Les SMS sont devenus un outil incontournable pour communiquer avec les clients. Mais étant donné le nombre important de personnes à contacter, il est essentiel de s’appuyer sur un logiciel performant. Octopush figure parmi les entreprises que vous pouvez contacter pour assurer l’envoi de vos SMS professionnels. C’est la première fois que vous entendez ce nom ? Apprenez-en davantage sur cette société et son logiciel en lisant notre présentation.

Présentation de Octopush

Octopush est une entreprise française qui se spécialise dans l’édition de logiciels B2B & B2C. Elle a été fondée par Yoni Guimberteau en 2011 et est accompagnée par Incubateur Innovation Marseille. Son siège se situe à Marseille, mais elle dispose également de plusieurs bureaux répartis en Espagne et au Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, Octopush se distingue de ses concurrents grâce à sa solution complète qui permet l’envoi de SMS pro en masse. Ses services s’adressent donc aux professionnels et aux petites et moyennes entreprises.

Les fonctionnalités de Octopush

Comme il a été mentionné plus haut, Octopush permet avant tout d’envoyer des SMS. Mais le logiciel ne se limite pas à cette fonctionnalité. Dans cette section, nous vous faisons découvrir tous les services proposés par Octopush.

Envoi de SMS

Octopush sert à diffuser des SMS professionnels : des SMS marketing ou des SMS transactionnels.

Pour l’envoi, deux options s’offrent à vous. Soit vous effectuez les envois sur la plateforme en ligne, depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur. Soit vous vous servez de l’API.

La première solution est assez intéressante, si vous n’êtes pas vraiment doué avec la technologie. En effet, vous aurez accès à un site simple d’utilisation et facile à prendre en main. Par contre, l’application est plus adaptée si vous souhaitez automatiser l’envoi de vos SMS.

Autres fonctionnalités

En plus des SMS, Octopush propose trois autres fonctionnalités intéressantes. En effet, il y a l’envoi de MMS, la location de base de données et la vérification de vos bases de données.

En plus de ces grandes fonctionnalités, voici quelques exemples des autres services offerts par Octopush :

gestion des contacts

gestion des campagnes

sécurisation des données

gestion des achats

tracking

gestion des formulaires

statistiques détaillées

gestion des fournisseurs

support technique

assistance en ligne

Les tarifs sur Octopush

Si vous souhaitez utiliser le logiciel Octopush, vous pouvez choisir parmi plusieurs formules.

D’abord, le logiciel est disponible gratuitement en mode essai. Malheureusement, cette formule est limitée dans le temps et vous n’aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. Toutefois, cet essai vous donnera une idée du fonctionnement du progiciel et vous permettra de voir si l’outil répond à vos besoins.

Ensuite, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez choisir l’offre “Standard” qui coûte 18 euros par an et par licence.

Notez que l’entreprise propose souvent des codes promos et des réductions pour les professionnels et les entreprises qui achètent un nombre élevé de licences. Et si vous souhaitez faire des économies, nous vous encourageons à choisir l’abonnement annuel plutôt que l’abonnement mensuel. Ainsi, vous économiserez entre 10 à 30%.

Enfin, il existe des packs sur-mesure qui peuvent être adaptés à la demande de chaque client.

Les points forts et les points faibles

Vous hésitez encore à utiliser Octopush pour l’envoi de vos SMS ? Voici un bilan des avantages et des inconvénients du logiciel pour vous aider à décider.

Les plus

Une interface ergonomique, responsive et personnalisable

Un logiciel simple à installer

Un logiciel disponible en plusieurs langues dont l’anglais et le français

Un outil efficace et fiable avec un serveur qui peut envoyer plusieurs millions de SMS par mois

Une documentation en ligne

Un logiciel accessible à un tarif intéressant

Les moins

Un service client peu réactif

