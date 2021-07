Les Sims ont révolutionné le monde du jeu vidéo, créant un genre nouveau : la simulation de vie. De quoi amener des millions de nouveaux joueurs vers le gaming, qui se sont pris de passion pour la série, passant des heures à s’occuper de leurs familles et de leurs maisons. Après 3 épisodes d’excellentes factures et un Sims 4 un peu moins convaincant, vous avez peut-être fait le tour de la saga. Si vous cherchez un jeu comme les Sims, pour replonger dans un simulateur de vie, cette sélection devrait vous enchanter.

Jeu comme les Sims pour vivre une vie virtuelle

Dans les Sims, et comme dans la majeure partie des simulateurs de vie qui en découlent, il faut gérer plusieurs aspects de la vie : les besoins essentiels, le travail, les relations sociales, le tout afin d’améliorer son confort quotidien en agrandissant des maisons et en achetant des objets toujours plus luxueux.

Dans cette sélection, vous trouverez certainement le jeu comme les Sims qui vous permettra de retrouver ces éléments, parfois dans des univers originaux, quelques fois sous d’autres formes, pour gérer la vie virtuelle de vos avatars comme vous l’entendez, sur consoles ou PC.

Animal Crossing, New Horizons

L’un des premiers titres qui vient à l’esprit quand on cherche un jeu comme les Sims, c’est très certainement Animal Crossing. Cette version New Horizons, qui compte parmi les meilleurs jeux de la Nintendo Switch, est un adorable simulateur de vie dans un monde très coloré.

Vous débarquez dans un petit village, avec ses habitants anthropomorphes à tête de cerf, de cochon et autres bizarreries, et vous commencerez une vie nouvelle, faite de récolte, de missions, de pêche et d’événements en tout genre. Au fur et à mesure, vous développerez cet univers comme vous le désirez et vous pourrez inviter vos amis à découvrir votre chez-vous !

Mignon, prenant et apaisant, Animal Crossing, New Horizons est un petit bijou sur lequel vous passerez de longues heures.

Tarder Valley

Attention, petite merveille à l’horizon ! Stardew Valley ne paie pas de mine, quand on le découvre, avec ses graphismes en pixels et son histoire qui vous place dans la peau d’un personnage héritant de la ferme de son grand-père. Mais on se rend très vite compte de la richesse de cette simulation de vie agricole, et des multiples possibilités qu’elle offre.

En plus de gérer votre ferme, pour gagner de l’argent et remplir certaines missions, vous explorerez des mines, rencontrerez les habitants de Pelican Ville pour sympathiser, sociabiliser (et plus si affinités) avec eux, vous assisterez aux événements du village au cours de l’année, avec cette impression toujours plus forte d’appartenir à la communauté.

Stardew Valley est un jeu comme les Sims, pour le côté gestion de vie et sociabilisation, avec une touche action RPG qui lui confère tout son charme.

My Time at Portia

A l’instar de Stardew Valley, My Time in Portia est un titre qui vous emmène dans un village, au sein duquel il faut aider les habitants à rebâtir la ville. Vous dirigerez un atelier, qui deviendra vite essentiel au bourg, et vous devrez interagir avec vos concitoyens pour faire avancer la narration.

Dans un univers 3D très vivant, avec des interactions sociales assez fun, vous prendrez beaucoup de plaisir à parcours ce monde nouveau et à mener une seconde vie, faîtes de travaux, d’exploration et de belles aventures.

Fantasy Life

Fantasy Life est un simulateur de vie aux accents de RPG, dans lequel vous choisirez le métier de votre personnage avant de le faire évoluer durant l’histoire. Il existe 12 carrières différentes réparties en 3 domaines (récolte, combat et fabrication) et vous opterez pour ce qui vous ressemble.

L’univers 3D de ce jeu comme les Sims, disponible uniquement sur la Nintendo 3DS est proche de celui qu’on trouve dans Animal Crossing, et on s’y promène sans déplaisir. Il y a de la magie, des créatures originales, de nombreux PNJ à recruter et une multitude d’activités à exercer.

Dream Daddy : A Dad Dating Simulator

Ce qui vous attire dans un jeu comme les Sims, c’est la partie drague ? Alors Dream Daddy : a Dad Dating Simulator est un titre fait pour vous. Dans ce jeu, vous incarnez un père de famille célibataire qui emménage dans une nouvelle ville, avec sa fille. Vous devrez mener à bien son éducation, sans oublier de prendre du temps pour votre vie sociale et amoureuse.

Dans ce Visual Novel ponctué de mini-jeu, vous pourrez rencontrer d’autres papas, que vous tenterez de séduire, ou avec qui vous passerez simplement de bons moments. Addictif, bien réalisé et très fun par moment, ce simulateur de rencontre entre père est une bouffée d’air frais dans l’univers du gaming.

House Flipper

Au départ, les Sims devait être un jeu de création de maisons en 3D et son éditeur de bâtiments a été, dès le premier Sims, très performant. Qui n’a pas entré les codes pour avoir de l’argent illimité, simplement pour se construire la demeure de ses rêves ? Si c’est votre cas, House Flipper est fait pour vous.

Dans ce titre en 3D, vous rachetez de vieilles maisons délabrées, sales ou infestés de cafards, que vous devez nettoyer, retaper et revendre. Si vous n’êtes pas effrayés par les travaux et que vous rêvez de bâtir un empire immobilier, alors House Flipper va vous plaire.

Le gameplay est simple à maîtriser, les possibilités sont nombreuses et vous pourrez laisser libre cours à votre imagination pour construire de merveilleuses maisons.

Two Point Hospital

Envie de gérer un hôtel, ses patients loufoques, des maladies incongrues, afin de faire un maximum de profit pour agrandir votre structure et gagner toujours plus d’argent ? C’est le but proposé par Two Point Hospital (la suite officieuse du génial Theme Hospital).

Dans ce jeu comme les Sims, vous utiliserez les fonds qui vous sont alloués pour bâtir un premier hôpital, en veillant à la bonne disposition des salles et des machines médicales. Vos premiers patients arriveront et avec eux, ce sera le début d’une belle carrière de gestionnaire…ou un véritable fiasco ! A vous de bien gérer le flux de patients, les attentes de vos employés, celles des actionnaires, et les événements déroutants qui viennent parfois troubler votre partie.

Connu pour son humour, ce titre est un simulateur de vie hospitalière qui plaira à tous ceux qui ont passé du temps sur les carrières dans les Sims.

Fallout Shelter

Fallout Shelter est un Free-to-play (avec microtransactions) qui prend place dans l’univers postapocalyptique de la saga de Bethesda. Dans ce chaos, vous aurez la lourde tâche de rebâtir le monde en créant des colonies, en gérant les ressources et en tentant d’offrir un quotidien plaisant aux survivants.

Oubliez le côté insouciant d’un jeu comme les Sims, car Fallout Shelter se veut plus sérieux, malgré une touche graphique assez mignonne. Cependant, les interactions sociales sont aussi importantes que dans le jeu de Will Wright et votre communauté ne pourra se développer que si vos personnages se mettent en couple. Il faut donc que tous les éléments soient réunis !

Cities : Skylines

Plutôt que de gérer uniquement une famille et une maisonnée, pourquoi ne pas voir les choses en grand en prenant le contrôle d’une ville entière ? Dans Cities : Skylines, vous devenez maire et c’est à vous de construire la ville, de A à Z, afin d’attirer le maximum d’habitants.

Ce ne sera pas une mince affaire, car il faut penser à tout (électricité, eau, réseaux de transports et de communication, bien-être, sécurité, taxes, etc.) et que vous n’êtes pas à l’abri de mauvaises surprises climatiques, d’une rébellion ou d’un souci technique qui viendrait perturber l’harmonie de votre ville.

Il s’agit d’un véritable jeu de gestion, dans la veine d’un Simcity (qui a le même papa que les Sims… !) et qui vous demande de la réflexion et de la logique. Bon courage !

Jurassic World Evolution

Et si à la place de vos Sims et de leur dialecte étrange, vous aviez à gérer…des Dinosaures ? C’est possible, mais uniquement dans Jurassic World Evolution !

Dans ce jeu de gestion en 3D, qui reprend l’univers de la saga Jurassic Park, vous construirez des enclos, mélangerez les ADN pour créer de nouvelles créatures, devrez prendre soin de vos bestiaux pour qu’ils restent en bonne santé. Si le bien-être des dinos importe, c’est surtout l’argent qui vous motive et il va falloir impressionner vos visiteurs pour qu’ils se ruent à l’entrée de vos parcs jurassiques.

Construisez des attractions toujours plus folles, proposez des nouvelles espèces et offrez des sensations fortes (en libérant un T-rex ?) à vos visiteurs, qui n’hésiteront pas à dépenser leurs deniers dans vos boutiques.

On a là un jeu comme les Sims, dans l’aspect gestion de besoin de personnages (dinosaures et visiteurs) et une véritable simulation de parc, dans le style de thème Parc ou Planete Zoo.

Farming Simulator 20

Il semble que l’agriculture soit à la mode dans les jeux vidéo, que ce soit avec Stardew Valley, Harvest Moon ou avec cet excellent simulateur de vie agricole qu’est Farming Simulator 20.

Vous prendrez le contrôle d’un fermier et il vous faudra diriger votre production agricole – des céréales aux animaux, en passant par les fruits et légumes – d’une main de maître. Ultra-complet, ce jeu vous plonge dans la vie fermière et vous devrez faire preuve de pugnacité pour développer votre activité. Cultivez, récoltez, produisez du fromage et du lait, automatisez, et montez même vos chevaux pour explorer les alentours de votre ferme.

Un jeu très addictif, qu’on pourrait considérer comme un Sims à la campagne !

Kudos

Un jeu indépendant, qui reprend le concept des Sims, avec pour objectif pour le joueur de mener la vie d’un personnage, pendant 10 ans. Que ferez-vous du temps qui vous est imparti ? Deviendrez-vous un brillant avocat ? Une rockstar ? Un pilote d’hélicoptère ? A vous de choisir votre destinée, dans ce jeu qui possède pas mal d’atouts.

Les graphismes sont soignés et la mise en scène, statique, confère un certain charme à l’ensemble. De plus, l’équilibre travail, vie privée et divertissement est bien fait, ce qui fait que vos journées virtuelles passent et ne se ressemblent pas. Vos décisions impactent votre vie et votre caractère et peu à peu, vous modèlerez le personnage que vous désirez devenir.

A suivre de très près… : Paralives

Il y a un projet de jeu comme les Sims qui fait beaucoup parler récemment : Paralives. Si le titre n’a pas encore de date de commercialisation, il semble reprendre la mécanique du jeu d’EA et la pousser encore plus loin.

On devrait pouvoir construire les structures et les décorer de façons très détaillées, bien plus que dans les Sims, et gérer le quotidien de nos personnages de pixel. Un jeu à suivre de très près.

Des jeux comme les SIMS sous forme de MMO

L’aspect social est capital dans un jeu comme les Sims et combiner ce type de jeux à du MMO (massively multiplayer online), pour donner plus d’envergure à l’expérience, semble être une excellente idée. Voici 7 MMO comme les Sims, à découvrir.

Second life

Tout est dans le titre : Second Life est un jeu qui vous propose de vivre une deuxième vie, virtuelle, ou tout serait permis. Le jeu, gratuit, reste à ce jour l’une des simulations de vie les plus aboutie et un univers qui semble infini vous attend.

Après avoir créé un personnage, vous lui ferez vivre la vie qui vous attire, et quasiment tout est possible tant la communauté est vaste en ligne. Vous ferez des rencontres, participerez à des événements business ou à des fêtes, discuterez dans des lieux insolites ou totalement fous, et vous pourrez même vendre des créations réelles dans ce monde virtuel.

Un mélange des univers, qui pourrait bien happer ceux qui veulent un jeu comme les Sims offrant une liberté immense.

IMVU

IMVU vous propose de créer un avatar et de plonger dans une vaste communauté virtuelle, pour discuter, faire des rencontres et participer à des fêtes ou de faire du shopping, dans des mondes aux possibilités immenses.

Avec plus de 7 millions de visiteurs mensuels, et une grande part de créativité du côté des utilisateurs, IMVU est un jeu comme les Sims, mais sans la gestion pénible du travail ou les tâches contraignantes du quotidien. Ici, on vit et on s’amuse, comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Active Worlds

Il s’agit tout simplement de l’un des plus anciens univers virtuels d’internet (il est sorti en 1997), et il offre des milliers de mondes à visiter. S’il s’éloigne d’un jeu comme les Sims, car l’aspect gestion est minime voire inexistant, ce titre permet à chacun de créer un monde à son image, ou de visiter les univers existants pour faire des rencontres.

Avec votre avatar, vous pourrez converser, organiser des événements (expositions, fêtes, etc.), voyager, et construire, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les mondes existants.

Un titre d’une profondeur inouïe, gratuit, qui vous ferait presque oublier qu’un vrai monde existe… !

Onverse

Dans Onverse, vous définissez votre avatar, vous créez votre maison où vous occuperez un habitat disponible, et vous n’avez plus qu’à partir à la découverte du monde pour rencontrer les milliers d’autres joueurs qui fréquentent ce free-to-play.

Vous devrez faire en sorte que votre avatar virtuel se divertisse, via les moult activités disponibles : courses de voitures, éducation d’animaux de compagnie, exploration des îles, décoration de maison, ou tout un tas de mini-jeux à même de vous faire passer un bon moment en ligne !

Un bon jeu comme les Sims, mais avec un aspect social décuplé qui accroît les possibilités du joueur.

Jeu comme les Sims sur Mobile, des titres qui vous accompagneront partout

On peut jouer aux Sims sur PC et sur consoles mais des alternatives existent, pour ceux qui privilégient leur smartphone ou leur tablette pour pratiquer. Durant vos pauses, vous pourrez gérer votre vie virtuelle avec l’un des titres suivants disponibles sur IOS et/ou Android.

Dream House Days

Construisez et gérez l’immeuble de vos rêves, dans ce simulateur qui vous place à la fois dans la peau de l’architecte que dans celle du propriétaire. Il faudra penser à tout, subvenir aux besoins et aux envies de vos locataires, afin qu’ils soient heureux…et que vous puissiez augmenter les loyers !

Ce titre, aux graphismes pixélisés adorables, séduit par son ambiance relaxante et par les nombreuses possibilités d’histoires qui peuvent naître dans cet immeuble : rendez-vous, mariage, fêtes, etc. Il y a de quoi s’amuser !

BitLife : Life Simulator

Bitlife est un simulateur de vie, qui ne saurait être plus complet. En effet, vous prendrez des décisions concernant votre personnage, de sa naissance jusqu’à sa mort et vous en assumerez les conséquences. Chaque choix impacte sur ce qui suit et à la fin, vous pourrez continuer l’aventure avec vos descendants pour établir une vaste lignée familiale.

Dans ce jeu, point de graphismes mais du texte et des smileys, avec quelques mini-jeux par moment, ce qui le rend parfait pour de petites sessions. À la manière d’un jeu comme les Sims, vous vous attacherez à vos personnages, à leurs histoires, et vous aurez envie d’en prendre soin !

Family House

Family house est un free to play, considéré comme la simulation de maison de poupée ultime. Avec ses graphismes colorés, des modalités de créations très simples et pas mal de choix, vous débuterez en donnant vie à votre famille, avec couple, enfants, et/ou animaux.

Il faudra ensuite faire en sorte que tout le monde soit heureux, en répondant à leurs besoins quotidiens. Cuisine, shopping, jeux, éducation, travail, chacun s’épanouira quelque part et c’est à vous de gérer habilement tout ce petit monde.

Comme dans les Sims, vous pourrez poursuivre l’aventure autant que vous le voulez, en prenant le contrôle des générations suivantes.

Desperate Housewives : The Game

Vous avez suivi avec assiduité les aventures des femmes aux foyers les plus célèbres de Wisteria Lane, et vous cherchez un jeu comme les Sims ? Voici le mix parfait pour vous. Desperate Housewives : The Game vous place dans la peau d’une nouvelle venue dans la communauté et il faudra vous faire votre place.

Vous devrez gérer votre vie quotidienne, travailler, avoir des rendez-vous amoureux, et même résoudre certains mystères du quartier, pour cet hommage à la série très réussi. Les graphismes donnent un ton décalé à l’ensemble et vous deviendrez rapidement un protagoniste des aventures de Bree, Susan et consœurs.

Virtual Families 2 : our dream house

Virtual Families 2 est véritablement un jeu comme les Sims, mais spécialement développé pour les joueurs mobiles. On retrouve l’ensemble des activités à gérer (besoins quotidiens, travail, envies, relations sociales, etc.) et il faudra aider votre famille à vivre la plus belle des vies.

En gagnant de l’argent, vous améliorez votre maison et votre confort, et vos ambitions n’auront aucune limite dans ce titre très prenant, qui tourne en temps réel. Cela signifie que même quand vous ne jouez pas, votre famille mène sa petite vie. Attendez-vous à avoir quelques petites surprises en rallumant le jeu !

Un simulateur de vie complet et fun, qui vous occupera bien quelques dizaines de minutes par jour, lors de vos pauses ou de vos trajets en transport.