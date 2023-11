Les solutions de protection pour vos appareils connectés – PC, MAC, tablette ou Smartphone – sont nombreuses et elles sont devenues quasi-indispensables, pour une navigation sécurisée sur Internet. Si certains antivirus sont payants, on peut également trouver des logiciels gratuits, fiables et sérieux, comme ceux que nous vous présentons dans ce top 6. En découvrant les offres de gratuité illimitées et les versions d’essai gratuite à durée limitée, proposées par les meilleures marques, vous serez en mesure de choisir le bon antivirus gratuit.

AVG

L’antivirus AVG est totalement gratuit et il fonctionne sur Windows, Mac, IOS et Android. C’est un programme de sécurité fiable, doté de plus de 30 ans d’expérience, qui a reçu en 2023 deux prix majeurs : celui de Top Produit en tant que protection pour les particuliers et la meilleure note en tant que Protection contre les Malwares.

Cette offre 100 % gratuite permet de bénéficier d’une protection continue, avec un ensemble de 8 fonctionnalités. Il bloque les virus et les spyware, avec un système à 6 couches de protection ; il effectue des mises à jour quotidiennes pour garantir que la base de données de virus en soit toujours à sa dernière version ; un outil de surveillance de mail bloque les messages douteux, les liens et les pièces jointes ; il dispose d’une protection efficace contre le phishing sur les sites ; un pare-feu empêche les menaces d’infiltrer votre réseau personnel et vous serez notifié immédiatement à la moindre alerte.

C’est donc excellent antivirus gratuit, qui va à l’essentiel en offrant une protection complète contre les virus et les menaces principales du net. Il n’impacte pas les performances de vos appareils, et permet d’effectuer un scan complet quand vous le souhaitez, pour vérifier l’état de votre machine.

Avast Antivirus

Avast est un antivirus gratuit parmi les plus connus, avec plus de 430 millions d’utilisateurs à travers le monde. S’il dispose de versions payantes pour ceux qui veulent accéder à une suite logicielle de protection complète, sa version gratuite reste un très bon choix pour une protection basique.

L’outil, simple à télécharger, à installer et à configurer, propose un Smart Scan, pour vérifier que vos appareils ne sont pas infectés ; des systèmes de quarantaine et de backup pour isoler les fichiers potentiellement dangereux et sauvegarder vos travaux et fichiers sensibles, afin de les mettre en sécurité ; de notifications d’alertes immédiates, en cas de suspicions d’attaque.

Son pare-feu et son système d’inspection Wi-Fi permettent de sécuriser votre réseau internet à la maison mais aussi les réseaux Wi-Fi publics (importants, si vous travaillez hors de votre foyer), et il propose un outil de surveillance du courrier électronique, pour lutter contre les tentatives d’hameçonnage et les scams divers.

Efficace contre les virus, les logiciels malveillants et les menaces les plus courantes du net, Avast Antivirus gratuit reste une référence dans son domaine.

Total AV

Total AV est une suite logicielle très complète, pour protéger vos appareils et vos données personnelles. Primé par de nombreux instituts de contrôles sérieux, il a même été choisi comme Meilleur Antivirus gratuit par nos confrères espagnols de El Diario, dans leur article antivirus gratuito.

Il se télécharge en un clic et possède une interface simple à prendre en main, même pour les néophytes. Vous disposerez alors de 30 jours gratuits pour vous faire une idée complète sur ce programme de sécurité performant, avec de décider ou non de souscrire à une offre proposée dès 1,59 euros/mois.

Cet antivirus ne se contente pas de détecter et de bloquer les menaces en tout genre (Virus, trojan, ransomwares, spywares) et d’offrir une protection en temps réel, sur PC, MAC, IOS et Android, puisqu’il embarque un VPN et un bloqueur de publicité, qui améliorent le confort de navigation et vous assure que vos données personnelles sont préservées.

Le scan programmable, son outil d’élimination des malwares et une surveillance complète de votre boîte mail viennent compléter l’offre de cet antivirus gratuit utilisé par plus de 30 millions de personnes. Un très bon choix, pour se protéger efficacement sans se ruiner.

Kaspersky Free

Kaspersky est l’un des leaders de la lutte contre les cyber-attaques dans le monde, avec ses centaines de millions de tentatives de hack déjouées, et plus de 200 millions d’URL et de virus bloqués. La société propose une version gratuite de son antivirus, qui fonctionne sur PC, Mac, Android et IOS.

Il s’agit d’un programme très simple, qui dispose de deux fonctionnalités principales : un système de protection contre les virus, les programmes malveillants et les ransomwares, qui sécurise vos machines en empêchant ces menaces de pénétrer dans vos appareils ; un outil qui détecte et vous alerte dès qu’un site/lien/logiciel douteux est repéré.

C’est très basique, et si cet antivirus gratuit constitue une option efficace pour les utilisateurs qui cherchent le minimum syndical, sans n’avoir rien à payer, il sera insuffisant pour ceux qui veulent se protéger contre le Phishing, qui désirent avoir la possibilité d’éliminer des virus déjà présents ou qui souhaitent disposer d’options de sécurisation des paiements en ligne.

Pour obtenir ce type de protection (et bien plus encore, avec des versions supérieures dotées de VPN, d’outil d’optimisation du système ou encore de gestionnaire de mot de passe), il faudra se tourner vers la version payante de Kaspersky.

BitDefender Antivirus Free

Bitdefender est un nom reconnu sur le secteur de la lutte contre les cyberattaques et il dispose d’une offre 100 % gratuite, pour protéger un ordinateur Windows, IOS et Android. Celle-ci est loin d’offrir une protection aussi complète que les versions payantes, mais elle propose quelques fonctionnalités essentielles.

Via cet antivirus gratuit, vous pourrez analyser votre appareil, afin de vérifier qu’aucune menace n’est présente, bloquer et nettoyer les fichiers qui présentent des risques, et vous assurer d’un contrôle permanent de vos données personnelles. La version Windows reste, toutefois, bien plus complète que les versions gratuites de l’application.

Avec des mises à jour quotidiennes et une base d’utilisateurs importante, utile pour lutter contre les menaces Zero-Day, Bitdefender reste une valeur sure au sein des outils gratuits. Parmi ses avantages majeurs, on notera son interface simplissime et la légèreté du programme qui ne ralentit pas votre navigation.

F-Secure

F-Secure propose à ses utilisateurs un ensemble d’outils de sécurité gratuit, parmi lesquels un scan antivirus permettant de détecter et d’éliminer les logiciels malveillants (pour Windows), des outils de contrôles de votre connexion et de votre routeur, un système de vérification de la fiabilité de sites marchands ou encore un programme de contrôle de la diffusion de vos données en ligne.

Pour une utilisation très ponctuelle, ces différents programmes gratuits feront l’affaire mais c’est bien la version complète F-Secure Total Security qui permet à la société de compter parmi les marques les plus fiables du secteur.

Sa suite logicielle dispose d’une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours, pour un essai gratuit complet qui permet de se faire un avis sur les différentes fonctionnalités. Parmi elles, on notera la présence d’un VPN, un système de protection de la navigation et de vos informations personnelles, un outil de contrôle parental performant, un mode jeu pour optimiser les performances de l’appareil selon votre activité, ou encore un gestionnaire de mot de passe, un anti-cookies ou une protection supplémentaire sur les réseaux Wi-Fi publics.