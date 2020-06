Avec son univers très coloré et ses personnages attachant, Dofus est un MMORPG stratégique qui a su séduire plusieurs millions de joueurs depuis son lancement. Mais si vous souhaitez passer à autre chose et découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles aventures et partager vos quêtes avec de nouveaux partenaires, voici 10 jeux comme Dofus qui pourraient vous plaire !

Jeux adultes, univers Kawaii, free-to-play, PVP et coopération seront de la partie dans les titres de cette sélection !

Les meilleurs jeux comme Dofus : notre top 10

Dofus est un MMORPG Tactique créé par la société française Ankama, qui offre un monde médiéval fantastique passionnant. Sorti en 2004, il connait un succès démentiel mais il commence à vieillir et les joueurs en quêtes de nouveauté devraient apprécier ce top 10 de jeux comme Dofus, pour de nouvelles expériences en ligne !

Wakfu

Le MMORPG Wakfu est également développé par la société Ankama, responsable de Dofus, et s’il se déroule dans le même univers, sur une planète fictive appartenant au monde imaginaire du Krosmoz, c’est un jeu à part entière, acclamé par les joueurs pour plusieurs raisons.

D’une part, il est doté de graphismes magnifiques, qui lui confèrent un style proche d’un dessin animé (le jeu à d’ailleurs sa série animée !) et parcourir ce monde est un véritable enchantement. D’autre part, son système de combat au tour par tour, minutieusement dosé, est un régal pour les amateurs de joutes stratégiques dans les RPG (Si vous aimez les RPG plus classiques, découvrez notre Top RPG Android ).

Choisissez votre classe, apprenez le métier que vous désirez et élisez vos propres représentants politiques dans ce titre très profond, ou les joueurs sont les décideurs. Une vraie réussite !

Krosmaga

Plus orienté jeux de stratégie que titre d’exploration (même si vous parcourrez des donjons), Krosmaga est un titre dans lequel le joueur invoque des héros issus de l’univers de Dofus et de Wakfu, pour des joutes en ligne très intenses, via un système de cartes à collectionner.

On retrouve la touche graphique propre au studio Ankama et ceux qui cherchent un jeu comme Dofus, mais plus tactique dans son approche (comme dans les jeux à la Clash Of Clan par exemple), trouveront ici un titre profond et très amusant. Les dieux sont de la partie et plus vous améliorez votre équipement, plus vos invocations seront dévastatrices. De quoi faire trembler vos ennemis !

Prenez-vous pour un dieu et montrez au monde entier que personne ne vous effraie !

RAID : Shadow Legends

On sort de l’univers Ankama avec cette fois un jeu comme Dofus, doté de graphismes plus adultes et ancré dans un univers Heroic Fantasy très réussi. Les orcs sont de la partie, avec les chevaliers, les elfes et les archers, qui auront fort à faire pour venir à bout de Boss parfois immenses.

Il s’agit d’un Free-to-play, jouable sur mobile et sur PC, qui permet à un joueur de traverser ce monde fantastique en prenant part à des combats au tour par tour qui demande une certaine habilité. Prenant, le jeu surprend par sa qualité graphique et son aspect multi-joueurs compétitif, qui vous donnera envie de vous dépasser.

Si vous aimez les univers sombres et adulte, ce MMORPG stratégique est fait pour vous !



RuneScape

RuneScape est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, parmi les plus populaires au monde (avec plus de 15 millions de joueurs). Il offre un univers fantaisiste très vivant, avec des graphismes cartoon et une communauté très sympa.

Dans le jeu, le gamer est libre de choisir ses quêtes, d’aller tuer du monstre ou de combattre d’autres joueurs (dans des zones spécifiques), pour une liberté d’action appréciable. Les régions visitées sont très variées, les classes disponibles permettent à chacun de trouver le personnage qui lui correspond le plus et l’immersion est totale.

Plus vous jouez, plus vous découvrez l’étendu des possibilités offertes par ce Runescape, qui est certainement le meilleur des jeux comme Dofus ! Il a vieilli graphiquement mais croyez-moi, le plaisir est intact et on oublie bien vite son aspect un peu austère !

Maple Story 2

Mignon tout plein, Maple Story 2 est un MMORPG qui vous propose d’incarner un héros ou une héroïne et de parcourir un monde riche en couleur et en effets Kawaii ! Les amateurs de jeux créatifs découvrirons les nombreux possibilités d’interagir avec le décor qui s’offrent aux joueurs et le tout est porté à merveille par une bande-son très gaie !

Avec son monde cubique, qui rappelle un peu les jeux comme Minecraft, et une vaste communauté, ce titre saura séduire les amateurs d’aventures colorées et joyeuses, qu’ils pourront partager avec d’autres gamers. Vous pourrez construire le monde qui vous plaît et vivre votre propre histoire, dans cet univers où e déroule des événements Online fréquents.

Un free-to-play comme on les aime !

Wartune

Considéré comme l’un des meilleurs MMORPG stratégique, Wartune place le joueur dans la peau d’un chevalier, d’un archer ou d’un mage, et lui confie la lourde tâche…de sauver le monde ! L’histoire fonctionne très bien et le gameplay, original, mélange avec brio RPG et stratégie/gestion comme on en trouve dans les meilleurs jeux à la Age of Empire. Peu à peu, votre deviendrez une légende de ce royaume, et votre nom fera trembler les forces maléfiques.

Si vous aimez les mondes Dark-Fantasy, et que vous souhaitez composer des équipes de guerriers puissants, prendre la tête d’une ville et combattre les forces du mal, c’est le titre qu’il vous faut et il est jouable autant en solo qu’en PVP !

Rappelz

Certains jeux bénéficient d’un capital sympathie énorme auprès des gamers, et cela se traduit par des serveurs toujours aussi fréquentés même des années après la sortie d’un titre, et par une communauté impliquée, toujours prête à poursuivre l’aventure. Parmi ces grands jeux, on trouve Rappelz !

Comme dans tout bon MMORPG, il faudra parcourir de vaste contrées seul ou en équipe, terrasser des monstres et gagner de l’expérience, afin de faire évoluer le scénario et de survivre. Ici, les monstres ne sont pas les seuls ennemis car certains joueurs peuvent vous combattre, ce qui vous demande d’être prêt à tout instant !

Le jeu offre une expérience old school, dans la veine des meilleurs MMO du passé, avec de grandes possibilités de personnalisation et un monde très prenant. Une petite perle pour les amateurs de jeux comme Dofus, en plus adulte !

World of Warcraft

Comme ne pas parler de WOW – World Of Warcraft – quand on évoque les MMORPG et les jeux comme Dofus ! N°1 du genre, ce titre, payant, plonge le joueur dans une guerre terrible entre les hommes et les orcs, avec un scénario digne du Seigneur des anneaux, illustré par des cinématiques somptueuses.

Il repend l’univers de la série de jeux vidéo Warcraft, débuté en 1994 et qui compte parmi les saga les plus importantes de l’histoire du gaming, et cette version MMO n’a rien perdu de sa superbe, même 15 ans après sa sortie. Il compte presque 10 million de joueurs actifs, prêts à partir à l’aventure, et de nombreux Add-on qui permettent de prolonger le plaisir.

S’il faut un abonnement pour jouer, contrairement à la plupart des jeux de cette sélection, Wow est une référence absolue qui enchantera tous les gamers qui poseront leurs pieds virtuels sur les terres d’Azeroth.

Flyff : Fly for Fun

Si vous êtes un amateur d’Anime et de personnages mignons, Flyff : fly for fun vous fera découvrir le monde de Madrigal et son univers magique ! Les fans de manga seront aux anges, en parcourant cet univers haut en couleur, qui propose une innovation de taille : un système de vol unique !

Vous serez libre de vous déplacer où bon vous semble, dans les airs, avec les différents moyens à votre disposition. C’est tout bonnement génial ! En plus de cette liberté de mouvement, vous pouvez construire votre maison et récolter de nombreux objets, pour augmenter la force de votre héros.

En compagnie des milliers d’autres joueurs, vous choisirez parmi 16 classes avant de partir à l’aventure pour combattre les redoutables variétés de monstres qui se dresseront sur votre chemin.

Friand de l’univers de la japanime ? C’est le meilleur jeu comme Dofus !

Dragonica

Comme le titre du jeu le laisse à penser, le MMORPG Dragonica vous plonge dans un univers peuplé de Dragons terrifiants. Le titre opte pour des graphismes enfantins mais son univers est sérieux et les combats, faits de rush et de sorts puissants, demandent de la tactique !

Vous pourrez revêtir les habits de l’une des 6 classes disponibles – guerrier, magicien, archer, chaman, voleur ou amazone – et rejoindre une communauté vivace, avec des événements fréquents et une entraide appréciable.

Le jeu a été maintes fois primé et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, quand on plonge dans les aventures qu’il offre !



