Systeme.io est un logiciel français créé en 2017. Celui-ci regroupe un certain nombre d’outils dans le but dans de vous aider à faire croître votre business : Systeme.io dit être le logiciel qui offre toutes les solutions quel que soit votre point faible (que ce soit le marketing, la vente, l’organisation…), et qui pourra vous aider à monter une entreprise qui prospère. Aujourd’hui, nous allons vous présenter notre avis sur Systeme.ion : pour commencer nous ferons une présentation du logiciel, ensuite nous allons voir quels sont ses outils et fonctionnalités, après quoi nous ferons le point sur la tarification des abonnements, pour finir avec un récapitulatif des points forts et points faibles de Systeme.io. Lisez la suite pour tout savoir sur ce logiciel qui se dit indispensable aux entrepreneurs.

Présentation de Systeme.io

Commençons cet avis sur System.io avec une brève présentation du logiciel : c’est un outil de marketing qui vise à solutionner tous vos soucis de marketing, et vous aider à gagner de l’argent en ligne. Il vous permet de gérer l’entièreté de votre business facilement sur internet, et gagner du temps précieux.

Ce logiciel tout-en-un a été développé en 2017 par Aurélien Amacker : si ce nom vous dit quelque chose, ce n’est pas par hasard. Son livre « Je gagne ma vie avec un blog » a été dans le top des ventes en France pendant une certaine période. Aurélien Amacker est un entrepreneur qui a connu un grand succès dans le monde du business.

Systeme.io a été créé pour les personnes qui veulent débuter une activité sur internet, mais qui ne savant pas par où commencer, ni comment gérer sur le long-terme. Les outils et les logiciels qui existent pour vous aider à monter votre entreprise sont nombreuses, et la multiplication de logiciels lourds peut commencer à ralentir votre PC (qui est devenu votre outil de travail), ainsi que de vous vider le porte-monnaie. Systeme.io va régler ce problème : avec un logiciel tout-en-un à des tarifs abordables, la vente et le marketing sur internet devient accessible à tous.

Nous allons, dans la suite de cet avis Systeme.io, faire le point sur ses outils et fonctionnalités pour vous expliquer de manière plus détaillée ce que regroupe exactement Systeme.io et à quel prix.

Notre avis sur les fonctionnalités de Systeme.io

Comme nous l’avons dit, ce logiciel Made in France regroupe plusieurs outils dans le but de vous offrir une expérience fluide et simple dans la création de votre entreprise. Dans cette partie de notre avis sur Systeme.io, nous allons faire la liste de ces outils et fonctionnalités, afin de vous donner une vision globale de ce qu’offre ce logiciel.

L’optimisation des tunnels de vente

Un « tunnel de vente » se définit comme la suite d’étapes qui conduisent une personne depuis un site internet marchand jusqu’un achat. Avec Systeme.io, ce tunnel est optimisé et fluidifié. Vous pourrez construire étape par étape ces tunnels afin de conduire des internautes vers un achat de vos produits de manière naturelle.

Si un acheteur potentiel arrive sur votre site e-commerce, il faut que vous ayez réfléchi au tunnel de vente, et l’ayez mis en place. Le but est de rendre un maximum de clients potentiels, clients fidèles.

Vous commencerez, par exemple, par lui proposer de souscrire à un Newsletter (afin d’être tenu au courant de vos éventuelles offres). Avec cette étape, le client potentiel devient une personne « intéressée ». Vous envoyez ensuite un Newsletter avec une offre avantageuse, et la personne décide de commander : elle est maintenant « engagée ». La commande est finalisée, et c’est à ce moment là que l’acheteur potentiel est devenu un client. Voici un exemple de tunnel de vente simplifiée.

La gestion des contacts sur le mailing list

Avec Systeme.io, vous pouvez gérer jusqu’à 15,000 contacts sur votre mailing list – ce qui est largement assez quand vous débutez votre activité en ligne. Vous pouvez, avec le mailing list de Systeme.io, envoyer des newsletters et des messages de bienvenue sans limite tous les jours. Oui, vous avez bien compris, Syteme.io n’impose aucune restriction sur la quantité de newsletters que vous pouvez envoyer par mois, ni la quantité de mails automatisés (tels que les messages de bienvenue aux nouveaux inscrits).

Si vous pensez avoir besoin de gérer plus que 15,000 contacts, vous pouvez demander à Systeme.io un devis.

La construction de votre site web

Systeme.io propose en effet plusieurs outils pour vous aider à construire un site web qui vous ressemble. L’outil de création de pages web est un éditeur qui va peut-être vous sembler familier, car il ressemble à bien d’autres que vous aurez pu tester sur internet. L’éditeur de pages de Systeme.io fait preuve d’une simplicité attractive pour les débutants, tout en étant complet. Vous pouvez créer des pages entières structurés et informatives, avec un design épuré en moderne.

Une fois votre site web est construit, vous pouvez également choisir d’utiliser un nom de domaine personnalisé. C’est à dire, un lien personnel du style « www.votre-business.com ». C’est une étape indispensable dans la création de l’identité de votre entreprise, et avec Systeme.io cette étape est simplifiée.

L’automatisation de l’entreprise

Automatiser un maximum de vos opérations deviendra de plus en plus important au fur et à mesure que votre business prospèrera. Plus vous avez de clients, plus vous n’allez pas vouloir perdre du temps sur des tâches basiques. Systeme.io à la rescousse encore une fois : ce fameux logiciel vous permettra d’automatiser beaucoup d’opérations ennuyantes. Vous pourrez notamment automatiser les newsletters, la capture des e-mails, les tunnels de vente, les webinars, l’encaissement, et la gestion des affiliés.

Le programme d’affiliation

Une des fonctionnalités qui est très utile chez Systeme.io, c’est le programme d’affiliation. Vous avez la possibilité de créer un programme d’affiliation propre à votre business : mais qu’est-ce que ça veut dire ? Globalement, cela signifie que vous allez avoir des personnes « affiliées » qui vont promouvoir vos produits ou votre business, et y gagner une commission. C’est gagnant-gagnant, car vous gagnez des clients, et l’affilié touche une petite partie des ventes.

Grâce à l’automatisation dont nous avons parlé un peu plus haut, la gestion et le paiement des affiliés est très simple et fluide – vous aurez rarement besoin d’intervenir. Les factures sont générées et envoyées automatiquement, ainsi que les paiements.

La marketplace

Vous voulez être affilié vous-même ? Gagner un peu d’argent de poche en misant sur vos amis ? C’est une affaire simple avec la marketplace de Systeme.io. Avec un abonnement à Systeme.io, vous aurez accès à leur marketplace, qui est, pour faire court, un endroit où vous pourrez non seulement promouvoir votre entreprise et gagner des affiliés, mais vous même devenir affilié des business qui vous inspirent, et y gagner une petite commission.

Attention, il faut avoir au moins vendu pour 1000€ nets si vous souhaitez poster votre business sur la marketplace. C’est une restriction mise en place pour éviter les arnaques et les fraudes.

La visualisation des statistiques

Pour promouvoir et faire fleurir votre business, il faut toujours penser à garder un œil attentif sur les statistiques et la performance de celui-ci.

Sur votre tableau de bord, vous pourrez visualiser de nombreux statistiques tels que les contacts et les ventes. Le design est épuré ce qui rend la compréhension des courbes de graphismes très facile. L’interface de gestion des statistiques de systeme.io est très en pointe, vous n’aurez aucun mal à comprendre les statistiques, même pour les débutants.

A/B Testing

Le A/B testing est un outil qui permet de créer deux versions d’un site web en symbiose. Cela signifie que quand vous lancez une page, il existe deux versions live légèrement différentes – par exemple dans le cas d’un pop-up sur la page d’accueil, vous pourrez avoir deux pop-ups très similaires, mais une avec une image de fond ou encore un texte un peu différent. Le A/B testing vous permet de savoir quels images, designs, mots etc. sont les plus efficaces pour attirer la clientèle. Grâce à la gestion simplifiée des statistiques de Systeme.io, vous allez vite pouvoir remarque qu’une version de votre site plaît plus que l’autre.

Cet outil vous aidera à un créer un site qui plaira à tous, et vous aidera à optimiser vos tunnels de vente.

La création de formations

Systeme.io propose un outil très en pointe pour créer vous-même des formations en ligne : à l’aide de celui-ci, même les débutants et les technophobes pourront partager leurs connaissances avec leurs clients. Vous pouvez choisir de tout diffuser gratuitement ou non, et vous pourrez diffuser les parties soit petit à petit soit d’un coup. Vous avez une liberté totale sur la manière de partager votre formation.

Notez également qu’il n’y a aucune limite de stockage pour vos formations. Souvent quand on crée des formations et / ou webinars, on insère de photos de vidéos qui peuvent être lourdes : avec Systeme.io, pas d’inquiétude, vous avez stockage illimité : partagez toutes les vidéos que vous voulez, quand vous voulez.

Quels sont les tarifs de Systeme.io ?

On ne peut faire un avis complet sur Systeme.io sans faire le point sur les tarifs et ce que vous offrent chaque abonnement, et à quel prix. Comme vous l’aurez compris, un logiciel aussi complet et intuitif n’est pas 100% gratuit : cependant, il existe une formule gratuite qui vous donne accès à quelques-uns des avantages et outils citées ci-dessus. Voici un récapitulatif des frais de Systeme.io.

L’abonnement gratuit

Si vous souhaitez utiliser Systeme.io sans payer, c’est possible. Avec l’abonnement gratuit, vous aurez accès à plein d’outils de manière limitée. Voici un extrait de ce que vous pourrez avoir avec un abonnement gratuit :

Contacts 2,000 Tunnels de vente

3 Pages de Tunnel de Vente

10 Stockage

Illimité A/B Tests

1 Règles d’automatisation

1 Campagne d’email

1 Bons de réduction

1 Domaines personnalisés

1 Blog 1 Articles de blog

Illimité Elèves Illimité Envoi d’emails

Illimité

Comme vous pouvez le voir, malgré un accès à beaucoup d’outils, la quantité est très limitée. Si vous souhaitez tester les outils de Systeme.io, l’abonnement gratuit peut être très pratique – mais pour un usage quotidien dans le cadre de votre business, nous vous conseillons plutôt un abonnement payant.

L’abonnement Startup

Le moins cher des abonnements payants de Systeme.io, l’abonnement startup vous offre tout ce qu’il faut pour débuter votre activité en sérénité. Voici ce à quoi vous aurez accès comparé à l’abonnement gratuit :

Contacts 5,000 Tunnels de vente

10 Pages de Tunnel de Vente

50 Stockage

Illimité A/B Tests

10 Règles d’automatisation

10 Campagne d’email

10 Bons de réduction

10 Domaines personnalisés

3 Blog 5 Articles de blog

Illimité Elèves Illimité Envoi d’emails

Illimité

Vous l’aurez compris, c’est une offre beaucoup plus complète que l’abonnement gratuit, mais toujours à un tarif très avantageux : vous pouvez souscrire à l’offre Startup pour 27€/mois, ou alors économiser 30% et souscrire à l’année pour un total de 228€/an.

L’abonnement Webinar

Nous commençons, avec l’abonnement Webinar, à rentrer dans un abonnement un peu plus cher et très complet. Vous n’allez pas manquer de grand-chose avec celui-ci.

Contacts 10,000 Tunnels de vente

50 Pages de Tunnel de Vente

300 Stockage

Illimité A/B Tests

50 Règles d’automatisation

100 Campagne d’email

100 Bons de réduction

50 Domaines personnalisés

50 Blogs 20 Articles de blog

Illimité Elèves Illimité Envoi d’emails

Illimité

En effet, avec l’offre Webinar, vous avez accès à tous les outils de Systeme.io avec peu de limites. Vous pouvez souscrire à cet abonnement pour 47€/mois ou alors 396€/an (-30%).

L’abonnement illimité

Comme son nom l’indique, cet abonnement vous donne accès à tous les outils et fonctionnalités de Systeme.io de manière illimitée. Vous profiterez également de la migration gratuite, ainsi qu’une heure de coaching offerte.

L’abonnement illimité est facturé 97€/mois, ou 828€/an.

Avantages et inconvénients de Systeme.io

Maintenant que nous avons analysé Systeme.io de haut en bas, faisons un petit point sur les avantages et inconvénients de ce logiciel tout-en-un :

Avantages Inconvénients Un véritable système tout-en-un : fini la multiplication des logiciels pour faire prospérer votre entreprise.

Tarifs un peu élevés selon l’abonnement choisi

Un abonnement gratuit est disponible

Au début, il faut ajuster l’outil d’envoi d’emails, car certains ne sont pas toujours bien reçus par vos clients.

Le SAV de Systeme.io est réactif et à l’écoute, et il existe un groupe Facebook pour demander conseil à d’autres utilisateurs

L’outil de création de pages manque un peu de variété.

C’est un logiciel français : pas de mauvaises traductions ou incompréhension, vous pourrez utiliser Systeme.io en sérénité et tout comprendre facilement.

Quelques bugs.



Notre avis final sur Systeme.io

Notre avis final sur Systeme.io reste globalement très positif : malgré quelques points négatifs, nous l’apprécions beaucoup. C’est sans doute un logiciel très agréable, utile et peu cher.

Cet outil tout-en-un extrêmement polyvalent vous facilitera vraiment la gestion de votre entreprise, quel que soit sa taille. En fonction de ce dont vous avez besoin, vous pouvez souscrire à un abonnement qui est taillée pour vos besoins à un prix qui vous convient.

Une fois que vous aurez commencé à vous en servir, vous ne saurez plus vous en passer.