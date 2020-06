Il est arrivé à tout le monde d’effacer, intentionnellement ou par mégarde, un fichier important : photo, vidéo, document, sur un PC, une clef USB ou un disque dur. C’est rageant, surtout si vous ne savez pas comment restaurer des fichiers supprimés de la corbeille ! Il existe heureusement plusieurs solutions pour récupérer vos données que vous pensiez perdues à jamais. Voici nos méthodes favorites.

Restaurer des fichiers effacés sur votre PC : nos solutions !

Quand vous effacez un fichier, quel qu’il soit, il ne disparaît pas totalement de votre machine, bien que vous ne puissiez plus y avoir accès. Il existe plusieurs méthodes de récupération – logiciels ou manipulations – qui vous permettent de récupérer l’élément voulu, sans mal.

Utiliser un logiciel de restauration de ficher efficace

La méthode la plus efficace est d’utiliser un logiciel conçu pour aller fouiller dans les méandres de vos appareils afin de retrouver le fichier supprimé.

Dans ce cadre, le logiciel de récupération de données gratuit qu’est Easeus fait un travail remarquable, en un taux de récupération de 97.3 %, peu importe la cause de la perte : suppression manuelle, formatage, oublie de sauvegarde, plantage, destruction par un virus… C’est un outil complet, et simple à utiliser.

Il vous permet de récupérer des fichiers supprimés de la corbeille, des partitions de disque dur endommagé ou des informations que vous auriez stockées sur un périphérique externe défectueux, et il peut également réparer des fichiers corrompues – vidéos ou photos – qui ne s’ouvrent plus.

Récupérer des fichiers encore dans la corbeille

Si vous n’avez pas encore vidé la corbeille, sachez que tous les fichiers effacés via la touche Suppr, de votre clavier, avec Maj+Suppr ou via un clic droit et l’ordre de suppression, peuvent être restaurés directement depuis la corbeille.

Pour cela, ouvrez la Corbeille depuis le Bureau et choisissez le fichier désiré. Vous n’aurez qu’à presser Restaurer (ou opter pour Restaurer tous les fichiers) pour que ces éléments supprimés récemment reprennent leur place initiale, d’avant suppression.

C’est une méthode pratique mais souvent peu exploitable, car il est conseillé de vider la Corbeille souvent pour ne pas encombrer l’espace de stockage inutilement.

Rechercher le fichier sur votre appareil

Si vous ne trouvez pas le fichier dans la corbeille, peut-être que vous ne l’avez pas réellement supprimé, ce qui veut dire qu’il peut se trouver quelque part dans votre ordinateur. Pour en avoir le cœur net, faites une recherche via la barre de Recherche du bouton démarré.

Vous obtiendrez une première liste de résultats, que vous pourrez étoffer en cliquant sur Voir plus de Résultats, puis sur Chercher à Nouveaux dans Ordinateur si la seconde recherche ne vous satisfait toujours pas. De la sorte, vous scannerez l’ensemble de votre machine à la recherche de ce fichier qui, potentiellement, a été égare plus que supprimé.

Si cette recherche ne donne rien, mieux vaut opter pour la solution la plus efficace, le logiciel de récupération de données, pour retrouver votre précieux fichier sans encombre.

Récupérer un fichier supprimé définitivement, c’est possible !

A titre privé comme pour les professionnels, il peut être très dommageable de perdre un fichier, après une mauvaise manipulation ou un manque d’attention, un souci technique ou une panne informatique qui vous empêche de sauvegarder votre travail. Mieux vaut donc savoir comment récupérer un fichier supprimé facilement, à l’aide d’un outil fait pour ça.

Avec EaseUs, vous pourrez restaurer des données en 3 étapes, simples à suivre même pour quelqu’un qui n’est pas experte en informatique. Tout d’abord, vous devrez sélectionner l’emplacement de stockage d’où proviennent les fichiers en questions (Disque C, Disque D, Cléf USB, etc.) et il est possible de choisir l’exact dossier dans lequel se trouvait vos données, si vous le connaissez (Exemple : la Corbeille).

Ensuite, vous n’aurez qu’à lancer le Processus d’analyse, qui vous présentera tous les fichiers qui correspondent à votre demande, et que vous pourrez filtrer par type (Image, Doc, Vidéo…) pour plus de lisibilité. Il arrive que de nombreux éléments possèdent des intitulés similaires, ce qui peut gêner les recherches, mais ce n’est plus un souci ici. Cliquez sur fichiers supprimés pour voir tous les éléments que vous avez effacés au préalable.

Enfin, une fois que vous avez mis la main sur le fichier en question, il ne vous reste qu’à cliquer sur Restaurer pour récupérer le ou les fichiers qui vous intéressent !

Il n’y a donc plus de raison de paniquer quand vous effacez par mégarde un fichier important ou que vous ne parvenez pas à retrouver un élément, potentiellement supprimés. Avec les méthodes indiqués ci-dessus, plus rien de disparaîtra définitivement !