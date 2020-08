Tondre la pelouse, quelle corvée… Heureusement, voici la tondeuse à gazon TRX-52 pro, lancée en 2019 ! Montée sur deux chenilles, l’engin tout terrain a surtout l’avantage d’être commandé à distance à l’aide d’un contrôleur à fréquences radio similaire à celui d’une banale voiture télécommandée. Du coup, vous pouvez entretenir votre jardin depuis votre hamac tout en sirotant une bière fraîche… Elle peut gravir des pentes jusqu’à 50°, et sa puissance la rende ultra efficace !

Seul problème, il vous faudra débourser entre 12 000 et 19 000 dollars pour vous procurer cette tondeuse à gazon high-tech… On imagine que dans le futur, même la télécommande deviendra obsolète et que les tondeuses les plus innovantes, comme celles que propose le fabricant de ce modèle, pourront se piloter par la voix, directement depuis une enceinte connectée ou une Google Watch !

En attendant, découvrez les performances de cet engin en vidéo :