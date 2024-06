“Adieu Google” – Les utilisateurs d’Android déplorent la fermeture de ce service populaire de Google

Les utilisateurs d’Android ont été avertis qu’une fonctionnalité de leur compte Google disparaîtra dans quelques jours.

Google One VPN ne sera plus disponible à partir du 20 juin

Google One est le service d’abonnement cloud populaire de l’entreprise, utilisé pour stocker photos, vidéos et fournir un espace supplémentaire pour Gmail. La plateforme, qui compte 100 millions d’abonnés dans le monde, offre également un VPN pratique dans le cadre de son package.

Cependant, plus tôt cette année, le géant de la technologie a annoncé que cet outil serait supprimé. Selon les responsables de Google, “les gens ne l’utilisaient tout simplement pas”.

Ceux qui profitaient de cet avantage n’ont pas bien réagi à ce changement. Un utilisateur a écrit sur Reddit : “J’ai abandonné Google et ses technologies”. Un autre a commenté : “Google est agaçant. J’ai peur d’acheter des produits Google”.

Google a confirmé que la fonctionnalité VPN serait supprimée le 20 juin, ce qui laisse aux utilisateurs quelques jours seulement pour en profiter. Heureusement, ceux qui possèdent un Pixel 7 ou une version supérieure pourront toujours utiliser la fonctionnalité VPN distincte offerte par Google.

Le cimetière de Google – Applications et services disparus

Le VPN de Google One est la dernière d’une longue série de gadgets et services à rejoindre le “cimetière de Google”. Selon le site “Killed By Google”, le nombre de services fermés par Google s’élève actuellement à 295. Voici quelques-uns que vous pourriez vous rappeler :

Google Hangouts

Google Duo

Google Stadia

Google+

Google Cardboard

Loon

Google Gaming app

Google Glass

Google Spaces

Nexus

Alternatives VPN gratuites

Il existe des alternatives VPN gratuites que les utilisateurs affectés peuvent essayer. Assurez-vous de faire vos recherches au préalable pour vérifier leurs politiques de confidentialité.