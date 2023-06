Les 4 meilleurs sites pour créer un album photo en ligne

Depuis la démocratisation des appareils photo numériques dans les années 2000, il devient de plus en plus rare de faire imprimer ses photos et de garder un souvenir physique. Autrefois, on devait faire développer ses photos avant même de les avoir vus, et on gardait les tirages précieusement. Par conséquent, non seulement on prend de moins en moins de plaisir à regarder ses photos, mais aussi, on est plus à risque de les perdre : si on perd son téléphone, on perd ses photos.

C’est pourquoi nous avons voulu aujourd’hui vous présenter quatre sites web incontournables pour créer son album photo : offrez-vous un livre rempli de souvenirs à feuilleter quand l’envie vous prend. Vous trouverez dans cette liste quelques options haut de gamme et d’autres options pas très chères : de quoi plaire à tous et à toutes.

1. CEWE

CEWE est un excellent choix pour créer votre album photo en ligne : avec beaucoup de modèles et de taille différentes, vous allez sans doute trouver l’album qu’il vous faut sans prise de tête. Choisissez un format panoramique, portrait ou carré, avec une couverture rigide (possibilité d’avoir une couverture en lin ou en cuir), ou souple. Vous pouvez également demander un effet relief sur les couvertures rigides, ce qui donne un aspect très haut de gamme, mais à prix attractif. La qualité du papier est par ailleurs personnalisable, avec plusieurs choix de finition et de poids.

Avec des tarifs dégressifs à partir de deux livres photos achetés, utiliser CEWE, c’est le bon réflexe pour tous vos besoins de tirage et d’album photo.

2. Cheerz

Vous avez peut être déjà entendu parler de Cheerz : il s’agit d’un site web très populaire grâce à ses pubs sur Instagram. Créez votre album photo personnalisé avec Cheerz grâce à leur grande sélection de tailles, formats et couvertures différentes.

Ce qui est bien chez Cheerz, ce sont les albums à thème comme l’album photo de couple ou l’album de naissance. Notez qu’il existe un peu moins de choix de personnalisation que chez d’autres sites, comme CEWE.

3. Pixum

Pixum est encore un excellent site pour créer votre livre photo. Ce qui est bien chez Pixum, c’est l’application pour smartphone très bien conçue qui vous permet de créer votre album photo à partir de votre bibliothèque sans passer par un ordinateur. Il s’agit d’une bonne alternative pour ceux qui ont l’habitude de toujours tout garder sur le téléphone, sans faire de transfert vers un ordinateur ou un disque dur.

Créer votre album personnalisé avec plusieurs choix de papier et de format avec Pixum, c’est hyper simple et peu cher.

4. Rosemood

Rosemood sera l’option parfaitement adaptée pour ceux qui veulent créer un bel objet : avec des albums photo esthétiques et sobres, feuilleter devient un réel plaisir. Choisissez entre différents formats et couvertures (avec, par exemple, des couvertures en tissu embossées qui sont très populaires du fait de leur aspect haut de gamme). Vos photos sont même retouchées et vérifiées à la main par l’équipe Rosemood.

Notez qui Rosemood n’est pas le plus bon-marché des options ci-dessus : la qualité du service nécessite un prix un peu plus élevé.