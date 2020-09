Les joueurs de Fortnite, présents depuis le début du phénomène ou qui débutent avec la saison 12 de Fortnite, ont tous deux objectifs quand ils jouent au jeu le plus populaire d’Epic Games : survivre et récolter des V-Bucks ! Si pour parvenir dans le top 3 à chaque partie, il suffit de suivre ces conseils pour s’améliorer à Fortnite, une question revient fréquemment concernant la monnaie virtuelle du jeu : comment avoir des v buck Fornite gratuit et est-ce possible ? La réponse est oui ! On vous explique comment le faire, comment obtenir des V Bucks autrement et surtout comment éviter les arnaques !

On démêle le vrai du faux pour que vous puissiez acquérir les V Bucks sans galère !

Les V-bucks de la boutique Epic Games

L’un des petits plaisirs des gamers qui s’affrontent dans le mode Battle Royale de Fortnite, c’est de personnaliser leur personnage en lui offrant un look badass, décalé ou totalement loufoque, pour impressionner les adversaires sur le champ de bataille.

Pour cela, il faut des V Bucks, qui servent de monnaie d’échange dans la boutique Epic Games.

Pour en acquérir de façon sécurisée, la meilleure solution est de les acheter directement sur la boutique officielle du jeu. Elle se trouve dans les menus Fortnite, tout à droite de la barre latérale supérieure, et elle vous présente :

Les différents Packs de V Bucks

Les offres spéciales, à durée limitée, avec des skins / des planeurs en édition spéciale, souvent à thème comme Star Wars, Batman ou Marvel

Il existe 4 packs de V Bucks, proposés aux tarifs suivants :

1,000 V-Bucks : 9,99€

2,500 V-Buck (avec 300 V bucks en bonus) : 24,99€

4,000 V-Bucks (avec 1,000 V bucks en bonus) : 39,99€

10,000 V-Bucks (avec 3,500 V bucks en bonus) : 99,99€

Il faut savoir que les V Bucks achetés sur une plateforme de jeux ne sont pas transférables sur une autre machine. Si vous avez installé Fornite sur PC et que vous désirez passer sur PS4, par exemple, vous ne pourrez pas dépenser votre solde d’une machine à l’autre.

Si vous désirez consulter ce solde, il est affiché en haut à droit de l’écran de menu !

PS : des cartes V-Bucks officielles, aux mêmes tarifs, sont désormais disponibles dans certaines boutiques !

Relevez les défis Fortnite et gagner vos V-bucks !

Si vous cherchez comment avoir des v buck gratuits sur Fortnite et que vous ne désirez pas acheter des packs, vous pouvez gagner cette monnaie virtuelle grâce à votre talent de gamers ! Il suffit de relever les défis proposés chaque jour par Epic Games.

En Battle Royale

Si vous jouez sur le mode compétitif de Fortnite, vous pourrez gagner des V bucks gratuitement en accumulant de l’expérience pour atteindre les différents paliers du Pass de combat. Et il n’est pas nécessaire d’avoir acheté ce pass pour cela !

Bien sûr, la quantité de V bucks obtenus si vous êtes titulaire d’un pass augmente fortement, et vous recevrez des bonus (skins, planeurs, danse…) supplémentaire. Mais si vous cherchez comment avoir des V buck Fornite gratuits, gagner de l’expérience est une bonne solution.

Dans ce même mode, vous pouvez également relever les défis hebdomadaires proposés par le jeu. Ils sont nombreux et varient souvent, mais restent très accessibles : tuez X joueurs à la grenade, coupez X quantité de bois, utilisez X potions… Jetez un œil à ces défis et vous vous enrichirez sans dépenser un centime.

Dans le mode Sauver le monde

Le mode Sauver le monde de Fortnite est bien moins populaire que son mode Battle Royale, mais c’est une bonne façon de collecter des V Bucks sans trop de mal !

Il suffit de réaliser les quêtes qui sont proposées dans ce mode pour rapidement gagner de petites sommes (50 ou 100 v- bucks) à dépenser dans la boutique. Si vous êtes assidus, vous ne tarderez pas à avoir un joli pécule pour faire vos achats !

Attention aux arnaques aux V Bucks !

Il est facile de trouver des dizaines de sites et de vidéos qui offrent des solutions miracles aux joueurs, pour récupérer des V Bucks gratuitement : ce sont des arnaques !

Ne vous laissez pas abuser ! Epic Games l’a confirmé à maintes reprises : il n’y a pas de techniques magiques pour obtenir des V bucks en utilisant un glitch, ni de distributeur pour obtenir de la monnaie virtuelle en illimitée.

De plus, les revendeurs proposants de V-Bucks à des tarifs cassés ne sont pas reconnus par la marque et vous risquez simplement de perdre votre argent.

Tous les soi-disant générateur de Bucks sont frauduleux et n’ont pour seul et unique but que de vous voler votre compte / vos données personnelles / les V Bucks de votre compte. Méfiez-vous.

Ps : pensez à protéger votre compte en activant l’a2f sur Fornite !

Que faire avec vos V-Bucks ?

Vous avez comment avoir des V Bucks gratuits ou non dans Fortnite ! Dépensez-les dans la boutique, pour customiser votre personnage et faire de votre héros une légende du champ de bataille, reconnaissable par tous !

C’est l’avantage de Fortnite, avec un système équitable qui n’est pas un Pay To Win. Les V-Bucks vous donnent du style et vous pourrez acheter de nouveaux emotes, des skins et des apparats, parfois étonnants mais cela ne vous assurera pas la victoire !