Article mis à jour le 4 mars 2020

Pas vraiment un skateboard, pas tout à fait des rollers, Orbit Wheel skates est un intéressant concept de glisse urbaine (329,99$ sur le site officiel OrbitWheel), qui permet de ressentir des sensations tout particulière, qu’on s’en serve pour se déplacer pour s’amuser à réaliser des figures dans un skate-park !



Qu’est-ce que l’orbit Wheel Skates ?

Les roues orbitwheels peuvent être considérées comme un nouveau moyen de transport, à mi-chemin entre le skateboard traditionnel et une paire de rollers, car elles reprennent le style de ces derniers – une roue à chaque pied – et demande à l’utilisateur de se tenir dans une position proche de celle des skateurs.

C’est une solution écologique pour se déplacer, puisqu’il suffit de placer un pied dans chacune des roues de 25 cm de diamètre pour enclencher un mécanisme qui permet d’avancer. Une roue interne, qui s’autoalimente donc et qui ne demande qu’un mouvement de bassin pour être guidée, va déclencher la propulsion et permettre au pilote d’aller où bon lui semble.

Pour freiner, c’est simple, puisqu’il suffira de toucher le sol de la pointe de son pied.

Les roues orbitwheels ont l’énorme avantage de vous laisser libre et de vous simplifier la vie. Contrairement aux rollers, dans lesquels vos pieds sont coincés, au skate traditionnel qui à l’inverse ne permet pas une maîtrise parfaite sans des années d’entraînements, ou à l’armada de véhicules novateurs mais encombrants de type Segway ou overboard, l’Orbit Wheel est à la fois pratique et performant.

Ce moyen de transport futuriste, qui vous donnera l’impression d’évoluer dans Retour vers le Futur aux côtés de Marty, fonctionne sur toutes les surfaces, du fait de ses matériaux de conceptions adaptés : ses roues sont en polyuréthane, le revêtement est en plastique, le système de roulement interne fonctionne avec des billes d’acier et vous disposerez d’un système d’attache adhésif pour assurer la stabilité de vos pieds.

Enfin, les Orbiwheels ont l’avantage de pouvoir être transportées très facilement, ce qui vous permet de les utiliser à tout moment.

Ça vous tente ? Découvrez, grâce à certains retours d’expérience d’utilisateurs, si l’Orbit Wheel est fait pour vous !

Témoignage d’utilisateurs : c’est aussi fun que prévu ?

Quoi de plus logique que de demander à ceux qui pratiquent ce que vaut cet objet novateur ? Destiné aux grands enfants et aux jeunes adultes, OrbitWheels semble ravir les utilisateurs qui témoignent.

Ce qui revient le plus fréquemment, c’est le fun qu’on retire de l’expérience une fois qu’on a dompté le véhicule. On peut souvent lire et entendre que le plaisir de se déplacer librement est immense, ou que l’Orbit Wheel est un appareil qui propose un challenge intéressant, puisqu’il faudra pratiquer pour le maîtriser.

Les enfants semblent l’adorer, et les plus casse-cou parviennent à réaliser des figures rapidement…après quelques chutes. Il faut un minimum d’équilibre et surtout ne pas avoir peur de tomber un bon nombre de fois ! Evidemment, le port de protections pour les coudes, les poignets et les genoux est plus que recommandé au départ car le corps n’est pas encore habitué à ce système innovant et qu’il est logique que l’apprentissage se fasse un peu à la dur.

Les amateurs de skate en général apprécient retrouver les sensations de leur moyen de transport favori, quand ceux qui privilégient les rollers jusqu’ici témoignent que ces roues en orbites les remplacent assez vite.

Enfin, la très grande majorité des acquéreurs louent la qualité et la solidité du produit, qui malgré les chutes initiales ne s’abime pas. De quoi rassurer les utilisateurs les moins soigneux ou les moins doués… !

L’OrbitWheels vous tente ? Voici ce que vous devez savoir pour en profiter à fond.

Des premiers pas aux premières sensations

Pour profiter de ce moyen de transport différent, il faut une qualité première : la patience ! En effet, ne pensez pas grimper sur vos orbites Wheels et parcourir des kilomètres d’un coup, comme par magie ! Il faut de l’entrainement et de la pratique pour saisir le bon geste pour faire avancer votre engin.

Pour faire simple, tout repose sur une technique d’ondulation, un peu comme un serpent, qui permettra de donner l’impulsion nécessaire aux roues. Dès que vous avez compris ça, et que vous parvenez à coordonner vos mouvements et votre équilibre, vous vous éclaterez !

Les sensations sont vraiment surprenantes et l’Orbit Wheel devient alors une solution fun et agréable pour se déplacer ou pour, si vous êtes du genre aventureux, faire quelques figures plus aériennes ! La persévérance paie et on ne serait pas surpris de voir ce moyen de transport envahir les rues (plates !) de certaines villes, pour remplacer les trottinettes.