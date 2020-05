Minecraft est plus qu’un phénomène, c’est désormais un titre qui a sa place dans la culture générale, et qui est désormais le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, depuis 2019, avec plus de 176 millions d’unités écoulées. Le jeu crée par un seul homme, Mojang, a démocratisé les jeux sandbox (bac à sable) dans lesquels le joueur est libre de construire ce qu’il désire avec des cubes de pixels, et seule son imagination le limite. Suite à ce succès colossal, de très nombreux jeux comme Minecraft sont sortis et nous avons sélectionnés les 10 meilleurs !

En se démarquant par leur univers, par leur aspect ou par leur objectif final, chacun de ces jeux sandbox à la Minecraft a ses propres atouts, qu’on vous invite à découvrir !

Les 10 meilleurs jeux comme Minecraft !

Jeux multi-plateformes, Minecraft et ses dérivés sont des jeux pratiques à jouer sur tous les écrans et qui permettent de passer quelques minutes comme quelques heures à bâtir des édifices grandioses ou de simples petits abris pour survivre, a la nuit tombée, quand les monstres envahissent la zone.

Vous aimez récolter, creuser, et forger de vos mains vos outils et vos armes et construire votre habitat et votre ville ? C’est la base de la plupart des jeux comme Minecraft, mais certains possèdent bien d’autres qualités. Voici notre top 10 !

Block Story

Dans un monde cubique qui reprend tous les éléments chers aux fans d’héroic fantasy, que ce soit les dragons, les hydres, les mages ou les chevaliers, Block Story est un jeu à la Minecraft qui mélange habilement le Sand Box et de nombreux éléments de RPG. (Si vous aimez les jeux de rôles, consultez ce Top 15 des meilleurs RPG Mobile !)

Vous parcourrez le monde qui paraît infini pour accomplir les quêtes passionnantes qui s’offrent à vous, vous croiserez des PNJ qui vous guideront et vous apprendront de nouvelles techniques et vous combattrez de puissants ennemis, avec les armes et les armures que vous vous serez forgés.

Block Story offre, parmi ses caractéristiques les plus plaisantes, la possibilité de chevaucher des dragons, et on ne peut que saluer le système d’expérience qui permet de devenir plus puissant au fil des parties. Vivement un mode multijoueur !

Magie, créatures légendaires et combats épiques, voilà ce qui vous attend dans l’un des meilleurs jeux de bac à sable mobile !

Crashlands

Si la création est à la base de Minecraft (ce qui a été repris dans les jeux comme Fortnite), l’autre élément capital est la survie. Et Crashlands vous place dans la peau d’un héros, pilote de vaisseaux spatial, échoué en terre hostile et qui va devoir crafter et combattre pour s’en sortir et quitter la planète sur laquelle il se trouve.

Sous la forme d’un titre aux graphismes très sympathiques, accompagnés d’animations marrantes, Crashlands vous offre une aventure de longue haleine, qui sera ponctuée de combats contre des monstres aliens, de phases de récoltes, de pêche, de farming, pour des heures de jeux !

On aime le fait de pouvoir brancher une manette pour jouer, quand l’écran tactile nous lasse, et le développement du personnage en mode RPG, qui rend ce jeu comme Minecraft très profond.

The Escapists

The escapist est un simulateur de vie carcéral, dans lequel vous incarnez un détenu qui n’a qu’une seule idée en tête : s’échapper au plus vite de la prison. Dans ce titre en pixel art, plébiscité par les joueurs depuis sa sortie (et qui dispose d’extensions, comme celle reprenant l’univers de The Walking Dead), vous devrez habilement gérer les rapports avec les autres, collecter de bons objets pour organiser votre fuite et observer la routine de la prison pour trouver un moyen de sortir.

Si on ne retrouve pas les cubes de Minecraft dans The Escapist, l’esprit de création est bien présent, et vous pourrez passer des heures à mener votre vie enfermé, à entretenir des rapports plus ou moins bons avec vos co-détenus ou avec les gardien de la prison, jusqu’à entrevoir une échappatoire.

Et si c’était le mix parfait entre Minecraft et Prison Break ?

The Blockheads

Ce jeu bac à sable reprend le style de Minecraft, mais avec une vue 2D qui fleure bon les jeux à l’ancienne. Amateurs de rétro, vous pourriez retrouver de jolies sensations en pratiquant The Blockheads. Mais ne vous fiez pas à cette structure de niveau classique, car les possibilités sont immenses !

Dans ce titre gratuit, vous pourrez contrôler et faire évoluer plusieurs personnages, librement ou en leur attribuant des tâches. Des missions doivent être accomplies pour parvenir à évoluer et à engranger de nouveaux item. Peu à peu, vous comprendrez combien ce monde généré aléatoirement (comme dans Minecraft !) est vaste ! Faites cuire de a viande, chevauchez un âne, tagger les murs ou construisez un bateau pour partir voguer sur les océans…c’est votre aventure !

Petit chef d’œuvre du genre, The Blockheads mérite toute votre attention !

Terraria

Dans le monde féérique de Terraria, vous croiserez des licornes, des chevaliers, des squelettes qui veulent votre mort, et vous devrez avancez dans les niveaux de pixel – que vous pouvez détruire comme dans tout bon Sandbox – pour mener à bien vos quêtes.

Si l’aspect graphique coloré et enfantin pourrait faire croire que le jeu est facile, ce n’est pas le cas et le challenge ravira les gamers. Il faudra réagir vite, car les ennemis se multiplient à l’écran et qu’entre les attaques magiques et les fourberies de certains méchants, il est nécessaire de garder toute sa concentration.

Le monde de Terraria est prenant et il est possible de partager l’aventure avec 7 autres joueurs, pour une expérience multijoueurs grisante. Et si vous vous sentez plus à l’aise avec une manette, sachez qu’il est possible de connecter un pad pour jouer.

Très complet et très stimulant, Terraria est l’un des meilleurs jeux d’aventure bac à sable du moment !

Terasologie

Vous cherchez un jeu comme Minecraft, qui en reprend les graphismes et les mécaniques de jeu ? Découvrez Terasologie ! Quasiment similaire au titre de Mojang, ce soft vous laisse libre de vos actions dans un monde cubique infini, que vous pourrez modeler selon vos envies. Craftez, transformez et créez le monde qui vous plaît, dans ce jeu en Open-source qui ne cesse d’évoluer.

L’aspect exploration est très poussé, avec des donjons passionnants à découvrir sous terre et il dispose de certaines fonctionnalités particulièrement intéressantes, comme celle qui vous permet de dresser une armée de soldats qui seront chargés de protéger vos constructions. Quand on sait que dans Minecraft, un creeper peut détruire le travail de plusieurs heures, c’est un vrai soulagement !

Seul ou en multijoueur, l’expérience est toujours aussi captivante !

Survivalcraft 2

Survival Craft est certainement le jeu comme Minecraft le plus connu et sa suite, SurvivalCraft 2, poursuit dans sa lancée pour proposer une aventure à base de cubes et de pixels qui enchantera les amateurs du genre.

Dans ce titre, il est possible de récolter des centaines de matériaux, que vous transformerez ensuite en outils, en meubles, en armes, en vêtements, pour équiper votre héros. Les phases de construction sont bien pensées et très intuitives et vous n’aurez aucun mal à créer une première maison, à la faire évoluer en ville, puis en mégalopoles… Ceux qui aiment créer un Empire seront libres de le faire, au prix de nombreuses heures de jeu ! (Sinon, jetez un œil à ces titres comme Clash Of Clans !).

Les combinaisons de matériaux sont innombrables et Survival Craft 2 possède une possibilité bienvenue en 2020 : celle de pouvoir jouer en écran splitté jusqu’à 4 joueurs !

Kiloblocks

Imaginez un jeu comme Minecraft, mais sans le stress des squelettes ou des Zombies qui vous assaillent durant les nuits…C’est le principe de Kiloblocks, un titre apaisant qui ravira ceux qui ne pratique que les modes créatifs des jeux de blocs. Si vous êtes un amateur de LEGO, ça fonctionne aussi !

Dans ce titre, vous êtes libre de bâtir ce que vous désirez, dans un monde 3D très zen. Du mobilier aux murs, des arbres aux plantes, vous donnerez vie à des lieux plus beaux les uns que les autres, pour bâtir le monde de vos rêves. S’il y a du Minecraft dans ce jeu, il y a également une part de SIMS, sans les personnages à gérer !

Kiloblocks est clairement l’alternative la plus apaisante à Minecraft !

Cubic Castles

Cubic Castles est un jeu de construction en monde ouvert, qui vous permet de créer des mondes ou de partir à l’aventure avec des centaines d’autres joueurs comme dans un bon MMO. Avec un humour omniprésent et des graphismes 2/3D très sympas, ce jeu reprend les cubes et le craft de Minecraft et la plateforme d’un Mario, pour une aventure dynamique.

L’univers coloré du titre ravira les joueurs les plus jeunes, qui trouveront d’ailleurs un challenge accessible. Mais les gamers plus expérimentés ne manqueront pas de possibilités, avec les différents événements qui ponctuent le jeu en ligne chaque semaine ou bien l’ouverture d’une boutique pour vendre les blocs ou les objets créés dans le jeu !

Original et rafraîchissant, ce jeu de cube et ses châteaux en 3D est une réussite !

Growtopia

Ce titre est un jeu déjanté, loufoque et très amusant, qui offre de multiples possibilités aux joueurs. Celle de remplir les quêtes qui débloqueront des bonus, celle de bâtir le monde qu’ils veulent, en puisant dans leur imagination ou en s’inspirant de films ou de livres, la possibilité de jouer à des centaines de mini-jeux ou le troc entre joueurs, qui permet de faire évoluer son inventaire.

Growtopia semble sans limite et la communauté qui fait vivre ce jeu est immense, ce qui permet d’intégrer des guildes ou d’en former avec ses amis, pour partager le fun.

Construisez et explorez sans limite dans Growtopia !

