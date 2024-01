Au casino, le taux de redistribution, aussi connu sous le nom de taux de retour au joueur (TRJ), de RTP (Return to Player) ou encore de Payout Ratio, est un pourcentage qui permet de désigner la somme d’argent redistribuée au joueur par une machine à sous ou un jeu de hasard.

Si le concept ne vous est pas familier, nous vous expliquons dans la suite de cet article pourquoi comprendre le fonctionnement du taux de retour au joueur est important.

C’est quoi le taux de redistribution ?

Le taux de redistribution au casino est tout simplement le pourcentage désignant le retour théorique de l’argent misé au joueur. Voici un exemple pour vous aider à mieux comprendre :

Si vous jouez à une machine à sous possédant un RTP de 90%, et que vous avez commencé avec une mise de 100€, après plusieurs parties, vous devriez recevoir 90€ de gain. Toutefois, ce n’est que de la théorie et non une certitude, cela reste avant tout un jeu de hasard qui peut vous faire gagner gros, ou vous faire perdre votre mise initiale. Il ne faut pas s’attendre à récupérer 90% de sa mise en jouant à un jeu de hasard ayant un RTP de 90%.

Le TRJ n’est donc qu’une moyenne calculée sur des millions de parties jouées, et non une garantie de gain. Il permet uniquement de démontrer que sur une certaine période, une machine (ou un jeu) donnera au joueur un certain pourcentage des gains, via un jackpot ou plus régulièrement avec des petits gains.

Pour protéger les joueurs, le taux de redistribution est réglementé par des lois, et les casinos se doivent d’afficher clairement ce pourcentage sur chacune des machines et des jeux proposés par l’établissement.

Cependant, sachez que sur le long terme, le casino est toujours gagnant car si vous jouez sur une machine ayant un RTP de 90%, le casino finira tout de même par empocher 10€ sur votre mise initiale de 100€.

Comment est défini le taux de retour au joueur ?

Il est important de savoir que tous les casinos et tous les jeux de hasard n’ont pas les mêmes taux de retour joueur. Cependant, comme expliqué plus haut, des lois protègent les joueurs en obligeant les casinos à avoir un RTP minimum.

Il est de 85% pour les machines à sous et de 88% pour les jeux de table (Poker, Black Jack, etc).

Néanmoins, un casino peut avoir un taux de redistribution plus élevé pour attirer les joueurs. C’est le cas des casinos en ligne (qui sont illégaux en France), qui possèdent généralement des RTP plus élevés (allant jusqu’à 98%) car il n’y a pas d’infrastructures physiques à entretenir ni autant d’employés à payer.

Pour les casinos physiques, le taux de retour au joueur dépendra du jeu. Bien sûr, ces pourcentages peuvent changer en fonction du casino, c’est pour cela qu’ils doivent l’indiquer clairement.

Quelle différence entre taux de redistribution réel et théorique ?

Pour bien saisir les nuances du taux de redistribution, il est important de comprendre la différence entre le taux de redistribution réel et théorique.

Taux de redistribution réel

Le TRJ réel est basé sur les données réelles, c’est-à-dire la somme récupérée par un joueur après une session de jeu. Il se calcule en divisant les gains reçus par la mise réelle sur une période de jeu définie. Le TRJ réel sera différent pour chaque joueur, car il est influencé par des facteurs comme la chance, ce qui le rend difficilement utilisable ou applicable.

Taux de redistribution théorique

Le TRJ réel étant trop incertain pour être utile, le TRJ théorique est utilisé par les casinos pour calculer la part des mises qui sont retournées au joueur sur le long terme. Affiché sur chaque jeu de hasard, ce taux peut varier en fonction du jeu et de ses règles, de la mise initiale, etc…

Pour calculer ce taux, les casinos utilisent des millions de parties pour simuler les résultats obtenus et ainsi créer une moyenne. À noter que le TRJ théorique ne garantit en aucun cas des gains réels, il sert seulement de guide au joueur pour lui montrer ce qu’il pourrait récupérer de sa mise ou gagner lors d’une session de jeu.

Quel est le plus rentable au casino ?

De manière générale, le Black-Jack est considéré le jeu le plus rentable au casino, dû à son RTP élevé et sa capacité à gagner gros. Et derrière son apparente simplicité qui permet aux débutants de s’amuser rapidement, le Black-Jack permet aux joueurs expérimentés de gagner plus souvent grâce à une certaine maîtrise du jeu.

Pour vous donner une petite idée du RTP des jeux les plus populaires, un rapport complet du Sénat permet de voir la moyenne par jeu :

Machines à sous = 85%

Boule (version simplifiée de la roulette) = 88.9%

Black-Jack = 94.1%

Roulette = 97.3%

Baccara = 98.5%

À savoir que ce taux peut être différent en fonction du casino dans lequel vous allez jouer. Toutefois, le RTP seul ne doit pas être le facteur décisif pour jouer à un jeu en particulier. Le plaisir de jouer (tout en se fixant des limites) et la familiarité avec un jeu de hasard doivent être pris en compte. Par exemple, un joueur expérimenté n’aura pas les mêmes résultats qu’un débutant à la roulette (voir technique roulette). L’aisance d’un joueur avec un jeu de hasard n’est d’ailleurs pas pris en compte dans le calcul du RTP.

Comment sont réglés les gains au casino ?

Même si Hollywood aime nous faire rêver en montrant des joueurs gagner des piles de billets verts à Las Vegas, la réalité (du moins en France) n’est pas la même. En France, même s’il est possible de se faire verser ses gains en espèces, au-delà d’une certaine somme, la majorité des casinos vous proposeront de vous les verser soit via un chèque bancaire, soit via un virement électronique.

De plus, si les gains que vous recevez dépassent les 1500€, ils sont alors imposables. Le casino s’occupera de prélever directement les 12% de la CSG, vous recevrez ensuite la somme nette (soit 1320€ si vous avez gagné 1500€).