Les fans de Foot sur consoles vont une nouvelle fois assister au duel entre les deux mastodontes du genre, avec FIFA 21 et PES 21 ! Avec cette année 2020 qui s’annonce riche en changements dans le paysage vidéoludique, avec la sortie de la Playstation 5 de Sony et de la Xbox Series de Microsoft, on peut s’attendre à de belles évolutions concernant le titre de Konami. On a regroupé ici ce qu’on sait déjà concernant la date de sortie de PES 21, les rumeurs les plus insistantes et ce qu’on veut voir dans ce jeu de football !

Quelle est la date de sortie de PES 21 ?

Konami se base souvent sur la date de sortie de son principal rival FIFA pour proposer son titre aux joueurs du monde entier et cela fait plusieurs fois que PES sort quelques semaines avant FIFA. Si l’éditeur japonais poursuit dans cette stratégie marketing du premier arrivant, on peut imaginer une date de sortie pour PES 21 qui oscille autour de la mi-septembre.

En général, le dernier opus de la licence a droit à sa démo jouable et il faudra guetter les stores respectifs des plateformes dès fin août pour voir débarquer la démo de PES 21…qui pourrait bien porter le titre de eFootball PES 2021 si Konami poursuit dans sa volonté de couper avec les codes du passé et de marquer le renouveau. C’est fort probable !

Si la date de sortie de PES 21 reste à confirmer, on peut en revanche compter sans trop se tromper sur une présentation du titre lors de l’E3 qui se tiendra du 9 au 11 juin prochain à Los Angeles. Simple trailer ? Possibilité de jouer ? On verra ça !

Les nouveautés de cette nouvelle version de PES !

Entre rumeurs et annonces à demi-mots, PES 21 fait et fera parler de lui dans les prochains mois. Après une version eFootball PES 2020 intéressante, mais non exempte de défauts, Konami joue gros avec cet opus 21 qui devra confirmer les espoirs et les améliorations du passé et poursuivre dans la quête de la perfection.

De plus, tous les joueurs de jeu de foot se rappellent que PES était la référence absolue dans les années 2000 (avec un 6e épisode divin) avant de s’écrouler…au passage à la génération de console suivante. On imagine bien que la firme Nippone tentera de ne pas reproduire ce schéma, alors qu’elle est enfin parvenue à redresser la barre.

Un nouveau moteur de jeu ?

Kei Matsuda de chez Konami a parlé, il y a quelque temps, de la possibilité d’utiliser dans un futur proche un nouveau moteur de jeu pour la série PES. Peut-on espérer le voir dès cet opus 21 ? Peut-être, en tout cas sur les versions PS5 et Xbox series, capable de faire tourner des moteur bien plus puissants.

Si les trailers des quelques jeux PS5 présentés laissent augurer de bonnes choses, on ne peut qu’être curieux de voir un PES 21 next gen avec un tout nouveau moteur de jeu. Cela permettrait, outre l’amélioration graphique palpable, d’augmenter le degré de réalisme des mouvements et de proposer un rendu toujours plus vrai !

De nouvelles licences partenaires ?

PES a toujours pêché, du moins pour les fans de contenus officiels, par l’absence ou le faible nombre de licences disponibles dans le jeu. Les faux noms d’équipes ont fait rire les gamers pendant des années (comme le Caopolo pour le Sao Paulo FC, ou le Russia Rail FC – Lokomotiv Moscou !) mais l’argument de la vrai licence pèse lourd face à un FIFA qui possède presque tout.

L’année dernière, la présence officielle de la Juventus de Turin et de ses stars, notamment Cristiano Ronaldo et son pouvoir marketing colossal, a établi un premier pas vers du contenu plus réaliste et il se pourrait bien que cette année, d’autres surprises soient au rendez-vous.

Plus de contenu ?

eFootball PES 2020 est un bon jeu de foot mais il lui manquait un peu de contenu, pour parvenir au niveau de FIFA dans ce domaine. On espère donc que Konami va étoffer un peu son jeu, en proposant peut-être plus d’interaction en ligue des Masters ou des modes de jeux plus variés en ligne.

Du jeu en Cross-Plateform

Si PES 21 permettait aux possesseurs de PS4 et de Xbox One ou de PS5 et de Xbox Serie de s’affronter, ce serait un grand pas en avant et les développeurs évoquent évidemment ce sujet. Reste à connaître les détails techniques et le point de vue des fabricants de consoles par toujours très ouverts là-dessus.

Une jaquette PES 21 avec… ?

Avec le jeu précédent, Konami avait opté pour une jaquette avec 4 joueurs ! Messi du FC Barcelone, Scott McTominay de Manchester United, Miralem Pjanić de la Juventus de Turin et Serge Gnabry du Bayern Munich. QUID de cette année ?

Si cette année, il réitère ce choix multiple pour PES 21, on a hâte de connaître quels seront les heureux élus. D’ailleurs, les joueurs peuvent voter pour aider à choisir. Une jaquette avec Mbappé, un Zlatan vieillissant, l’étonnant Wu Lei et CR7, ça aurait du style non ?

PES 21 : nos attentes et nos envies !

Si PES 2018 et PES 2019 avait touché les sommets, proposant un gameplay équilibré et de véritables améliorations dans le jeu et sa construction, la version 20 avait un peu déçu, stagnant sur certains points. Avec PES 21, on compte sur Konami pour rectifier le tir et il y a de fortes chances pour que cela soit fait avec brio.

Voici ce qu’on aimerait voir et ne pas voir !

Pas de VAR !

Jouer à PES, c’est prendre le meilleur du foot en laissant de côté ce qui peut rendre ce sport pénible à la TV ou sur un terrain. Un fun assumé, qui prend tout son sens entre amis, que l’on ne veut pas voir gâcher par l’arrivée de cette technologie vidéo controversée.

Si cela peut-être fun le temps de quelques parties, comme lorsque les mains étaient sifflées dans certains opus, il est certain que ce serait rapidement pénible !

Un meilleur équilibrage défensif

Le jeu précédent pêchait par des défenses assez difficiles à manipuler et qui se trouaient trop facilement. Pour passer un cap dans le réalisme des matchs, on veut donc une refonte des positionnements et du temps de réaction.

Plus d’immersion

Chants de supporters, stades, commentaires, ambiance visuelle… PES 21 gagnerait à offrir aux joueurs un rendu proche de la réalité ! On veut allumer le jeu et se croire réellement au stade, rien de moins… !

En attendant la date de sortie de PES 21, et sa présentation officielle, on va guetter avec anxiété les prochaines informations concernant le titre de Konami !