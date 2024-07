Vous avez reçu une offre d’emploi sur WhatsApp ? Attention à cette nouvelle arnaque

Les applications de messagerie instantanée, et notamment WhatsApp, sont devenues un nouveau terrain de jeu pour les arnaqueurs. Parmi les stratégies frauduleuses les plus sournoises figure le “Task-Scam”, une arnaque qui promet de fausses opportunités professionnelles pour tromper les utilisateurs. Cet article vous met en garde contre cette méthode utilisée par des cybercriminels qui exploitent le nom d’agences d’intérim reconnues pour piéger leurs victimes.

Dubieuses offres d’emploi : le stratagème

Imaginez recevoir un message WhatsApp de la part d’une agence d’intérim prestigieuse comme la ManpowerGroup, vous proposant soudainement un emploi alléchant. Vous seriez sans doute tenté de répondre, n’est-ce pas ? C’est ici que le piège se referme : des messages trompeurs sont effectivement en circulation, envoyés par des cybercriminels qui se font passer pour des recruteurs fiables. Leur objectif ? Vous faire croire que vous êtes à un pas de décrocher un job.

La ManpowerGroup utilisée comme leurre

Les noms des entités professionnelles utilisés dans ces arnaques ne sont pas choisis au hasard. Des sociétés réelles telles que la ManpowerGroup se retrouvent citeées dans ces messages frauduleux, ajoutant ainsi une couche trompeuse d’authenticité. Ces entreprises sont bien conscientes du problème et alertent le public en déclarant qu’elles n’ont aucun lien avec ces offres frauduleuses. Elles encouragent vivement les utilisateurs à signaler toute forme de message suspicieux utilisant abusivement leur nom.

Décryptage de l’arnaque “Task-Scam”

Le fonctionnement de la fraude est machiavélique. Les victimes sont attirées par la promesse de petites tâches rémunérées, semblant sans risque. Toutefois, l’argent “gagné” est crédité sur un compte fictif. Lorsqu’un solde est atteint, les fraudeurs demandent une commission pour pouvoir continuer à travailler et soi-disant débloquer les fonds. Inévitablement, les victimes, entraînées dans un cercle vicieux, finissent par perdre de l’argent plutôt qu’en gagner.

Protégez-vous des escroqueries numériques

Éviter de tomber dans de tels pièges demande vigilance et prudence. Ne jamais accepter des propositions d’emplois non sollicitées de personnes inconnues reste le premier conseil. Il est primordial de bloquer et signaler les contacts suspects et de s’équiper de programmes antivirus performants. Ces mesures préventives sont vos meilleurs boucliers contre les escroqueries numériques qui peuvent vous atteindre via WhatsApp ou toute autre plateforme de communication.