Lancé en 2001, ce courtier en ligne est au service des traders, qui souhaiteraient investir sur les différents marchés financiers. Dans cette présentation d’Admiral Markets, un broker français agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), on vous explique pourquoi cette plateforme de trading est régulièrement citée pour faire des échanges sur le Forex ou pour trader des CFD.

Admiral Markets, un courtier en ligne complet

La plateforme de trading Admiral Markets est un courtier autorisé et régulé par les différentes autorités en charge de la surveillance des sociétés financières : l’AMF en France (Consulter la liste noire), la Bafin en Allemagne ou la FCA au Royaume-Uni par exemple, ce qui lui permet d’exercer légalement et de proposer un accès aux différents marchés.

Via Admiral Markets, vous accéderez au Forex (Foreign Exchange, le marché d’échanges des devises) aux actions ETF ainsi qu’aux CFD (Contrat pour la différence). Un vaste choix de produits financiers seront disponibles, pour acheter et vendre à peu près tous types d’actifs.

Opter pour un broker français permet d’avoir accès à un service client capable de vous guider et de répondre à vos questions ainsi qu’à divers guides de formations, qui permettent d’en apprendre plus sur les termes courants dans le monde du trading et de connaître les différentes stratégies à appliquer en Bourse.

Si vous cherchez comment investir en bourse, les formations de chez Admiral Markets ainsi que les nombreux outils qu’on peut essayer sur cette plateforme de trading vous seront d’une grande aide. Poursuivons cette présentation d’Admiral Markets avec ses fonctionnalités premières.

Les spécificités de ce broker Français

Choisir un bon courtier en ligne (un Broker en anglais) est la condition Sine Qua Non pour se lancer en bourse de la manière la plus sure possible. On rappelle que les investissements boursiers sont risqués, du fait de la volatilité de la valeur des actifs et qu’il faut être préparé pour espérer faire du profit.

Sur Admiral Markets, vous disposerez de plusieurs fonctionnalités pour négocier des produits financiers en toute sécurité.

Un accès a tous les marchés financiers

Tout ou presque peut s’acheter ou se vendre sur Admiral Markets. Vous accéderez au Forex, aux marchés des cryptomonnaies, à des contrats CFD, à des obligations, à l’achat/vente de matières premières ainsi qu’aux actions et aux ETF, grâce à plus de 8000 instruments disponibles via cette plateforme de trade.

Des outils de trade

Pour effectuer des opérations financières depuis votre ordinateur ou l’un de vos appareils mobiles, vous disposerez d’une plateforme d’un site ou d’une application Admiral Markets – bien conçue et pratique – ainsi que des logiciels de trading les plus en vogue, à savoir le programme MetaTrader sous ses différentes formes.

Selon votre style de trade (Swaping, intraday, de position, ect.), et les marchés auxquels vous désirez accéder, vous opterez pour les versions 4 ou 5 de MetaTrader. Pour les néophytes, la possibilité d’essayer le logiciel est un peu non-négligeable.

La possibilité de s’essayer au trading

Dans cette même optique de ne pas permettre à des néophytes de s’adonner à des pratiques boursières sans aucune connaissance, ce qui se traduirait irrémédiablement par des pertes financières, Admiral Markets propose des comptes Démo. Avec ceux-ci, vous pourrez gratuitement vous essayer au monde de la bourse en simulant des transactions financières et des opérations de trading en temps réel, mais sans risque de perdre votre capital.

Une manière intéressante de découvrir le monde de la bourse et de se familiariser avec les outils proposés.

Admiral Markets : frais, service client et protection de fonds

Pour terminer cette présentation d’Admiral Markets, élu plusieurs fois meilleur courtier en ligne ces dernières années, on s’intéresse à divers éléments qui viennent étoffer l’offre et assurer sécurité et facilité d’utilisation aux potentiels clients.

Des frais compétitifs

En ne pratiquant pas de frais d’activité, ni de frais de dépôt/retraits, Admiral Markets parvient à être compétitifs. Les spreads sont en accords avec le marché et il n’est pas nécessaire de faire un énorme dépôt pour ouvrir un compte, puisque le minimum requis est de 200 euros.

C’est également l’un des rares brokers français à proposer une commission fixe de 1 euro par ordre sur les CFD actions.

Quel service client ?

Disponible 24 h sur 24 et 5 jours sur 7 par mail, chat live, chatbot ou téléphone, le service clientèle qui répond en Français, du fait de la présence d’Admiral Markets dans l’Hexagone, se révèle compétent. Les réponses sont rapides et une FAQ étoffée permet aux traders qui cherchent une information spécifique de trouver des éléments informatifs.

La sécurité des fonds

Chez Admiral Markets, les fonds d’un compte client sont déposés sur des comptes ségrégués, en accord avec la législation. De plus, la plateforme de trading propose un service de protection contre la volatilité ainsi qu’un service de protection contre le solde négatif.