Cette année 2020 verra émerger non pas 2 nouvelles consoles de jeux mais bien 4 plateformes ! En effet, autant du côté de SONY que du côté de Microsoft, il y aura deux versions de leur nouvelle machine, une ultra-puissante et une version allégée, qui chez la firme Américaine prend le nom de code de Xbox Lockhart. Ce modèle, qui devrait s’appeler Xbox Series S et que l’on qualifiera de low cost, fera bien tourner les jeux de la prochaine génération, mais proposera des caractéristiques techniques moins impressionnantes et des options en moins par rapport au modèle XBOX Séries X. On fait le point sur les informations et les rumeurs qui entourent cette mystérieuse Xbox Lockhart.

Xbox Lockhart ou Séries S, l’entrée de Gamme de Microsoft

Microsoft a présenté sa nouvelle console, la Xbox Series X il y a quelques semaines, mais des rumeurs persistantes laissaient entendre qu’un second modèle, moins onéreux, serait également en préparation.

Connue sous le nom de Xbox Lockhart, cette console next-gen serait un modèle d’entrée de gamme, qui permettrait de faire tourner les jeux de la prochaine génération de console mais en offrant une résolution et une puissance moindre par rapport au modèle haut de gamme que sera la Xbox Serie X.

Tout laisse à penser que sa présentation aurait dû se faire au cours de l’E3 de cette année, annulé pour cause de pandémie. Une seconde date aurait été prévue par Microsoft en juin, mais le hasard du calendrier et de l’actualité faisait tomber cette conférence en même temps que la présentation de la PS5 par Sony, qui avait due également décaler son événement. Et durant la conférence SONY, on a pu voir…deux Playstation 5. Un modèle majeur équipé d’un lecteur optique pour lire les jeux matériels et les Blu-ray, et un modèle 100 % dématérialisé.

Une piste pour ce qui nous attend avec la Xbox Lockhart ?

Les caractéristiques de la Xbox Lockhart / séries S

La Xbox Series S (ou lockhart) pourrait être une version revisitée de l’actuelle Xbox one S, destinée à des consommateurs qui veulent profiter des jeux nouveaux sans se ruiner. De ce fait, les caractéristiques techniques évoquées pourraient être très proches de ce qui sera proposé à sa sortie.

Avec les fuites, notamment via le kit de développement de la nouvelle Xbox qui contient un profil Lockhart, on peut se faire une idée plus précise des capacités de ce modèle secondaire de la Xbox.

4 Teraflops de puissance et 7.5 Go de Ram pour la Xbox Lockhart

La Xbox Lockhart bénéficierait d’une puce graphique de 4 teraflops de puissance, ce qui représente 1/3 de ce qui a été annoncé pour la Series X. C’est moins que les 6 Teraflops de la Xbox One X actuelle, mais les calculs de puissance entre génération ne doivent pas se limiter à cela pour juger de la puissance d’une console.

De plus la quantité de RAM mis à disposition des développeurs pour créer des jeux à la hauteur des attentes pour la Next Gen serait de 7.5 Go, contre 13.5 Go pour le modèle haut de gamme.

Une définition limitée

La différence se fera également sur la définition, avec une Xbox Lockhart qui se contentera d’un affichage en 1080p ou en 1440p, alors que sa grande sœur compte bien afficher du 4K Ultra HD pour ses futurs hits. Les joueurs équipés de matériels de pointe seront plus attirés par la Xbox Series X, mais les autres pourront profiter des nouveautés avec la Xbox Lochkart, sans avoir à investir dans un nouvel écran.

Un CPU équivalent à la Xbox Series X

Le CPU des deux versions serait en revanche quasi similaire, avec un processeur légèrement moins puissant sur la Xbox Lockhart.

Un stockage SSD

Le stockage serait identique sur les 2 modèles, avec un SSD rapide intégré et potentiellement, le recours à des cartes mémoires nouvelle génération qui rappelleront des (bons ?) souvenirs aux gamers les plus anciens.

100 % dématérialisée ?

C’est l’une des principales interrogations concernant la Xbox Lockhart / Series S, surtout depuis que SONY a présenté brièvement son modèle son lecteur de disque : est-ce que la petite sœur de la Xbox Serie X sera équipé d’un lecteur Blu-ray ou misera-t-elle sur le dématérialisé, qui semble prendre de plus en plus d’ampleur dans le secteur, au grand dam des revendeurs de jeux vidéo ?

Pas de réponse pour le moment, bien qu’il semble assez probable pour que Microsoft suivent les pas de Sony, ouvrant ainsi la voie au futur du jeu.

Le Design de la Xbox Lockhart

Sans l’avoir vu, il est difficile de parler du Design de cette nouvelle Xbox série S mais il est tout à fait possible qu’elle soit très différente dans la Xbox Serie X et de son apparence tour de PC.

Beaucoup voit déjà un petit cube, sorte de Xbox Series X réduite, pour la Lockhart, mais cela pourrait rappeler le Gamecube de Nintendo et ce n’est pas positif, car ce serait vu comme un retour dans le passé, plutôt que comme une évolution.

Une anecdote donne un indice sur la différence probable entre les deux Design : lors du transfert des consoles pour une présentation privée, il aurait été demandé à des employés de la firme de cacher la Xbox Series X dans une tour de PC ou un caisson de basse, du moins quelque chose d’assez large pour la protéger des regards indiscrets. Mais on leur aurait demandé d’utiliser une protection Durango ou Scorpio pour cacher la Xbox Lockhart…comme pour la Xbox One S. De quoi imaginer une similitude entre ces deux modèles ? Affaire à suivre.

Quel prix pour la Xbox Lockhart ?

L’élément qui sera déterminant pour ce modèle est certainement son prix. Pas d’annonce officielle pour le moment, pour aucune des consoles nouvelles génération, mais des fourchettes de prix et les rumeurs qui entourent la Xbox Lockhart sont particulièrement alléchante.

Il se murmure que cette Xbox Series S serait proposée à un prix de 299 dollars, pour un équivalent à 299 euros dans nos contrées, ce qui serait un tarif très agressif, à même d’attirer une catégorie de joueurs intéressés par la Next-gen, mais qui n’ont pas les moyens de passer directement au modèle haut de gamme.

Pour l’instant, Microsoft et Sony n’ont pas parlé de tarifs officiels, chaque marque semblant attendre que l’autre dégaine pour se positionner. Mais une nouvelle console, vendue au prix de l’actuelle Xbox One S, serait un argument marketing osé capable de créer quelques turbulences sur le marché des consoles.

Une date de présentation imminente ?

Microsoft semblait prêt à présenter sa Xbox Series S ou Lockhart en Juin, durant l’E3. Suite à son annulation, la firme américaine a lancé des présentations virtuelles – les Xbox 20/20 – pour parler du futur et des exclusivités Xbox pour ses nouvelles machines, et il se pourrait que l’événement organisé en Aout…soit consacré à la Xbox Lockhart.

On attend donc d’en apprendre plus sur ce modèle qui reste aussi mystérieux que la PS5 100 % digitale.

Xbox nouvelle génération : quelle stratégie pour Microsoft ?

Microsoft est parvenu à créer une communauté de joueur animée autour de ses produits Xbox, notamment avec le Xbox Game Pass sur lequel l’entreprise semble miser pour le futur. Cette nouvelle console, potentiellement tourné vers le jeu dématérialisé, pourrait bien être la passerelle qui manque, pour faire basculer certains gamers vers les jeux virtuels.

La stratégie de Microsoft pourrait être de casser le prix, avec une console au prix d’appel alléchant, qui pousserait les joueurs à tenter l’aventure Next-Gen ans avoir à investir dans un matériel coûteux.

En attendant d'en savoir plus, profitez des meilleurs jeux de 2020 sur la Xbox One et vous déciderez en temps voulu quelle console, entre cette Xbox Lockhart, la Xbox Series X, la PS5 et sa petite sœur mérite une place dans votre salon.