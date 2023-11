Les Mac ont besoin d’un antivirus, même si certains utilisateurs pensent encore le contraire. Avec la popularisation de la marque auprès du grand public, depuis plusieurs décennies, les appareils Apple sont devenus des cibles comme les autres pour les pirates informatiques. Voici 6 antivirus Mac, efficaces et sérieux, pour protéger vos appareils comme il se doit.

Intego Virus Barrier

Intego est un spécialiste de la protection sur Mac et son antivirus primé Virus Barrier offre une protection 24h/24 et 7j/7, pour l’ensemble des appareils Apple : les Mac, les IPhone ou les IPad. Le programme s’assure de mises à jour régulières, pour ne laisser aucune faille aux logiciels malveillants, et il agit en permanence pour détecter la moindre menace.

Parmi ses spécificités, on notera la détection des fichiers malveillants reçus par mail, qui empêche les programmes de se propager au sein des appareils, des analyses automatiques et programmées pour s’assurer de la bonne santé des machines, des systèmes de pare-feu et des outils anti-phishing, disponibles dans la version de base Mac Internet Security X9 (dès 39,99 euros/an, avec protection de 1 à 5 appareils).

Les versions supérieures ajoutent des fonctionnalités telles que la suppression des fichiers inutiles, un système de contrôle parental qui bloque les contenus inappropriés pour les enfants et permet d’encadrer leur navigation, et un outil de sauvegarde des données sensibles pour avoir un backup en cas de souci. Un pack avec VPN est également proposé, pour une navigation masquée sur le net.

C’est un très bon choix, complet, qui n’affecte pas les performances des différents appareils Apple même en fonctionnement permanent.

Total AV

L’Antivirus Pro de Total AV pour Mac est une suite logicielle complète, dotée d’un antivirus en temps réel capable de détecter, de bloquer et d’éliminer l’ensemble des logiciels malveillants (virus, vers, ransomwares, adware, spyware, etc.). C’est une solution tout-en-un, qui intègre également un bloqueur de publicités, pour les sites et les plateformes vidéo comme Youtube, ainsi qu’un VPN illimité qui permet d’accéder à du contenu bloqué géographiquement et de naviguer de manière invisible sur Internet, pour ne pas risquer de compromettre votre identité en ligne.

Dans son classement des 10 meilleurs antivirus Mac (najlepsze antywirusy), TVN24 le place d’ailleurs en tête, en vantant ses performances haut de gamme et sa très bonne capacité à lutter contre toutes les menaces actuelles qui ciblent les Mac, avec un taux de détection de 99,6 %.

Il dispose d’une offre d’essai de 7 jours et d’une garantie Satisfait ou Remboursé totalement de 30 jours, permettant de se faire un avis complet sur la plateforme, avant d’opter pour une souscription disponible actuellement à tout petit prix (2,42 euros/mois) pour une protection jusqu’à 3 appareils.

Facile à utiliser, c’est une très bonne option aussi bien pour les débutants qui ne seront pas déroutés par une interface accessible, que pour les utilisateurs Mac en quête d’un antivirus complet, qui garantit une utilisation sécurisée en ligne et hors-ligne.

MacKeeper

Mackeeper est une application tout-en-un capable de détecter et de supprimer les virus sur Mac, avec une protection permanente, en temps réel. Son taux de détection de 99,7 % contre les menaces en ligne, couplé à un outil de suppression des publicités, en font un outil performant et fiable.

On peut noter plusieurs fonctionnalités additionnelles très pratiques, notamment un programme de nettoyage très complet qui permet de faire le tri dans vos fichiers et applications et de gagner de l’espace sur vos appareils, ainsi qu’un système de mises à jour qui vous assure d’avoir toujours les dernières versions de chaque programme.

Cet antivirus Mac intègre également un système VPN anti-pistage, pour que les utilisateurs puissent naviguer tranquillement sur Internet, sans risque de compromissions de données. Parmi ses points forts, il y a son service clientèle accessible à tout moment par chat, et une version gratuite qui va à l’essentiel. Pour débloquer l’ensemble des fonctionnalités, il faudra opter pour un abonnement (dès 5,95 euros/ mois pour 1 appareil).

Ce n’est pas la solution la moins chère, mais ses performances peuvent justifier une souscription payante si vous cherchez une solution combinant sécurité et amélioration de l’utilisation de vos différents appareils Mac.

Sophos Home

L’antivirus Mac Sophos Home mise sur 3 points essentiels : la sécurité, la gestion de vos appareils et la vie privée. Pour cela, il propose une suite logicielle complète, qui va protéger vos informations privées en bloquant les virus, les ransomwares et autres logiciels malveillants et sécuriser vos achats en ligne.

Le pack comprend également un outil d’amélioration de performances, qui analyse votre utilisation et élimine les logiciels qui ralentissent vos appareils et les potentielles applications malveillantes, une option de navigation privée qui empêche le suivi de vos parcours en ligne, ainsi qu’un outil de contrôle parental bien pensée.

Il est possible de protéger jusqu’à 10 appareils (Mac et/ou PC), en souscrivant à une offre qui débute à 86,21 euros/an. Pour ceux qui voudraient se faire un avis avant achat, une offre d’essai de 30 jours est disponible.

Pour les familles nombreuses et les gros utilisateurs, qui possèdent de nombreux appareils connectés, Sophos Home est un choix intéressant.

Avira

Avira est une société reconnue dans le domaine de la protection sur Internet et elle propose un antivirus Mac gratuit (ainsi qu’une version payante, dès 20,95 euros/an pour 1 appareil), très complet. L’offre de base assure une protection antivirus permanente, avec une analyse de tous les fichiers entrants et des sites consultés, une surveillance du cloud et un outil de mise en quarantaine.

On trouve également un VPN (limité à 500 Mo/mois en version gratuite), un système de scan intelligent programmable, un gestionnaire de mot de passe qui permet de générer des passwords sécurisés dès que nécessaire et de les enregistrer facilement, ainsi qu’un outil d’optimisation pour garantir les meilleures performances à vos appareils.

Son interface est accessible à tous, avec des paramètres réglables facilement, et cet antivirus Mac n’altère pas la vitesse de navigation. Il utilise la technologie native des Mac, pour s’intégrer dans son écosystème et ne pas ralentir les machines.

Panda Antivirus

Panda Antivirus est un programme de protection complet, pour Mac/IOS mais aussi pour PC/Android, qui se décline en 4 versions. La plus simple, accessible pour moins de 27 euros/an, intègre une protection antivirus en temps réel, un VPN (limité à 150 Mo/jour), un pare-feu pour sécuriser votre connexion Wi-Fi ainsi qu’un dispositif de contrôle des appareils externes de types clefs USB.

Avec ses versions supérieures (Advanced, Complete et Premium), vous pourrez ajouter un système de contrôle parental, un outil de sécurisation de vos données personnels pour la navigation et les achats en ligne, un gestionnaire de mots de passe, une solution de nettoyage et d’optimisation de vos appareils, un VPN illimité et l’accès à un support technique 24h/24 et 7j/7, tout l’année.

On notera également une souscription spéciale Famille, qui permet de couvrir jusqu’à 10 appareils et ainsi garantir une protection complète pour tous les utilisateurs du foyer.

L’antivirus Panda mise sur un accès simplifié même pour les débutants et il offre une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours après inscription, à ceux qui voudraient tester les performances de l’outil.