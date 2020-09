Animal Crossing News Horizons fait sans nul doute partie des meilleurs jeux de la Nintendo Switch, avec son monde qui évolue au gré de vos envies et de vos rencontres. En tant que nouvel habitant, il va vous falloir cravacher pour gagner des clochettes, la monnaie locale, et faire évoluer votre île, et les plus impatients d’entre vous pourraient vouloir tricher légèrement. En effet, si vous savez comment changer l’heure dans Animal Crossing New Horizons, vous pourrez voyager dans le temps et accéder plus rapidement à certains éléments du jeu.

Rassurez-vous, vous ne risquez aucune sanction de la part de Nintendo, mais vous pourriez avoir quelques surprises In-Game… On vous explique comment procéder pour modifier la date et l’heure dans cette simulation de vie sociale d’exception.

Changer l’heure et la date pour gagner du temps

Dans les anciens Animal Crossing, qui ont fait la joie des possesseurs de Gamecube ou de la portable Nintendo DS qui reste l’une des meilleures consoles nomades actuelles, il était possible de modifier le cours du temps dans le jeu, ce qui facilitait la triche.

En effet, changer la date et l’heure est une astuce pratique, quand on veut faire pousser plus vite certains fruits et légumes, quand on souhaite rencontrer un personnage qui ne se rend au village qu’une fois par semaine, ou lorsqu’on attend une saison particulière pour récolter certains produits de saison. Cela fonctionne également dans l’autre sens, avec un voyage dans le passé qui permet de corriger une décision malencontreuse qui vous a mis dans l’embarras.

Sauf qu’avec cette mouture Animal Crossing News Horizons, il n’est plus possible de changer l’heure directement dans le jeu. Comment faire alors, pour parcourir les couloirs du temps ? On vous explique ça !

Comment changer l’heure dans animal crossing : notre guide !

Pour changer l’heure (et la date par la même occasion), il ne faut pas lancer Animal Crossing News Horizons mais bel et bien vous rendre dans les paramètres de votre Nintendo Switch.

Dans ce Menu, accessible au démarrage de la console, vous trouverez un onglet Console . Cliquez et choisissez la Section Date et Heure .

. Cliquez et choisissez la Section . Ensuite, cochez Non à côté de Obtenir date et heure via Internet , afin que le réglage ne soit pas automatique.

, afin que le réglage ne soit pas automatique. Modifiez l’heure et la date à votre guise, en fonction de ce que vous souhaitez trouver dans le jeu et validez vos choix

C’est très facile, mais vous ne pourrez pas tout faire. Comme on vous le détaille ci-dessous, Nintendo a pensé aux petits malins qui profiteraient de l’horloge interne de la console pour jouer avec le temps, et quelques restrictions sont à signaler.

A quoi s’attendre quand on modifie l’heure dans Animal Crossing New Horizons ?

Maintenant que vous savez comment changer l’heure dans Animal Crossing New Horizons, vous pourriez être tenté de voyager dans le futur pour accéder aux événements de Noël, ou aux périodes au cours desquelles vous pouvez récupérer certains objets. Ce n’est pas possible !

La firme de Kyoto a mis en place un système de Mise à Jour régulières, pour chaque événement. Cela signifie qu’avant d’avoir obtenu cette MAJ, il est impossible d’accéder aux événements spéciaux d’une période ni à ses bonus. Pas de bol pour ceux qui se voyaient déjà parcourir leur île enneigée en plein été !

En revanche, changer l’heure et la date dans Animal Crossing New Horizons vous offre pas mal de possibilités intéressantes :

Cela permet d’accélérer la construction de vos bâtiments

Vous récolterez plus rapidement le fruit de vos efforts, dans votre potager

le fruit de vos efforts, dans votre potager Vous pourrez accéder plus rapidement à certaines faveurs

Il sera possible de faire arriver plus vite certains personnages

Mais gardez-bien en tête une chose : le voyage dans le temps peut avoir des conséquences, ce que vous savez déjà si vous avez vu Retour vers le Futur. Dans Animal Crossing News Horizons, vous ne risquez pas de disparaître comme Marty, mais vous pourriez avoir de mauvaises surprises en avançant trop dans le futur par exemple.

Votre île pourrait être recouverte de mauvaises herbes, certains composants comme les navets ont tendance à flétrir (et donc à perdre de leur valeur) si vous allez trop loin dans le temps, et certains de vos voisons vous apprécieront de moins en moins, car en accélérant le temps, vous négligerez totalement vos relations avec les autres personnages. Cela peut donc entraîner des déménagements indésirables et vous faire perdre des points… En revanche, vous ne risquez pas d’être banni ni de voir votre sauvegarde altérée.

Vous savez désormais comment changer l’heure dans Animal Crossing sur Switch, et il ne vous reste qu’à décider la période à laquelle vous désirez vous rendre !

