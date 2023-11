Nous vivons véritablement dans l’ère du numérique : capturer chaque instant est devenu drôlement facile, notamment grâce à nos smartphones qui sont toujours dans notre poche. Mais, ces téléphones, ne sont-ils pas devenus quelque part des cimetières à photos ? On y archive tous nos souvenirs les plus précieux, sans pour autant les regarder. C’est là qu’intervient la tendance renaissante d’imprimer ses photos, et à les garder sous forme physique, comme on faisait à l’époque. Aujourd’hui, nous allons explorer quelques-unes des bonnes raisons d’imprimer ses photos et de les garder sous la main.

Imprimer ses photos chères pour mieux préserver les souvenirs

Vous avez déjà eu la malchance de supprimer vos photos sans faire exprès, de faire face à des défaillances technologiques, ou de perdre votre téléphone avec toutes vos photos dessus, sans les avoir sauvegardés ailleurs ? Avec des tirages photo de qualité grâce à Cheerz, vos photos seront mieux préservés. Les copies physiques peuvent être stockées dans des boites ou des albums photo afin de les protéger et les garder en bon état, dans le but de les consulter à souhait.

Imprimer ses photos permet d’avoir un élément de déco personnalisé

Imprimer ses photos sous format physique, comme des tirages « rétro » qui imitent le polaroid par exemple, ça permet d’avoir des éléments de déco personnalisés. Qu’elles soient encadrées, scotchées sur le mur, imprimées sur toile, ou accrochées grâce à des pinces à linge, il y a énormément de manières d’exploiter des photographies pour décorer son espace, et de le transformer en galerie. Cela ajoute une touche de personnalité, et rend tout espace plus chaleureux.

Offrir des cadeaux personnalisés et touchants

Nous avons tous une personne dans notre famille à qui offrir des cadeaux est très difficile. Que ce soit parce qu’il a des gouts trop précis, ou qu’il a déjà tout ce qu’il veut, lui offrir des photos imprimées est un excellent choix. Il s’agit non seulement d’offrir un cadeau physique, mais aussi un souvenir tangible avec de la valeur sentimentale. On peut même créer des cadeaux personnalisés, comme des livres photo, ou encore des puzzles.

Ne plus se soucier de l’encombrement numérique

Prendre le temps de trier et de nettoyer sa galerie et d’imprimer que les meilleures photos, ça permet de désencombrer son téléphone portable. Sans se mentir, nous avons tous des photos en double, des captures d’écran, des photos totalement floues, en j’en passe. En organisant ses souvenirs et en n’imprimant que les meilleures photos, vous pouvez supprimer toutes les photos en plus qui ne servent pas.

Le côté nostalgique de regarder des albums photo

Si on choisit un livre ou album photo comme support pour ses souvenirs, les feuilleter devient une expérience agréable et nostalgique. Vous vous souvenez peut-être d’avoir feuilleté vos albums photos quand vous étiez plus jeune, avec les photos de vos parents et grands-parents. C’est une expérience infiniment plus agréable que de défiler sur le téléphone. De plus, du fait que ce soit agréable, on a d’autant plus envie de le faire, et on regarde plus souvent nos photos.