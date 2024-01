10 Jeux comme Fortnite à tester en 2024

Si le phénomène Fortnite est toujours d’actualité, avec ses millions de joueurs, ses évènements, ses concerts In-game et les saisons qui avancent, vous avez peut-être envie de changer un peu d’air. Il existe des alternatives, des jeux comme Fortnite mais avec un univers différents et un autre gameplay, qui vous permettront de continuer à vous adonner aux joies du battle royale, sans lassitude. Voici 10 titres à connaître !

Call of Duty : Warzone

Warzone est la version battle royale de la franchise à succès Call of Duty. Elle reprend les mécaniques de jeu bien connues des habitués de la saga et offre aux joueurs de vastes zones de guerre et des armes modernes par dizaines, pour des affrontements titanesques jusqu’à 150 joueurs par map.

On ne peut que saluer son aspect graphique soigné, la fluidité de ce FPS online qui reste exemplaire et surtout, le cross-plateform, qui permet d’affronter des joueurs du monde entier, qu’ils jouent sur PlayStation, Xbox ou depuis un PC.

Le titre est un Free-to-play (F2P) qui attire énormément de monde et si les débuts peuvent être chaotiques, accrochez-vous et vous devriez apprécier l’expérience.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Si on le retrouve désormais dans les listes de jeux comme Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds (ou PUBG, pour les intimes) est l’un des pionniers du genre du battle royale. Alors que Fortnite optait pour une version colorée de la guerre, avec des personnages cartoonesques et des environnements enfantins, PlayerUnknown’s Battlegrounds a choisi le réalisme avant tout.

On se retrouve alors sur un véritable champ de bataille, au sein d’une guerre moderne, avec des armes actuelles et des véhicules, à utiliser pour circuler sur les vastes map du titre. Supportant les affrontements jusqu’à 100 joueurs en simultanée, PUBG reste une référence du genre et il devrait amplement satisfaire les joueurs qui lui laisseront sa chance. Sans lui, par de Fortnite, rappelons-le !

Apex Legends

Apex Legends est sorti en plein âge d’or du battle Royale (2019) et il a vite su trouver son public. Il faut dire que ses développeurs ne sont pas des novices, puisqu’on leur doit le colossal TitanFall 2 avec ses combats magistraux. Ici, points de robots, mais des guerriers légendaires, qui font équipe pour être les derniers survivants. Comme dans Fortnite, on loote, on shoote, on se cache ou on attaque de front, pour éliminer les ennemis.

Le titre est un jeu qui, comme Fortnite, mise sur des graphismes colorés et un univers déjanté, où chaque personnage possède son style et ses caractéristiques propres. Tout va très vite et on peut aisément enchaîner les parties, sur toutes les plateformes et de manière 100 % gratuite.

Fall Guys : Ultimate Knockout

Quand on pense à des jeux comme Fortnite, on imagine tout de suite de vastes guerres et des affrontements armés où les balles et les lasers fusent de toutes parts. Fall Guys prend un chemin totalement différent, ce qui en fait l’un des battle royale les plus atypiques de cette sélection.

Vous incarnez un personnage tout mou, qui doit être le dernier survivant d’une folle course d’obstacles. Le but est de ne pas chuter…et ce ne sera pas si simple. Facile à prendre en main, ce titre procure une dose de divertissement folle et peut constituer un excellent choix pour une partie rapide, comme pour une longue session de jeu. On rit beaucoup, tant les parties prennent parfois une tournure absurde !

Dans le même genre, pensez à sa version combat en versus (jusqu’à 4 joueurs) : Gang Beasts.

Realm Royale

Realm Royale est un jeu comme Fortnite, aussi bien dans le style graphique que dans ses mécaniques de gameplay. Sa principale différence est à trouver dans son univers, plus fantastique, qui emprunte à la période médiévale et incluant de nombreux éléments de fantaisie. On a le choix entre cinq classes de personnage, avec des aptitudes variées, pour un aspect stratégique bienvenu.

Si on ne devait citer qu’une innovation par rapport à Fortnite, on se devrait de parler de la réincarnation : quand on meurt dans Realm Royale, on est réincarné en poulet. Il faut alors survivre suffisamment longtemps pour revenir à la vie sous sa vraie forme. C’est très fun !

Overwatch 2

Overwatch 2 mêle habillement le battle royale et le FPS compétitif classique, à l’ancienne, avec ses PVP et ses modes de jeux variés et appréciés, comme le Capture The Flag. Le titre mise sur la vitesse et tout va très vite, ce qui devrait plaire aux joueurs qui aiment démontrer leurs skills dans le domaine.

Il y a des dizaines de personnages à choisir, dans ce titre où la sélection du personnage (ou du Héros) à son importance. En effet, la victoire repose sur un véritable travail d’équipe et il est préférable de trouver la bonne combinaison pour remporter les joutes endiablées proposées par ce titre très prenant.

Totally Accurate Battlegrounds

Totally Accurate Battlegrounds n’est pas un battle royale classique, même s’il en reprend les principales mécaniques de jeu : il s’agit en réalité d’une parodie du genre, qui rend les parties hilarantes. On joue dans un environnement en 3D assez proche de celui de Minecraft, avec des personnages aux allures loufoques et des mouvements déformés quand ils tirent ou tentent de s’échapper.

Hormis ces spécificités, tous les ingrédients habituels sont de la partie, avec une zone à quitter avant qu’elle ne devienne mortelle, des affrontements contres des dizaines de joueurs et des armes incongrues, qu’on prend plaisir à apprendre à maîtriser. Si vous êtes en quête de jeux comme Fortnite mais que vous n’avez rien contre un peu de folie, TABS est le titre qu’il vous faut.

CRSED: F.O.A.D.

Ce jeu de role MMO last-man-standing de tir est un parfait compromis entre Fortnite et PUBG. On retrouve l’armement irréaliste du premier dans certains bonus (comme ces pantoufles qui vous font bondir ou les passoires qui font office de casque de protection !) et le gameplay et l’univers réaliste du second. Graphiquement, le titre est très réussi et le gameplay, soigné, permet à chacun de prendre ses marques rapidement et de s’améliorer au fur et a mesure des affrontements.

CRSED : F.O.A.D. se déroule en pleine seconde guerre mondiale mais choisit le ridicule pour dédramatiser les combats. Et ça fonctionne à merveille, tant on se prend à rire à de nombreuses occasions. Pour les gamers qui veulent un battle royale qui ne se prend pas au sérieux, mais qui offre tout de même des affrontements de qualité, c’est un jeu à ne pas manquer.

Z1 Battle Royale (H1Z1)

H1Z1, renommé Z1 Battle Royale pour sa saison 3, est certainement le jeu le plus proche de Fortnite de cette sélection. On retrouve l’esprit et des conditions de victoires assez proches, et un coté fast-action qui pourrait plaire à ceux qui aiment les phases de tirs rythmées. Dommage qu’avec le temps, la communauté soit moins présente sur le titre, car il avait toutes les chances de figurer parmi les références du genre.

Il n’en reste pas moins une alternative sympathique au jeu d’Epic Games, qui devrait vous occuper sans mal le temps de quelques folles parties.

Rogue Company

Rogue Company est un jeu de tir à la 3e personne qui repose sur 3 éléments majeurs : le style, la musique et la vitesse. Il intègre des éléments de stratégie et de la coopération, tout en laissant une grande place aux performances individuelles.

Avec plus de 20 millions de joueurs en 2023, ses modes en 4 VS 4 et 6 VS 6 et sa gratuité, ce titre plaira à ceux qui veulent un Fortnite sous amphétamines, avec des explosions de partout, des cris de joies et de victoires et des personnages haut-en-couleur. Soyez le plus stylé et le plus talentueux, et vous remporterez la victoire !

