Installer un bon antivirus est devenu indispensable pour se protéger contre les nombreuses menaces qui pullulent sur Internet. Entre les profils frauduleux sur certains sites, les tentatives d’hameçonnage sur vos boîtes mail ou encore les fichiers malveillants qui infiltrent vos appareils en vue de soutirer vos informations personnelles, la simple vigilance pourrait ne plus suffire. Avec ce top 10, vous pourrez choisir plus facilement le meilleur antivirus, en fonction de vos besoins.

Norton Antivirus

Norton Antivirus est une solution reconnue, qui protège les ordinateurs des particuliers depuis plusieurs dizaines d’années. La société possède plusieurs marques d’Antivirus, notamment Avast et AVG, et elle parvient à proposer une suite logicielle très complète, disponible en plusieurs versions, pour s’adapter aux besoins de chacun.

Sa version Antivirus Plus (sans VPN), disponible dès 14,99 euros / an, garantit une protection à 100 % contre les virus, en détectant et en éliminant toutes les menaces, et elle agit contre l’ensemble des logiciels malveillants (malware, ransomware, etc.) et contre les tentatives de piratage. Elle fonctionne sur PC/Mac/IOS/Android et peut protéger jusqu’à 3 appareils.

Si vous optez pour l’une des versions Norton 360 (dès 29,99 euros/an), vous bénéficierez en plus d’un service de VPN complet, et d’options avancées pour les offres Deluxe (avec contrôle parental et Monitoring du Dark Web, pour s’assurer que vos données ne sont pas compromises) et Advanced (qui ajoute un aide à la restauration de votre identité en ligne et la surveillance des réseaux sociaux).

C’est un système de protection complet, fiable, doté d’un bon pare-feu et d’une surveillance en temps réel qui vous assure une navigation plus sereine. Ses versions les plus avancées peuvent couvrir jusqu’à 10 appareils et vous pourrez profiter de 14 jours d’essai pour vous faire un avis.

BitDefender

BitDefender est un expert de la cybersécurité, qui protège les particuliers comme les professionnels avec des packs antivirus très complets, qui permettent de sécuriser les appareils connectés de votre maison.

Ce logiciel de protection a été élu produit de l’année 2022, pour son ensemble de solutions. On trouve une version Internet Security (dès 29,99 euros/an, exclusive à Windows) avec une protection complète en temps réel, un système de détection et de blocage des menaces, un contrôle des sites sur lesquels vous naviguez, un outil anti-phishing, une protection multicouches contre les ransomwares, un pare-feu anti-intrusion, une protection Webcam, un VPN ou encore un système de contrôle parental.

Pour étoffer ses suites, BitDefender propose un pack total Security (dès 39.99 euros/an, pour PC, MAC, IOS et Android) avec en plus un outil d’amélioration des performances de vos machines et un système Antivol, qui permet de verrouiller les appareils à distance. Et une version Family, qui permet de protéger jusqu’à 15 appareils par foyer, ce qui en fait le meilleur antivirus pour les familles les plus nombreuses ou les gros utilisateurs.

Vous pouvez essayer les différents packs gratuitement pendant 30 jours pour vous faire un avis sur BitDefender, l’une des solutions les plus complètes pour protéger et optimiser vos appareils.

Total AV

Total AV est un pack de sécurité complet, qui comprend un antivirus en temps réel et confère une protection continue à tous ses utilisateurs. Cette suite de sécurité internet tout-en-un propose un scan exécutable en permanence ou programmable et un système de blocage et d’élimination des malwares efficace, destiné à assurer à l’utilisateur des sessions de navigation en toute sérénité.

Son offre comprend également un VPN, qui ne ralentit pas votre machine et permet de contourner les restrictions géographiques (pour accéder à tous les contenus qui vous intéressent), de faire des achats à petits tarifs et de naviguer sans être espionné. On trouve un bloqueur de publicité intégré (TotalAdblock) qui améliore le confort de navigation, un blocage des cookies ainsi qu’une surveillance de votre adresse email, pour lutter contre les scams et les tentatives d’hameçonnage.

Total AV peut protéger jusqu’à 6 appareils sur Windows, Mac, iOS et Android et il est accessible dès 1,59 euro/mois. Vous profiterez d’une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours, pour l’essayer sans risque.

Il pourrait bien s’agir du meilleur antivirus pour les débutants et les utilisateurs qui cherchent une solution de sécurité simple à prendre en main et à configurer, et il est proposé à prix mini.

Avast Antivirus

La marque Avast est bien connue des utilisateurs de PC car cet antivirus officie depuis de nombreuses années sur leurs machines. Avec Avast One, vous profiterez d’un logiciel de protection tout-en-un, pour une protection 24h/24 et 7 jours/7.

Il faut savoir qu’Avast dispose d’une version gratuite (Avast Essentiel), qui est l’un des meilleurs antivirus gratuit. Elle fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation et protège 1 appareil, contre l’ensemble des malwares. Vous disposerez d’un VPN (limité à 5 Go par mois), d’un pare-feu, d’un système anti-phishing et d’une surveillance de votre boîte mail.

Pour une protection accrue, la version Individuelle/famille plus (disponible dès 3,75 euros/mois) ajoute diverses possibilités : un VPN illimité avec 50 emplacements, une surveillance jusqu’à 30 adresse email, une protection Webcam, un blocage des cookies, un gestionnaire de mots de passe, une fonction Killswitch, et un ensemble d’outils d’optimisation.

Avec sa garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, une base clients de 400 millions d’utilisateurs et une version gratuite fonctionnelle, Avast Antivirus reste un très bon choix.

McAfee Antivirus

McAfee est l’une des références de la protection internet et il compterait plus de 600 millions d’installations sur ses différentes versions. C’est un antivirus assez cher, mais très complet, qui pourrait plaire à tous ceux qui veulent à la fois une protection totale et des options de contrôle et de support avancées.

Dans sa version standard (dès 39,95 euros/an), vous profiterez d’un antivirus sur 5 appareils maximum, d’une protection anti-phishing, d’un VPN et d’un gestionnaire de mot de passe. Pour obtenir des services plus spécifiques (et une protection illimitée sur autant d’appareils que souhaité), il faut passer aux versions supérieures (à partir de 44,95 euros / 104,95 euros /an).

Vous disposerez alors d’un support à la restauration de votre identité en ligne, et d’une aide en cas de vol de portefeuille ; d’une aide au nettoyage en ligne de vos comptes ; d’un système de contrôle parental et d’un support clientèle direct.

C’est peut-être le meilleur antivirus pour les plus technologiques d’entre vous, avec un outil qui mise sur une combinaison d’humain et d’AI pour protéger au maximum votre vie privée et vos données sur le net.

Intego

Intego est souvent considéré comme le meilleur antivirus pour Mac, puisque la société s’est spécialisée dans la protection des appareils Apple depuis plusieurs années. Elle propose une solution antivirus et anti-malware 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un programme complet pour nettoyer et optimiser les performances de vos MACs.

L’antivirus Intego est disponible en trois versions (dès 39,99 euros/an) avec des tarifs qui évoluent selon la version et selon le nombre d’appareils que vous désirez couvrir (jusqu’à 5). Tous les packs incluent un antivirus, une protection en temps réel avec un bon pare-feu, un système anti-phishing et un scan programmé pour s’assurer de la bonne santé de vos appareils.

Avec les versions supérieures, vous bénéficierez en plus du mode Content Barrier pour contrôler la navigation de vos enfants et les protéger contre les contenus inappropriés ; d’un logiciel de sauvegarde de vos fichiers les plus importants, pour avoir un backup en cas de soucis. Ou d’une protection de votre navigation qui permet d’échapper à la surveillance en ligne.

Avec une offre de 30 jours Satisfait ou Remboursé et une assistance gratuite disponible, Intego est un antivirus de qualité pour les utilisateurs de la marque à la pomme.

NordVPN Antivirus

Si Nord VPN s’est spécialisé dans les VPN, la société propose également une solution combinée VPN et antivirus qui devrait séduire ceux qui cherchent à se protéger entièrement. Disponible à un bon rapport qualité/prix (dès 3 euros/mois), en trois versions, cette suite de sécurité inclut de base l’antivirus, le VPN illimité et un bloqueur de publicité et de cookies, qui permet de gagner en confort de navigation.

Avec les offres supérieures, vous accéderez à un gestionnaire de mot de passe multiplateforme, à 1 TO de stockage dans le cloud pour mettre vos documents sensibles ou vos photos/vidéo à l’abri, ainsi qu’un outil de surveillance de vos données sur le Net/le Dark Web, afin de vérifier qu’aucune de vos informations personnelles n’a été compromise.

S’il lui manque un scan programmable, et que ses outils d’analyses manquent légèrement de profondeur par rapport aux experts de longue date du domaine, NordVPN Antivirus reste une solution fiable et abordable pour tous.

AVG Antivirus

À l’instar d’Avast, l’Antivirus AVG dispose d’une version gratuite assez étoffée pour se protéger contre les virus, ransomware et autres malwares. C’est un programme très facile à utiliser, installé sur plus de 400 millions de machines, qui va à l’essentiel et qui peut pourrait bien-être le meilleur antivirus pour ceux qui veulent la protection minimale, sans payer.

Toutefois, pour une sécurité complète, vous pourrez opter pour les packs AVG Internet Security et Ultimate, disponible dès 59,99 euros/an. Ils ajoutent plusieurs fonctionnalités importantes, telles que la vérification des sites, un test de sécurité pour le Wi-Fi public, un outil destiné à lutter contre les tentatives d’hameçonnage, ainsi qu’un VPN Complet, un outil d’optimisation des appareils et un bloqueur de publicité pour l’offre Ultimate.

Il est possible de protéger jusqu’à 10 appareils, avec ces suites logicielles de protection sérieuses, qui appartiennent aux mêmes groupes que Norton et Avast, d’où certaines similarités. Sachez qu’il est possible d’acquérir le VPN en option de l’offre gratuite, et de souscrire à des offres spécifiques pour masquer votre identité numérique, ou obtenir une mise à jour continue de l’ensemble des pilotes de votre machine.

ESET Antivirus

L’antivirus Eset se destine à ceux qui veulent protéger leur identité digitale avant tout. C’est une solution complète, compatible Windows, MAC, OS et Android, dotée d’un système antivirus et anti-malware complet, d’un gestionnaire de mots de passe pour enregistrer et stocker vos MDP, et ne pas avoir à les réécrire à chaque fois et d’un outil de chiffrement de vos données et fichiers personnels.

Vous profiterez d’une protection accrue pour vos opérations bancaires en ligne, d’une surveillance de votre réseau Wi-Fi (maison ou publique, si vous travaillez dehors), ainsi qu’un contrôle de tous vos appareils connectés. On notera que la protection se fait en temps réel, sans ralentissement.

Pour les particuliers, il est possible de couvrir jusqu’à 5 appareils, quand les PME et grandes entreprises peuvent profiter de système de sécurité à grande échelle, jusqu’à 1 000 appareils. L’offre particulier Standard est disponible dès 29,99 euros/an, pour une protection sur 1 appareil.

C’est le meilleur antivirus pour les grandes entreprises qui traitent des données très sensibles, et un bon choix pour les particuliers qui veulent s’assurer que leurs fichiers confidentiels sont à l’abri des hackers.