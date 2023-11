Quatre sites pour imprimer ses photos de fin d’année

Alors que l’année touche à sa fin, c’est le bon moment pour réfléchir aux moments mémorables que vous avez capturés avec votre smartphone tout au long de l’année, et envisager de les imprimer. Que vous vouliez créer un album photo personnalisé, offrir des tirages en cadeau, ou simplement embellir votre espace de vie avec des souvenirs chers, sachez qu’il existe un bon nombre de sites pour transformer ces souvenirs en tirages de haute qualité. Dans cet article, nous allons parler de quatre sites web qui proposent la commande de photos imprimées, et nous mettrons en évidence les avantages de chaque plateforme.

Photo E.Leclerc

Pour faire vos tirages photo pas chers, mais sans sacrifier la qualité, nous vous conseillons le service photo de Leclerc. Les avantages d’imprimer ses photos chez Leclerc sont multiples, en voici quelques-uns :

Le grand avantage du Leclerc par rapport aux concurrents, ce sont les tarifs : les prix du Leclerc pour l’impression photo sont parmi les moins chères du marché. De plus, cet enseigne propose régulièrement des offres promotionnelles qui permettent d’économiser davantage, surtout pour ceux qui possèdent la carte du magasin.

Leclerc propose également le retrait rapide en magasin : pour celles et ceux qui préfèrent éviter les frais de livraison et recevoir leurs tirages rapidement, chez Leclerc, il est possible de commander en ligne en téléchargeant les photos depuis son ordinateur, et de récupérer les tirages en magasin.

Leclerc propose aussi de nombreux produits photo — et oui, cette option n’est pas réservée aux sites les plus sophistiqués avec des tarifs élevés : en plus du tirage photo traditionnel, Leclerc propose des services tels que la création d’albums photos, de calendriers personnalisés et bien plus.

CEWE

Les tirages photo chez CEWE sont connues tout d’abord pour leur qualité remarquable, et leur large gamme de produits personnalisables. Voici quelques-uns des avantages d’imprimer chez CEWE :

Tout d’abord, parlons de la qualité d’impression : l’équipe chez CEWE utilise de techniques d’impression de pointe, ainsi que des supports et encres de haute qualité. Cette qualité se traduit par des prix plus élevés que certains autres sites, mais ceux-ci restent abordables.

Autre avantage d’imprimer ses photos chez CEWE, c’est le logiciel de conception qui est intuitif, facile à utiliser, et est même disponible comme application smartphone. CEWE propose différents modèles et d’outils pour vous aider à préparer vos créations rapidement.

Vous trouverez également sur le site web de nombreux produits sympathiques (des albums photo, des posters de grande taille, des calendriers…). Ces options permettent également de créer des cadeaux personnalisés pour les fêtes.

En dernier point, un des avantages clés de CEWE, c’est son grand réseau de distribution : les photos peuvent être retirées rapidement en magasin pour éviter les frais de livraison.

Cheerz

Le troisième site d’impression dont nous souhaitons parler, c’est Cheerz : cette plateforme populaire présente de nombreux avantages et ne devrait pas être négligée quand on choisit un site web pour l’impression de ses photos chères. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des meilleurs atouts de Cheerz.

Tout d’abord, Cheerz propose une sélection variée de produits photo créatifs, notamment des livres photo, des posters, des aimants pour frigo, etc. On peut aller au-delà des tirages de base, et vraiment personnaliser son espace avec des souvenirs qui nous sont chers en tant qu’éléments de déco.

Une autre atout à noter de ce site est son application mobile ergonomique, qui permet aux utilisateurs de commander des tirages directement à partir de leur téléphone (où ils stockent souvent leurs meilleures photos). Il est même possible d’importer des images à partir des réseaux sociaux.

Cheerz impressionne également par son large gamme d’options de personnalisation, telles que des formats uniques (tirages rétro, photo-strips, tirages de style polaroïd…). En outre, les clients peuvent personnaliser leurs tirages avec du texte, des filtres, des mises en page, etc.

Bien que Cheerz ne soit pas l’option la moins chère, il suffit de garder un œil sur les promotions, car ils proposent souvent des offres intéressantes.

Pixum

Enfin, nous vous présentons Pixum, un des meilleurs sites pour créer un album photo en ligne qui est de très bonne qualité. Il s’agit d’une bonne option pour imprimer ses photos sans se ruiner, alors découvrons ensemble les meilleurs atouts de Pixum.

Tout d’abord, Pixum est réputé pour sa bonne qualité d’impression. Toutes les impressions sont réalisées avec précision, avec une clarté incroyable, et de belles couleurs vives.

Pixum propose également, comme beaucoup d’autres options de notre liste, une gamme variée de produits photo (tirages standards, livres photo, calendriers, photos sur toile…), ce qui vous permet de choisir le format idéal pour présenter vos photos.

Vous trouverez sans doute les outils de conception très faciles à utiliser, et le processus de création de vos produits est simple et ergonomique. L’édition des photos et la conception de vos produits se font sans effort grâce au site web et à l’application smartphone qui sont très intuitifs.

Il existe plusieurs options de livraison pour s’assurer que l’on reçoive ses produits dans les temps : choisissez entre une livraison standard ou express (parfaite pour les fêtes et les anniversaires), et vous obtiendrez toujours des informations de suivi avec toute commande.

Pixum dispose d’un grand nombre d’avis clients positifs, et les clients sont toujours satisfaits de la qualité du service et des produits. Le SAV est également très réactif et accommodant.

Enfin, il est important de noter que Pixum se consacre au développement durable et à des pratiques commerciales respectueuses de l’environnement. Pixum utilise des matériaux respectueux de l’environnement, comme le papier certifié FSC, et s’efforce de minimiser son impact sur l’environnement.