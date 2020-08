Comme à son habitude, Apple fait évoluer sa gamme de smartphone et son nouveau modèle qu’est l’IPhone 12 devrait être commercialisé en 4 versions, que nous vous détaillons. La marque à la pomme parviendra-t-elle à passer un cap, après des IPhone 11 décevants ? Les caractéristiques de ce nouvel appareil semblent en tout cas alléchantes et nous allons les analyser, présente les nouveautés attendus, le prix et la date de sortie de ces IPhone 12…qui pourraient être plus cher que leurs prédécesseurs.

Un IPhone 12 important pour Apple

Apple s’est laissé dépasser par la concurrence et les avancées technologiques réalisées par les fabricants de smartphone Android ont poussé le constructeur américain à donner un coup de boost à ses appareils, pour rester dans la course. C’était la tâche de l’IPhone 11 et de ses 3 versions (classique, pro et pro Max), qui sont parvenus) se mettre à niveau…sans pour autant convaincre totalement.

La mission des futurs IPhone 12, qui seront disponibles en 4 Versions – normale, MAX, Pro et Pro Max – est donc importante pour Apple qui n’a plus surpris son monde depuis un bon bout de temps. Toutefois, avec son nouvel IOS 14 en préparation et un potentiel IPhone Pliable en développement, on sait que la firme est capable de faire de belles choses et l’IPhone 12 à la lourde tâche de nous le rappeler.

Découvrons toutes les informations concernant ces nouveaux modèles !

Les caractéristiques techniques de l’IPhone 12

On commence à avoir pas mal d’informations, plus ou moins confirmées, sur ce que pourraient être les nouveaux IPhone. Récapitulons ici toutes ces données, afin d’avoir une image nette de ce que nous proposera Apple en 2020 avec son IPhone 12.

Quel écran pour l’Iphone 12

Commençons par l’écran, qui pourrait osciller entre 5.45 pouces et 6.7 pouces selon les modèles. Tous les écrans utiliseraient la technologie OLED, et seraient fournis par Samsung (à 80%) et par LG et BOE.

La résolution attendue sera variable selon le modèle d’IPhone 12, mais on peut tabler sur :

2340 x 1080 pixels (475 ppi) pour l’IPhone 12

2532 x 1170 pixels (460 ppi) pour le modèle 12 Max

2532 x 1170 (460 ppi) pour l’IPhone 12 Pro

2778 x 1284 pixels (458 ppi) pour le modèle 12 Pro Max

Les modèles d’IPhone actuels bénéficient d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais on évoque la possibilité de faire grimper ce taux jusqu’à 120 Hz, comme sur les écrans d’IPad. Cela influe grandement sur la fluidité, changeant véritablement l’expérience lorsqu’on joue à des jeux vidéo sur smartphone ou tablette.

Si ce n’est pas encore acquis et que certaines informations contradictoires circulent sur le sujet, il pourrait être possible pour l’écran de modifier automatiquement son taux de rafraîchissement en fonction des programmes utilisés.

Puissance, stockage et mémoire vive

Le Soc utilisé – propre à Apple comme pour chaque nouvelle version d’IPhone – serait le SOC A14, qui pourrait être la première puce grand public à être gravée en 5 nm. De plus, la carte mère développée par la firme changera de taille et de forme, afin de permettre un gain de place conséquent au sein de l’appareil. De ce fait, l’IPhone 12 pourrait être équipé d’une batterie plus conséquente !

Apple miserait sur le modem Snapdragon X55 pour proposer la connectivité 5G – ce qu’elle n’a pas fait avec l’IPhone 11, et des rumeurs évoquent une compatibilité 5G pour les 4 versions. Toutefois, il est probable qu’un moins une version 4G soit mise en vente, et qui serait logiquement moins chère et plus en phase avec le marché dans les pays à la traine comme la France au niveau de la 5G.

Enfin, l’IPhone 12 pourrait passer le cap des 4 GO de RAM, auquel nous ont habitué les modèles de smartphone Apple jusque-là. Les versions Pro et Pro Max pourraient ne effet disposer de 6 Go de mémoire vive, ce qui serait une véritable avancée.

Les capteurs photos de l’IPhone 12

On attend beaucoup de la photo et Apple sait impressionner dans ce domaine. L’iPhone 12 ne devrait pas déroger à la règle, avec notamment un capteur photo principal de 64 mégapixels à l’arrière. Une place important aurait été accordée à l’amélioration du zoom et de la détection de la profondeur de champ, avec par exemple un capteur 3D laser et un système de détection de la profondeur baptisé LIDAR.

Le rendu des photos, en particulier au niveau de la luminosité, devrait être à la hauteur des attentes, même s’il faudra attendre d’avoir l’appareil entre les mains pour savoir ce qu’il en est réellement.

Grâce au nouveau SOC d’Apple, on s’attend également à pouvoir filmer en 4k, avec 240 images par seconde.

Une bonne autonomie

Comme nous l’évoquions plus haut, l’IPhone 12 pourrait avoir plus de place dédiée à la batterie, grâce au rétrécissement de certains composants. La batterie serait de 4400 mAh, pour la version 12 Pro, ce qui pourrait offrir une autonomie encore supérieure à celle déjà intéressante du modèle 11 Pro Max.

Le design de futur IPhone

Pour de nombreux consommateurs, l’IPhone est un produit haut de gamme, qui se doit d’avoir un design irréprochable. L’IPhone 12 miserait sur des ports Lightning pour sa connectique (et toujours pas de port USB type C), mais la disparition pure et simple des connecteurs pourrait être au rendez-vous, si Apple opte pour un Smart Connector à surface magnétisée, qui permettrait de faire disparaître les ports et certains boutons.

Le Logo et la finition des capteurs photos seront brillants, mais le design reste très proche de celui proposé par l’IPhone 11. Toutefois, pas mal de croquis préparatoires et de schémas semblent indiqués que l’IPhone 12 s’inspireraient grandement du design….de l’IPhone 4 !

Les capteurs photos seraient situés en haut à gauche de la face arrière et on pourrait avoir quelques surprises au niveau des encoches… Comme on vous le détaille ci-dessous.

Les nouveautés les plus attendues sur IPhone 12

Le nouvel appareil d’Apple se doit de surprendre sur certains points et les éléments suivants sont évoqués et attendus par les amateurs.

La reconnaissance faciale

Pour la firme de Cupertino, la manière la plus sécurisée d’utiliser un smartphone serait de passer par la reconnaissance faciale pour déverrouiller l’appareil. Une encoche Face ID, bien plus petite qu’à l’accoutumée, pourrait être de la partie, reléguant le capteur d’empreintes aux oubliettes. A suivre, pour ce qui serait une avancée intéressante.

Une compatibilité 5G

Alors que la 5G n’a pas encore conquis le monde, les téléphones les plus récents de marques asiatiques sont déjà compatibles avec cette technologie, Huawei en tête. On ne sait pas encore si toutes les versions de l’IPhone 12 seront compatibles avec la 5G, mais c’est une possibilité, qui pourrait d’ailleurs influer sur le prix de vente des téléphones.

La disparition des encoches

L’encoche fut à la mode en 2017 – 2018 mais les smartphones récents tendent à la masquer, avec des écrans sans bordure et une dalle lisse. Rendue possible par les progrès technologiques, cette évolution permettrait d’avoir un écran complet, sans encoche, qui inclurait les différents capteurs directement sous la dalle.

Toutefois, il se pourrait que cette technologie ne soit pas encore totalement prête et que l’IPhone 12 intègre la même encoche que son prédécesseur.

Quand sera présenté l’IPhone 12 ?

L’impact du Coronavirus a fait craindre un retard majeur dans la production de cet IPhone 12, mais Tim Cook a tenu à rassurer son monde en expliquant que la délocalisation de la production de certains composants à Taiwan avait permis de rattraper le retard, et que la fabrication de masse avait pu débuter en juillet 2020.

Le nouvel appareil devrait donc être présenté lors de la Keynote, en septembre, comme prévu.

Date de sortie de l’Iphone 12

Comme à son habitude, Apple devrait commercialiser l’IPhone 12 quelques jours après son annonce et il devrait donc être possible de se le procurer en septembre 2020, voir en Octobre. Toutefois, les versions les plus haut de gamme ne pourraient être disponibles qu’au cours de la fin de l’année 2020.

A noter que si la production de ces appareils suit son cours, il est probable que les stocks soient très limités de prime abord.

Combien coutera le nouveau smartphone d’Apple ?

Le tarif de vente des différents IPhone 12 reste à définir mais une chose semble acquise : ils seront plus chers que les précédents IPhone à leur sortie.

On évoque un tarif de base à 749 dollars pour la version standard et des prix qui monteraient à 1100 dollars pour les modèles Pro et Max.

En cause de cette hausse, la connectivité 5G et des écrans plus grands, qui fait tiquer quand on sait que les boîtes de ces iPhone 12 ne contiendront pas grand-chose.

Une boîte quasi vide…sauf en France ?

Apple continue de réduire les accessoires vendus avec ses téléphones et cette génération pourrait être vendue sans écouteurs et sans chargeur. Apple veut vendre ses Airpods, qui figurent parmi les meilleurs écouteurs du marché, et estiment que la majorité de ses clients possèdent déjà un chargeur de la marque, ce qui justifierait cet abandon.

Cependant, la législation européenne pourrait obliger la marque à intégrer chargeur et écouteurs à ses packs dans nos contrées.

Des vidéos conceptuelles nous présentent l’IPhone 12

En s’inspirant des informations fournies et des schémas disponibles, certains fans ont recrée ce que pourrait être l’IPhone 12, via une imprimante 3D. Le Youtubeur High Tech Marques Brownlee a ainsi réalisé cette vidéo de présentation, qui nous éclaire encore un peu plus sur le futur téléphone.

Et si vous voulez rêver un peu plus, jetez un œil à ce trailer non-officiel de l’IPhone 12…qui donne envie !

