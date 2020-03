Si vous aimez les jeux de foot, il est probable que cette année 2020 soit celle du renouveau avec des jeux Fifa et PES qui sortiront en version Next Generation ! Comme à chaque passage sur de nouvelles plateformes, les améliorations sont nombreuses. Et si le passage est parfois raté comme ce fut le cas avec la série PES sur PS3/ XBOX 360, tous les espoirs sont permis ! On vous présente ici les infos majeures sur FIFA 21, de sa date de sortie aux nouveautés promises, en attendant de pouvoir poser la main sur le nouveau titre d’EA sports.

Quelle date de sortie pour Fifa 21 ?

Les titres de la série FIFA sortent généralement après la rentrée, chaque année, et plus exactement le dernier vendredi de Septembre. Si celui-ci ne déroge pas à cette règle, on devrait logiquement voir arriver FIFA 21 dans les étals et sur les Store virtuels en date du 25 septembre 2020.

Vous pouvez d’ores et déjà mettre une petite croix sur votre calendrier et expliquez à vos proches que ce weekend sera consacré à vos entraînements de foot…virtuels !

Dans tous les cas, on est habitué à pouvoir essayer la démo de FIFA quelques semaines avant sa commercialisation. On peut donc espérer la voir débarquer fin août, début septembre sur les consoles actuelles. Encore quelques mois de patience, que vous pourrez occuper avec les meilleurs jeux PS4 à venir en 2020 ou bien les titres Xbox One à venir cette année !

Quand à un potentiel trailer, il y a de fortes chances pour qu’il soit présenté durant l’EA qui se tiendra du 9 au 11 juin prochain. On verra les évolutions techniques et peut-être, un aperçu des versions PS5 et Xbox Series ?

A quelles nouveautés s’attendre pour cet opus ?

Si la date de sortie de FIFA 21 est prévisible, les nouveautés sont plus difficiles à deviner. Pour le moment, on a la quasi-certitude que des évolutions toucheront le mode Ultimate Football, qui mérite des ajustements très demandés par les joueurs de Fifa 20.

On peut également espérer un moteur de jeu tout neuf, au moins sur les dernières consoles de Sony et de Nintendo. Le passage à la next-Gen est un cap à ne pas louper et on imagine mal Electronics Art ne pas en profiter pur attirer de nouveaux gamers, en leur en mettant pleins la vue.

Enfin, pas mal de rumeurs cours et parmi elles, certaines sont particulièrement intrigantes :

L’utilisation de la VAR

La technologie vidéo (VAR) qui était censée amener de l’harmonie dans les décisions arbitrales semble créer plus de chaos qu’autre chose durant les matchs mais elle semble désormais implémentée durablement. Si FIFA 21 se veut le plus réaliste possible, on peut logiquement penser que la VAR sera présente. C’est le cas dans la série Football Manager, ce qui semble logique pour ce type de jeu, et on a pu voir dans les précédents opus de Fifa une technologie de ligne virtuelle qui permettait de confirmer un hors-jeu. On est donc assez proche de cette VAR mais une question se pose ? Est-ce que les joueurs veulent vraiment cette possibilité ?

De nombreux gamers ont reproché à FIFA 20 d’être un jeu ennuyeux et introduire une technologie qui hacherait les matchs, et qui reposerait sur l’IA au risque de créer des décisions aberrantes, pourrait être une idée piège. Peut-être que EA Sports coupera la poire en deux, en proposant d’activer ou de désactiver cette option !

Le jeu en Cross-Plateform

Puisque 2020 sera l’année de la Next Generation et alors que les premiers titres PS5 commencent à être présentés, beaucoup se demandent si FIFA 21 sera jouable entre joueurs des différentes plateformes. Actuellement indisponible, cette possibilité sera logique, pour effectuer la transition en douceur au moins entre les joueurs des consoles de différentes générations de la même marque (PS4-PS5 / Xbox One-Xbox Series)

Qui sera en couverture de Fifa 21 ?

Aussi anodin que puisse être cet élément, il suscite toujours autant de passion chez les fans de Fifa, qui s’écharpent pour savoir si leur poulain sera en jaquette du prochain titre. Qu’attendre pour FIFA 21 ? On peut imaginer un Kevin de Bruyne, un Kylian Mbappé ou le retour d’une star comme Messi ou Ronaldo ?

Pour le moment, les votes du public réclament… Wu Lei de l’Espanyol Barcelona ! A croire que les plus gros votants se trouvent du côté de l’empire du milieu !

Fifa 20 Vs Fifa 21 ?

La version 20 de Fifa a déjà apporté quelques nouveautés bienvenues, notamment au niveau du mode carrière plus immersif que par le passé. On imagine donc qu’EA va poursuivre dans cette direction, en proposant au joueur une expérience encore plus réaliste en matière de gestion.

Dans le jeu, FIFA 21 devra être mieux équilibré que son homologue de l’année dernière. En effet il a été critiqué pour ses duels déséquilibrés et pour les capacités de certains des joueurs les plus connus à effacer un adversaire trop facilement. Idem pour les phases de défenses, qui auront certainement droit à un lifting puisqu’elles s’avéraient particulièrement frustrantes.

D’ailleurs, puisqu’on parle de lifting, FIFA 21 sera plus beau que son prédécesseur…du moins sur les nouvelles plateformes. Pas sûr qu’Electronics Art propose un titre vraiment différent sur les consoles actuelles… A voir dans quelques mois !

Ce qu’on veut voir dans Fifa 21 !

Les joueurs sont en droit de réclamer des améliorations et il y a certaines choses que nous voulons voir dans Fifa 21 !

De nouvelles ICON

Comme la version 20 de Fifa proposait déjà de nombreuses ICON, le choix se restreint pour EA. Il devra donc piocher dans les stars ayant pris leur retraite sportive récemment. Parmi elles, impossible de passer à côté de Francesco Totti, le Bimbo d’Oro de l’AS Roma mérite amplement sa place !

Un mode FUT moins aléatoire

Les packs du mode Ultimate Football doivent absolument être rééquilibrés. On espère vraiment que cette version le sera ! En augmentant le taux de chance de recevoir de bons joueurs, FIFA 21 augmenterait par la même occasion le fun de ce mode.

Plus de customisations en mode FUT

Toujours dans ce système, on se rêve à pouvoir customiser l’ensemble des paramètres de son équipe et ce qui entoure le club (chants de supporters, stades, boutiques…) et on espère pouvoir le faire avec Fifa 21 !

Il ne reste qu’à attendre la date de sortie officielle de FIFA 21 et la première présentation de ce jeu de foot pour savoir si répondra à nos attentes et s’il sera capable de soutenir la comparaison avec un PES 21 !