 image /s, ce qui est possible techniquement avec de telles performances.

Les caractéristiques techniques de la Xbox Series X sont de hauts niveaux et permettent à cette nouvelle génération de console de proposer des jeux de très hautes définitions totalement immersifs et avec une qualité visuelle et sonore de premier ordre.

De plus, la Xbox Series X disposera de nouvelles technologies qui devraient plaire aux gamers.

Des technologies nouvelles pour des performances folles

Lorsqu’on demande aux joueurs ce qu’ils attendent des consoles de la nouvelle génération, leurs réponses sont assez claires : moins de temps de chargement et de meilleurs graphismes ! Avec les nouvelles technologies embarquées par la Xbox Series X, cela pourrait bien se réaliser.

D’une part, la présence du SSD permettrait de réduire considérablement les temps de chargement, voire de les faire disparaître. Plus qu’une avancée technique, ce serait une révolution dans le monde du gaming et un atout de taille pour la machine de Microsoft. La firme a d’ailleurs donné un nom à l’ensemble des paramètres qui permettent d’augmenter la vitesse de lecture et de chargement : le système Xbox Velocity !

Ensuite, c’est en matière d’affichage des images que la console souhaite impressionner, avec ces outils nouveaux :

Le Ray Tracing , qui offre des reflets et des éclairages bien plus réels et qui pourront donc transformer la qualité visuelle de nos jeux. Il sera utilisé pour l’image, mais également pour l’audio, avec une amélioration de la qualité sonore des softs

, qui offre des reflets et des éclairages bien plus réels et qui pourront donc transformer la qualité visuelle de nos jeux. Il sera utilisé pour l’image, mais également pour l’audio, avec une amélioration de la qualité sonore des softs Le Variable Rate Shading , qui aidera à optimiser le niveau de détails d’un jeu , en aidant ainsi la console à mieux travailler. Il s’agira principalement d’optimiser des éléments invisibles à l’œil du gamer mais bien présents dans le titre, qui doivent donc être pris en compte.

, qui aidera à optimiser , en aidant ainsi la console à mieux travailler. Il s’agira principalement d’optimiser des éléments invisibles à l’œil du gamer mais bien présents dans le titre, qui doivent donc être pris en compte. La technologie Variable Fresh Rate servira à augmenter la netteté des images en mouvements. Sur la génération actuelle de consoles, on perçoit assez souvent un flou lors de mouvements brusques (c’est flagrant sur les FPS) et il devrait disparaître avec ce système VFR.

servira à augmenter la netteté des images en mouvements. Sur la génération actuelle de consoles, on perçoit assez souvent un flou lors de mouvements brusques (c’est flagrant sur les FPS) et il devrait disparaître avec ce système VFR. Des outils d’améliorations de l’affichage (l’Auto Low Latency Mode et le Dynamic Latency Input) qui garantiront une meilleure vitesse d’affichage

Hormis les nouveautés techniques, Microsoft a présenté un système assez novateur qu’il a baptisé le Quick Resume. Il s’agit d’un mode qui permettra au joueur de relancer n’importe quel titre mis en pause, même lorsque vous avez éteint la console, et de switcher d’un jeu à l’autre aisément. Admettons que vous jouiez à PES, et qu’en pleine défaite vous souhaitez faire un break et vous défouler sur un Tekken, il suffira d’utiliser ce Quick Resume pour faire quelques combats avant de reprendre votre match plus sereinement.

Autre idée qui semble prometteuse, le système Smart Delivery. Microsoft explique que si vous achetez un jeu sur l’une de ses machines et qu’il est disponible sur une autre, vous pourrez l’utiliser sur toutes ses consoles avec une amélioration graphique pour une utilisation sur la Xbox Series X.

L’exemple a été fait avec le très attendu Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red hélas reporté en fin d’année, qui pourrait sortir quelques mois avant la sortie de la Xbox Series X. Ceux qui l’achèteraient sur Xbox One ne seraient donc pas lésés, puisqu’ils pourront l’upgrader facilement sur leur potentielle nouvelle console par la suite ! Ce sera le cas pour tous les jeux Xbox first party (Xbox Game Studios) et pour les titres des développeurs qui choisiront d’intégrer cette fonctionnalité.

La manette de la Xbox Series X : quasi similaire, mais novatrice

La manette d’une console participe à son succès, puisque c’est l’outil qu’on a dans les mains en permanence ! Dans le monde du gaming, la manette des différentes Xbox est souvent considérée comme l’une des plus intuitives pour le jeu, notamment pour les FPS, et on constate que Sony semble s’en être inspiré pour la manette de sa PS5.

La manette de la Xbox Series X ne révolutionnera pas les pads de la firme, avec son design quasi similaire, mais elle embarque quelques nouveautés qui pourraient faire la différence.

On note qu’elle est un peu plus fine que ses prédécesseurs, pour s’adapter autant aux mains des enfants qu’à celle des joueurs plus âgés, et que la croix directionnelle a été revue. Les ingénieurs se sont appuyés sur les retours des utilisateurs de la manette Elite 2 de la Xbox One (une manette Premium, plus chère mais plus performantes, à destination des hardcore gamers) et elle est plus incurvée et plus profonde.

Les grips sur les joysticks et les gâchettes offrent un retour de sensation plus agréable, en abandonnant le côté lisse du plastique de certaines manettes de jeux, froid et parfois glissant.

Au centre de la manette de la Xbox Series X, un bouton dédié au partage de contenu qui permettra d’envoyer des images, des vidéos ou peut-être de diffuser ses exploits en live, directement, pour ne pas perdre les jeunes joueurs avides de diffusion en streaming.

Parmi les éléments sujets à controverse sur cette manette, il y a l’utilisation de piles AA pour la recharger. Un choix qui semble désuet si on compare à la concurrence mais qui se comprend, comme l’explique un ingénieur de Microsoft : Ce qu’il faut savoir est que quand on parle aux joueurs, il y a un camp assez important qui préfère les piles AA. Elles offrent en effet une durée de charge bien plus élevée qu’une batterie rechargeable et le joueur n’a pas à se préoccuper de la charge constamment.

Toutefois, Microsoft vendra bien un kit de recharge externe avec sa Xbox Serie X, qui se branchera via le port Micro-USB.

De notre point de vue, Microsoft a pas mis stout son budget de développement dans le pad mais finalement la Xbox series aura une manette simple, pratique et permettant de bonnes sensation de jeu, ce qui est le plus important.

Xbox series X : son prix ?

Le prix d’une console est évident l’un des arguments de vente les plus importants et à quelques mois de sa potentielle sortie, le tarif officiel de la Xbox series X n’a pas été dévoilé.

Toutefois, Microsoft parle de tarifs raisonnables pour ce modèle (car il y aura d’autres XBox, comme on le détaille plus bas !) et on peut spéculer sur ces prix, en comparant les offres faites lors du lancement des précédents machines.

A sa sortie, la Xbox One S – le modèle réduit de la machine – était proposée à 299 euros pour le modèle avec un disque dur de 500 Go, et à 349 euros pour le modèle embarquant 1 To d’espace de stockage. Ensuite, quand Microsoft a lancé son modèle Haut de Gamme, la Xbox ONE X, il l’a fait à 499 euros (environ 600 dollars).

Si on tient compte de ses tarifs et du fait que la firme sait pertinemment qu’une console trop chère est vouée à l’échec (on l’a vu avec de précédent modèle de Xbox, ou lors du lancement de la PS3…), on peut penser que le prix de la Xbox Series X ne dépassera pas les 600 euros.

Toutefois, des rumeurs font état d’une machine d’entrée de gamme proposée aux alentours de 300 euros et d’un modèle haut de gamme – cette Xbox Series X – qui serait vendu entre 600 et 800 dollars, soit environ 700 euros pour nous.

Vu la technologie proposée par les machines Next Gen et le prix très élevés des composants, il pourrait bien s’agir de la bonne fourchette. Attendons d’en savoir plus ! Alors êtes vous prêt à mettre le prix pour la Xbox series X ?

Plusieurs Xbox pour la nouvelle génération

Comme mentionné ci-dessus, la grande annonce de la Xbox Series X en cacherait une plus petite, mais non moins intéressante : il n’y aurait pas qu’une seule Xbox Next Gen !

En suivant le schéma qu’ils ont imposé peu à peu ces dernières années, pour allonger la durée de vie des différents modèles de consoles et s’adapter aux évolutions technologiques des écrans / des techniques de développement, et qui consiste à proposer des versions boostées de leur console, les fabricants pourraient mettre sur le marché plusieurs éditions de leur console.

La Xbox One a connu des versions S (aux performances réduites) et X (pour le modèle haut de gamme), comme la PS5 a eu droit à son modèle Pro. Et il semble acquit qu’en plus de la Xbox One Series X, on ait droit à une Xbox One Series S (nom non-officiel), une variante moins puissante avec des composants moins onéreux.

C’est ce que semble confirmer les noms de code qui circulent sur le net depuis un moment : le projet Scarlett (au nom de code Anaconda) est devenu la Xbox Series X et un projet Lockhart sera bien avancé et il correspondrait à une version low-cost de la nouvelle machine.

Pas de confirmation officielle pour l’instant, ni d’informations concernant une date de sortie commune ou éloignée pour ces potentielles variantes de la nouvelle Xbox. D’ailleurs, elle sort quand cette Xbox Series X ?

Xbox series X : date de sortie ?

C’est la grande inconnue du moment ! Microsoft a confirmé que la Xbox Series X sortirait en 2020, mais sans donner d’informations sur une date de sortie précise.

Cependant la date de sortie d’une console comme cette Xbox series X ne se fait pas au hasard, quand la console est prête. Beaucoup de facteurs sont importants pour lancer la console dans le bon timing. Tout d’abord la proximité avec Noël ou le Black Friday mais aussi le calendrier des concurrents ! Sortir la Xbox Series X trop tôt ou trop tard peux avoir un impact décisif sur les ventes comme pour le choix du prix de la console.

Logiquement, la Xbox Series X devrait apparaître dans les commerces autour de novembre / décembre pour trouver une place sous le sapin de Noël et peut-être même avant, afin de devancer la sortie de la PS5, qui n’a toujours pas été annoncée officiellement.

Mais un élément pourrait perturber la date de sortie de la Xbox Series X et retarder son lancement : le coronavirus. Si les usines de fabrications semblent avoir réussies à rattraper leur retard pour l’assemblage de la console, les effets économiques de cette crise pourraient frapper le porte-monnaie de consommateurs et le nombre d’acheteurs potentiels prêts à dépenser plusieurs centaines d’euros /de dollars pour la nouvelle console pourrait être bien moindre. Une décision devrait être prise rapidement !

En temps normal, on aurait parié pour une date de sortie de la Xbox Series X une semaine avant le black friday qui aura lieu en 2020, le 27 novembre. Mais au vue de la situation, bien malin celui qui pourra prédire dès maintenant la date de sortie définitive de la nouvelle Xbox Series X !

Quels jeux pour la Xbox Series X ?

Une console n’est rien sans ses jeux et Microsoft le sait parfaitement, après un manque flagrant d’exclusivité de qualité sur sa Xbox One qui lui a fait perdre la guerre contre son rival PS4.

Pour cette Xbox series X, la firme américaine veut voir les choses en grand et promet de très grosses exclusivités. Elle a déjà racheté de nombreux studios, pour s’assurer des titres uniques et elle promet des jeux pour les gamers, dès le lancement. A quoi s’attendre ?

Plusieurs titres ont été annoncés pour accompagner la sortie de la console Xbox series X. Les jeux évoqués :

Halo Infinite , le fer de lance des Xbox qui est un console-seller à lui tout seul et il a été annoncé officiellement pour la sortie de la Xbox Series X

, le fer de lance des Xbox qui est un console-seller à lui tout seul et il a été annoncé officiellement pour la sortie de la Xbox Series X Senua’s Saga : Hellblade II , une exclusivité à la console de Microsoft (voir la vidéo)

, une exclusivité à la console de Microsoft (voir la vidéo) Assassin’s Creed Ragnarok, un nouvel opus de la saga d’Ubisoft cette fois-ci avec les Vikings !

D’autres jeux pour la nouvelle Xbox series X devraient être présents, le jour du lancement ou dans la foulée. On pense notamment à Forza, jeu de course mythique de la Xbox, à Flight Simulator avec ses graphismes photo-réalistes, au splendide Everwild, ou à certains jeux déjà prévus et qui seront disponibles sur plusieurs consoles, comme Cyberpunk 2077, un nouveau Fifa, un Call Of Duty et d’autres titres des licences les plus populaires.

En attendant la liste officielle des jeux de la Xbox Series X, vous pouvez patienter avec ce top 15 des meilleurs jeux de la Xbox One !

Senua’s Saga : Hellblade II en vidéo :

Xbox Series X : quid de la rétrocompatibilité ?

La rétrocompatibilité, ou la capacité à lire les jeux des anciennes versions d’une console est un sujet sensible et un argument de vente puissant. On se rappelle que la PS2, à sa sortie, lisait tous les titres de la PS1 ce qui a convaincu bon nombre d’acheteur de passer de l’une à l’autre.

Si du côté de Sony, on se perd un peu dans les annonces de rétrocompatibilité entre PS4 et PS5, c’est très clair du côté de Microsoft : la console sera compatible avec des milliers de jeux en provenance de la Xbox, de la Xbox 360 et des Xbox One ! Une excellente nouvelle qui pourrait décider des joueurs à ne pas changer de marque de console pour continuer à profiter de leurs titres favoris.

De plus, tous les accessoires compatibles avec la Xbox One fonctionneront sur la Xbox Series X, des manettes aux disques durs externes, en passant par les différents casques.

Des rumeurs diverses sur la nouvelle Xbox

Si de nombreuses informations concernant la Xbox Series X ont été confirmées, les rumeurs qui accompagnent les sorties de nouvelles consoles vont bon train et on tente de savoir ce qu’elles valent.

L’interface Xbox ne changera pas

Il semble que Microsoft ait choisi la continuité pour son interface Xbox, avec un système qui devrait évoluer légèrement (dès la Xbox One) et ainsi permettre une transition aisé d’une machine à l’autre pour les utilisateurs.

D’ailleurs, les récentes mises à jour de l’interface Xbox semble aller dans ce sens.

Des jeux en streaming dans le cloud

Alors que Google s’est cassé les dents avec son système de jeux en streaming Stadia, Microsoft pourrait proposer quelque chose de bien plus concluant avec sa Xbox Series X.

La machine prendrait en compte le Streaming et il serait possible de jouer sans avoir à télécharger le jeu, et de profiter d’un titre sur un autre écran que celui de la TV, par exemple une tablette, l’écran de l’ordi ou un smartphone.

Evidemment, on imagine que si cela se concrétise, on verra apparaître sous peu un catalogue payant, avec des centaines de jeux à louer ou à jouer en souscrivant un abonnement, pour ce qui serait le Netflix du jeu !

Les pass online

Peu d’informations circulent concernant les Pass pour profiter des servies en ligne de Microsoft mais on peut être certains que le système de Xbox Game Pass et Live seront de la partie, avec leurs jeux offerts tous les mois et les joutes en ligne endiablées qu’ils permettent.

Xbox Series X : que la guerre des consoles (re)commence !

Il n’y a certainement plus que quelques moins à patienter pour passer à la nouvelle génération de console, et comme à chaque saut Next-gen, l’excitation est palpable.

Les nouvelles machines affichent de belles promesses et les dirigeants de la branche jeux vidéo de Microsoft affirment même que jamais l’écart n’aura été aussi grand entre deux générations de consoles. On aimerait les croire sur parole mais on attend de voir ce que proposera réellement la Xbox Series X une fois la manette en main.

Encore une fois, la guerre des consoles opposant Sony et Microsoft aura lieu et c’est tant mieux, car les joueurs auront ainsi un maximum de choix pour leur divertissement favori !

Dès que nous aurons plus d’information concernant les caractéristiques, le design, la manette, les jeux, le prix et la date de sortie de la Xbox Series X, nous mettrons à jour cet article !