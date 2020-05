Pour les amateurs de Clash Of Clans qui aiment bâtir un empire et affronter d’autres joueurs en ligne pour montrer leur supériorité et défendre leurs biens, on a sélectionné 10 titres du même genre qui permettront de varier les plaisirs. Découvrez notre top des 10 meilleurs jeux comme Clash Of Clans et enchaînez les parties, entre gestion et stratégie guerrière !

Les meilleurs 10 jeux comme Clash of Clans

Si vous êtes un fan de stratégie, de conquête et que vous aimez étendre vos civilisations, vous ne pouvez pas passer à côté de certains jeux. On pense aux titres comme Age of Empire ou à l’inévitable Clash Of Clans, ultra populaires chez les amateurs de jeux mobiles.

On vous présente 10 alternatives de qualité au jeu de Supercell, qui peut lasser à terme, avec ses nombreux achat In-app et ses affrontements qui deviennent similaires. Voici de quoi vous occuper avec des titres aussi intéressants qu’addictifs !

1. Call of Duty : Heroes

Implémenté dans l’univers contemporain de la très populaire franchise Call of Duty, ce jeu similaire à Clash of Clans est une réussite, qui ravira les amateurs de guerre moderne.

Il reprend de nombreux éléments de l’opus Black Ops, avec des équipements militaires modernes, des soldats surentrainés et des héros qui viendront vous prêter main forte. Mieux encore, les attaques aériennes dévastatrices que vous pourrez déclencher par moment, pour qu’une pluie de balles s’abatte sur vos ennemis. En prenant les bonnes décisions et en utilisant vos armes les plus puissantes à bon escient, vous remporterez des victoires décisives !

Vous pourrez parcourir la campagne en solo, faire des alliances avec d’autres joueurs et affronter les généraux en herbe du monde entier pour prouver votre suprématie militaire. Prenant et bien réalisé, c’est une réussite !

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

2. Boom Beach

A la manière de Clash Of Clans, vous devez ici construire une base, qui s’agrandira au fur et à mesure de vos victoires, mais sur une jolie plage ensoleillée! Un cadre peu propice à la guerre, et pourtant… Les ennemis n’hésiteront pas à débarquer sur le sable et vous devrez vous protéger au mieux, sous peine de voir vos précieuses constructions partir en fumée !

Boom Beach est fun, coloré et son look cartoon lui confère une dose de sympathie bienvenue. Avec un mode solo long et intéressant, dans lequel on enchaîne les missions et un mode multijoueur addictif, il y a de quoi passer de longs moments sur ce titre, à piller les ressources des ennemis, à explorer les îles tropicales et à protéger vos terres exotiques.

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

3. Clash of Lords 2

Avec une vaste sélections de héros à choisir et à entraîner, afin d’en faire des alliés puissants durant vos combats, et des modes de jeu à la Clash Of Clans, qui vous placeront face à des ennemis redoutables pendant des batailles intenses, Clash Of Lords est très prenant !

Sans se montrer particulièrement original, que ce soit graphiquement ou dans ses mécaniques de jeu, Clash of Lords 2 dispose toutefois d’un univers propre, composé d’un bestiaire fantaisiste réussi, et ses combats demandent de faire preuve de stratégie si vous ne voulez pas vous faire réduire en bouillie par vos opposants à chaque bataille.

N’hésitez pas à créer une guilde avec vos amis, car l’union fait la force !

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

4. Castle Clash : Brave Squads

Castle Clash fait partie des jeux mobiles similaires à Clash Of Clans les plus populaires et il est pratiqué par plus de 100 millions de joueurs à travers le globe. De ce fait, il y a toujours des joueurs à affronter ou des coéquipiers avec qui s’allier, pour prendre d’assaut les donjons, affronter les monstres les plus puissants que vous ne battrez pas seuls.

Formez votre armée judicieusement car si vos guerriers meurent durant les affrontements, ils ne reviendront pas… !

On apprécie ce petit côté RPG (d’ailleurs, pour les amateurs, découvrez notre top 15 des meilleurs RPG Android !) et ses combats épiques, qui font de Castle Clash : Brave Squads l’un des meilleurs jeux de sa catégorie. Si certains achats in-App sont proposés, vous pourrez faire évoluer vos personnages sans trop de mal sans payer !

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

5. Lords Mobile

Un style très cartoon, des personnages hauts en couleur et des héros charismatiques, voilà ce que propose ce jeu comme Clash of Clans qui parvient vite à s’éloigner de son modèle. En effet, dans Lords Mobiles, on retrouve certains aspects des jeux de rôles, notamment les combats sur la carte pour étoffer vos gains, et une dimension stratégique qui vous demandera de faire les bons choix.

Le but ? Devenir le plus puissant des seigneurs de guerre de cet univers, en écrasant vos adversaires sur des champs de bataille immenses. Mais attention, avec l’intervention des héros, les affrontements peuvent vite basculer, d’un côté comme de l’autre !

Avec son système de guilde bien pensé et ces joutes épiques, les alliances et le commerce, ce jeu de stratégie de guerre de type MMORPG est une super alternative à Clash Of Clans !

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

6. Jungle Heat : War of Clans

En pleine jungle, vous devez construire des bases militaires solides afin de récupérer les trésors volés par un général sans pitié. Classique, Jungle Heat : War of Clans prend tout son sens avec les héros que vous pouvez contrôler. Chaque personnage est une parodie plus ou moins grossière d’un héros de film ou de jeux vidéo, reconnaissables en un clin d’œil : Rambo, Lara Croft, Walker Texas Ranger… De quoi rigoler en les envoyant tout faire exploser chez vos ennemis !

Pour vaincre, il faudra faire évoluer votre technologie et renforcer vos défenses, sous peine d’être pillé à votre tour. Faites preuve de stratégie et vous devriez être craint dans cette jungle dangereuse.

Avec de nombreux tournois entre joueurs et un titre disponible sur plusieurs plateformes (Mobiles ou PC), il y a de quoi faire !

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

7. Siegefall

Combinant habilement le jeu de stratégie et de conquête comme Clash Of Clans et le titre de collection de cartes, ce soft de Gameloft dispose de nombreux atouts pour occuper de longues heures.

Dans Siegefall, il faut construire un royaume et le faire prospérer, depuis votre mobile ou votre tablette. Cependant, d’autres joueurs veulent la même chose que vous : le pouvoir ! Et pour l’obtenir, il faudra lutter, et en plus de vos armées classiques et de vos constructions, vous pourrez avoir recours à des cartes que vous collectionnerez. Elles vous permettront de lancer des sorts et d’invoquer de puissantes créatures, afin de modifier le cours d’un combat.

Les batailles en PVP en temps réel et le mode coop font de ce jeu un vrai plaisir !

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

8. Star Wars : Commander

Si vous êtes un amateur de la saga Star Wars, alors ce jeu de stratégie qui vous plonge dans le vaste univers de la saga de Georges Lucas devrait vous enchanter. Sous licence officielle, il reprend les thèmes musicaux principaux de la série, alors branchez vos enceintes de PC et vous vous y croirez vraiment ! En plus vous croiserez les personnages les plus charismatiques issus des dernières trilogies. Pour une immersion dans cette galaxie lointaine, très lointaine…c’est top !

Avec de très jolis graphismes et des planètes magnifiques et riches en détails, Star Wars Commander vous fera prendre part aux batailles épiques en vous plaçant d’un côté ou l’autre de la force. Rejoindrez-vous les rebelles, pour les aider à retrouver la liberté ? Ou opterez-vous pour le premier ordre et ses desseins maléfiques ? Le choix est vôtre et vous serez épaulé dans vos affrontements par d’autres joueurs du monde entier.

Si de moins en moins de mise à jour sont faites pour ce jeu à la Clash of Clans qui a déjà 6 ans, il reste aussi addictif qu’au départ pour les fans de Star Wars !

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

9. Total War Battles : Kingdom

Véritable légende des jeux de stratégie en temps réel, la saga Total Wars et ses nombreux titres se décline cette fois-ci en version mobile, pour le plus grand plaisir des généraux virtuels que vous êtes.

Dans ce Total War Battles: Kingdom, vous devrez bâtir des villes et recruter une armée aussi puissante que possible pour les défendre face aux assauts ennemis. Bien sûr, vous étendrez votre influence dans le monde, en partant à la conquête des territoires voisins, jusqu’à faire résonner votre nom de gamer jusqu’aux confins du monde de Total War.

Parmi les nouveautés propres à cet épisode, on trouve les guerriers Vikings qui font leur apparition pour la première fois, est la prise en compte du relief (montagne, rivière, etc.) qui est particulièrement bien rendue pour un titre mobile.

Le jeu est gratuit, avec des achats in-app.

10. Stick War : Legacy

Si tous les jeux comme Clash Of Clans de cette sélection ont de nombreuses similitudes, Stick War : legacy est une exception qui brille par son originalité, tant dans le gameplay proposé que par son style graphique atypique.

Les personnages semblent en effet dessinés par des enfants, ce qui offre une touche très particulière au jeu. Mais ce n’est pas un titre enfantin pour autant ! Ce style poétique est splendide mais les combats sont bel et bien intenses et vous pourrez contrôler chaque guerrier, pour décider de son action durant l’affrontement.

Petit à petit, vous débloquerez des armes et des armures plus résistantes, pour étoffer votre armée et survivre le plus longtemps possible. Avec son mode campagne prenant (et ses 6 missions passionnantes) et l’excellent mode de survie Morts infinis, il y a de quoi passer de longues heures sur ce jeu coup de cœur !

