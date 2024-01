Comment gagner au casino et aux machines à sous ?

Vous avez prévu de faire un tour au casino pour vous amuser en pariant, mais vous n’avez pas forcément envie de vous faire plumer ? Si vous vous demandez comment gagner au casino plus souvent, vous êtes ici au bon endroit.

Nous vous présentons dans cet article, 8 astuces pour maximiser vos chances de gagner au casino. Bien sûr, ces techniques ne vous feront pas gagner à tous les coups (tout dépend de votre chance), mais elles peuvent vous aider à mieux comprendre le fonctionnement d’un casino et vous éviter de trop perdre.

1. Fixez-vous des limites

Avant même de jouer, il est important de se fixer des limites. Même si pour la majorité des joueurs, jouer au casino est une activité amusante, pour d’autres, la possibilité d’addiction est bel et bien réelle. En se fixant un budget précis, que vous devez respecter, vous vous évitez de perdre le contrôle sur vos dépenses.

Il faut partir du principe que l’argent avec lequel vous entrez dans le casino est déjà perdu, cela vous évitera d’être déçu si vous perdez tout. N’oubliez pas que vous payez aussi pour l’expérience de jeu, que vous gagniez ou non.

Et pour s’arrêter, on se fixera aussi une limite de gain. En début de soirée, décidez qu’après 3 ou 4 victoires, vous partez du casino (tout en restant dans votre budget bien évidemment).

2. Apprenez à gérer votre Bankroll

Le bankroll au casino est la somme totale qu’un joueur va jouer lors d’une session. Le bankroll est donc votre budget défini à l’avance. Apprendre à le gérer va vous permettre de jouer plus longtemps, c’est en conséquence un élément important pour gagner au casino.

La première chose à faire pour gérer son bankroll est de définir un budget maximum et une limite de gain. Ensuite, la gestion de son bankroll passe par l’apprentissage d’un jeu spécifique : plus vous jouez à un jeu, plus vous serez familier avec les stratégies et techniques qui permettent de maximiser/minimiser les pertes.

Par exemple, les meilleurs joueurs de roulette peuvent tenir toute une soirée en misant au bon moment et en gardant contrôle sur leurs émotions (ce qui évite de faire des paris trop risqués). De même, on évitera de poursuivre ses pertes, c’est une excellente manière pour faire des mauvais paris et perdre son bankroll.

La gestion du bankroll est un concept nuancé et complexe qui demande une certaine période d’apprentissage, mais en respectant les règles basiques (budget, limites, familiarisation avec un jeu), vous allez pouvoir jouer de manière optimisée.

3. Choisissez le bon jeu

En fonction de votre budget, de vos goûts et de vos facilités mentales, certains jeux seront plus adaptés que d’autres. Par exemple, il est déconseillé à une personne avec un petit bankroll d’aller à une table de roulette où la mise de base est la moitié de votre budget.

Tout dépend de ce que vous recherchez en jouant au casino : vous voulez vous amuser simplement sans casser la tirelire ? Le Black-Jack et les machines à sous, sont des jeux pour vous. Vous avez envie de réfléchir et d’apprendre des stratégies ? Le Poker ou la Roulette Française seront plus à vos goûts.

Essayez gratuitement plusieurs jeux en ligne pour voir celui qui vous plaît le plus sans devoir parier de l’argent réel (les casinos en ligne étant illégaux en France). Et une fois que vous avez trouvé le jeu que vous aimez, ne changez pas, c’est très important si vous voulez savoir comment gagner au casino.

4. Apprenez les stratégies

Une fois que vous avez trouvé votre jeu de prédilection, faites des recherches sur les stratégies reconnues. Par exemple, si vous ne savez pas comment gagner à la roulette au casino, les stratégies se font surtout sur les mises (ou placer les jetons), la Martingale ou l’Alembert sont des techniques utilisées par les joueurs débutants comme expérimentés pour maximiser les gains.

Pour les machines à sous, on se penchera plutôt sur l’étude des tableaux de paiement, qui vous permettront de comprendre comment utiliser votre bankroll de manière optimisée. Toutefois, on n’oublie pas de se rappeler qu’aucune stratégie ou technique ne doit être considérée comme gagnante. Sur le long terme, le casino est toujours gagnant (le fameux avantage maison).

5. L’avantage maison et le RTP

Pour savoir comment gagner au casino, comprendre ce qu’est l’avantage maison et le RTP (Return to Player) est important. Le taux de redistribution casino ou taux de retour au joueur (TRJ), est un concept qui désigne l’argent misé qui sera retourné au joueur après une session de jeu.

Par exemple, si vous décidez de jouer à la roulette, la moyenne du RTP est de 97,3%, ce qui fait que pour chaque 100€ que vous misez, vous devriez recevoir 97,30€ sur une période donnée. Cependant, cela n’est qu’une théorie calculée sur des millions de parties. Il est impossible de prévoir l’argent que vous allez recevoir lors d’une session de jeu.

Quant à l’avantage maison, c’est le pourcentage restant, dans ce cas 2,8%. L’avantage maison assure qu’une somme de chacun de vos paris sera reversée au casino, cet avantage est différent en fonction du jeu de hasard ou du casino. Mais même s’il est donc important de choisir un jeu avec TRJ assez élevé pour minimiser l’avantage maison, le RTP seul ne doit pas être l’élément qui vous fait choisir un jeu. D’autres critères comme les règles ou encore les stratégies vont influencer ce taux.

6. Arrêtez de jouer après avoir gagné

Rejoignant notre conseil sur les limites à se fixer avant de jouer, s’arrêter de jouer après avoir gagné ou après quelques victoires est la clé pour savoir comment gagner au casino. Trop de joueur, sous le coup de l’émotion, continue de jouer dans l’espoir de revivre cette sensation de victoire. C’est la meilleure manière de perdre tout son argent.

Un joueur expérimenté saura quand s’arrêter ou quand faire des pauses pour calculer son bankroll et voir où il en est. Si vous jouez dans le but de gagner de l’argent, s’arrêter après une victoire est la meilleure manière de le faire. Car on n’oublie pas que sur le long terme, la maison est toujours gagnante.

7. Ne cherchez pas à vous refaire

Après plusieurs défaites, certains joueurs persistent à courir après ces pertes, s’engouffrant alors dans une spirale dangereuse, et c’est dans cet état d’esprit qu’il est facile de faire des paris risqués. C’est dans ces moments-là que garder le contrôle de ses émotions est important. Si votre bankroll pour la soirée est arrivé à 0 après une série de malchance, n’essayez pas de vous refaire. Vous rejouerez une prochaine fois.

8. Amusez-vous

Finalement, n’oublions pas que le but principal d’aller jouer au casino est de se divertir. Le jeu doit être amusant, c’est pour cette raison qu’il est conseillé d’aller jouer avec des amis pour passer un bon moment. Voyez l’argent que vous allez miser sur les divers jeux comme le prix d’entrée au casino.

Si jouer au casino vous procure plus de stress et d’anxiété que d’amusement, il est préférable de ne pas continuer à jouer. Pareillement, si vous sentez que vous perdez le contrôle sur vos dépenses, car vous vous « amusez trop », parler à un professionnel, le risque d’addiction est bel et bien réel.

Comment gagner aux machines à sous ?

Vous souhaitez jouer au casino, mais plus spécifiquement sur les machines à sous ? Voici quelques conseils si vous ne savez pas comment gagner aux machines à sous.

Choisissez les machines à sous avec le meilleur RTP

La première chose à faire est de choisir une machine avec un RTP élevé. Comme nous l’expliquions plus haut, le RTP (ou TRJ pour « taux de retour au joueur ») est le taux qui indique le pourcentage de l’argent misé qui sera reversé au joueur par un jeu lors d’une session. Du moins en théorie.

Cela veut dire que si vous jouez à une machine à sous avec un RTP de 98%, et que vous misez 100€, vous devriez recevoir 98€ en retour, les 2% restant sont l’avantage maison (la somme reversée au casino sur chaque pari). Cependant, il ne faut pas penser qu’en jouant sur une machine avec un TRJ de 98% vous allez recevoir 98€ si vous en misez 100€. Ce n’est qu’une moyenne calculée sur des millions de parties.

L’avantage réel d’un RTP élevé sur une machine à sous est que l’avantage maison est diminué, ce qui permettrait d’augmenter les chances de gagner sur du long terme.

Apprenez à connaitre la machine

Toutes les machines à sous ne sont pas les mêmes et toutes les machines à sous n’ont pas les mêmes règles. Que ça soit au niveau du jackpot, du thème de la machine, du RTP ou des tableaux de paiement, il faudra se familiariser avec la machine de votre choix pour comprendre les nuances de jeu.

Il existe en ligne, des machines à sous gratuites (sans argent réel car illégal en France) qui permettent de tester les machines à sous les plus populaires avant d’aller parier de l’argent dans un casino physique. Prenez donc le temps de tester celle qui vous plaît le plus.

Apprenez les tableaux de paiement et les bonus

Toutes les machines ne paient pas de la même manière, les tableaux de paiement déterminent les gains que vous allez pouvoir gagner en fonction d’une combinaison spécifique. Généralement, les joueurs pensent qu’il suffit d’avoir 5 chiffres ou symboles identiques pour gagner le gros lot, mais c’est plus complexe que ça, surtout sur les machines les plus récentes.

Certaines machines peuvent proposer jusqu’à 50 lignes de paiement différentes : symboles différents, lignes à l’horizontale, à la verticale ou même en diagonale, et toutes ces lignes ont des gains différents. En apprenant ces tableaux, vous saurez combien vous pouvez gagner et surtout, si des bonus s’appliquent en jouant un certain nombre de crédits. Par exemple, +10% de chance au prochain spin parce que vous avez joué un certain nombre de fois. Ce qui peut être le bon moment pour miser une plus grosse somme pour toucher le jackpot.

Choisissez des petits jackpots

Si vous avez envie de gagner souvent, mais pas forcément gros, jouer sur des machines à sous avec des petits jackpots est la meilleure manière de faire. Sachant que le gros lot est assez bas, ces machines vont payer le joueur plus souvent. Il ne faut pas perdre de vue que même si les machines avec un jackpot énorme ou progressif semblent intéressantes, elles n’ont pas tendance à payer souvent.

Respectez votre budget et contrôlez vos émotions

Finalement, le conseil que nous continuons de répéter est de se fixer un budget et de ne pas le dépasser, même si vous avez envie de jouer plus. Pour bien gérer votre budget, le contrôle de ses émotions est essentiel, que ça soit en cas de victoire ou de défaite, il est trop facile de se laisser aller et de perdre encore plus.

Questions fréquentes

Quels sont les jeux où l’on gagne le plus au casino ?

Si vous avez envie de gagner gros, il existe quelques jeux qui rapportent plus que d’autres. On pensera notamment au Black-Jack, au Poker, à la Roulette, au Baccara ou encore le Craps. Ces jeux permettent de gagner gros, car avec la bonne stratégie, l’avantage maison est sévèrement réduit. Et avec la bonne mise, le jackpot n’est jamais très loin.

Par exemple à la roulette Européenne, si vous misez correctement en Plein (misez sur un seul numéro) dans la zone intérieure, vous pouvez remporter 35 fois votre mise. C’est-à-dire que si vous misez 10€, vous remportez 350€. Faut-il encore que la chance vous sourit.

Quelle est la machine la plus rentable au casino ?

Au casino, le jeu le plus rentable est le Black-Jack. Facile à prendre en main pour les débutants, le Black-Jack permet tout de même de gagner souvent et gros. Avec la bonne stratégie, l’avantage maison du Black-Jack peut descendre à moins de 1%, offrant plus de chances de gagner aux joueurs.

Concernant les machines à sous, il faudra choisir la machine à sous avec le RTP le plus élevé pour espérer augmenter ses chances de gagner. Toutefois la haute volatilité des machines à sous rendent impossible de prédire tout type de gain.

Quel est le meilleur moment pour jouer au casino ?

Il n’existe pas de moment plus adapté qu’un autre pour jouer au casino. Ce moment dépendra de vos préférences de jeu. Si vous préférez jouer sans trop de monde, il sera préférable de jouer le jour et en semaine. Si vous aimez l’ambiance d’un casino, les soirées en week-end sont généralement animées.

Comment sont programmées les machines à sous ?

Dans le temps, les machines à sous s’activaient avec un simple levier, mais de nos jours, ces machines à sous sont devenues bien plus complexes que ça, en grande partie grâce aux avancées technologiques. Toutes les machines à sous en casino sont maintenant contrôlées par un ordinateur.

Pour faire simple, les machines à sous sont désormais programmées en prenant en compte 3 éléments : le RNG (Random Number Generation) qui est un logiciel s’occupant de générer des chiffres aléatoirement, les Tableaux de paiement, qui permet de savoir la fréquence avec laquelle une combinaison gagnante peut sortir et enfin, avec le RTP (Return to Player) pour désigner le retour sur l’argent misé par un joueur. Plus il est haut, plus les chances de gagner augmenteraient.

Cependant, certaines machines à sous sont aussi programmées avec une certaine volatilité. Les machines à sous ayant une haute volatilité paient plus, mais moins souvent (notamment celles avec un jackpot progressif), alors que les machines avec une volatilité basse, paient plus souvent, mais moins.

Comment avoir de la chance au casino ?

Il n’existe tout simplement aucune technique ou stratégie pour augmenter « sa chance ». Soit vous en avez, soit vous n’en avez pas. Connaître le fonctionnement d’un casino et d’un jeu permet seulement de minimiser les pertes. Vous pouvez toujours miser sur des numéros « chanceux », comme le 7 par exemple, chiffre très apprécié des joueurs superstitieux.