L’année 2020 s’annonce riche en bouleversement pour les utilisateurs d’Apple, et plus particulièrement pour les aficionados des Macbook, qui pourraient voir disparaitre le clavier papillon tant décrié et découvrir un nouveau modèle de Macbook. Avant une véritable révolution en 2021 ?

La fin du clavier papillon sur les Macbook ?

Le clavier papillon d’Apple, qui a équipé l’ensemble des appareils de cette gamme depuis 2015, est un système de touche silencieuse très agréable, qui permet de taper sans subir le désagréable bruit des touches habituelles, tout en gagnant en rapidité d’écriture. Hélas, des plaintes d’utilisateurs n’ont pas tardé à surgir concernant la fiabilité de ce système.

En effet, le clavier papillon entraine une accumulation de poussière et de détritus entre les touches et sous celles-ci, qu’il est difficile à nettoyer et qui bloquait le mécanisme. Une faible solidité indigne d’un produit à ce tarif, qui n’a cessé d’agacer les utilisateurs d’appareils informatiques Apple ces dernières années.

Malgré des améliorations avec le temps et quelques correctifs, il semble qu’Apple ait décidé de revenir au système de clavier ciseaux, plus classique mais surtout plus faible.

C’est en tout cas ce qu’affirme le très informé Ming-Chi Kuo, un célèbre analyste du marché dont les prévisions se réalisent la plupart du temps. Pour lui, le chemin emprunté par Apple avec son MacBook Pro 16 pouces présenté en 2019 avec un clavier ciseaux montre que la firme américaine souhaite abandonner le mécanisme problématique et que cela pourrait concerner tous les nouveaux appareils dès 2020.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui s’accompagnera peut-être d’une seconde surprise.

L’arrivée imminente du Macbook Pro 14 pouces ?

Toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple devrait présenter de nouveaux MacBook Pro et MacBook Air au cours de l’année 2020, avec notamment un Macbook Pro 14 pouces qui viendrait remplacer le modèle 13 pouces disponibles actuellement.

Mieux encore, il explique qu’Apple pour proposer dès la fin de l’année 2020, voire au premier trimestre 2021, des modèles de Macbook équipés d’une puce ARM fabriquée par Apple. Cela signifierait une véritable refonte de la structure actuelle des ordinateurs siglés de la fameuse Pomme et le lancement d’une nouvelle ère pour ce type de matériel.

Il s’agirait pour Apple de suivre le mode de fonctionnement pratiqué avec les derniers IPhones, qui embarquent le SOC A13 Bionic de la marque, permettant une puissance nettement accrue et une économie d’énergie supérieure de près de 40 % par rapport à la génération d’appareil précédente.

Tous les indicateurs sont au vert concernant cette évolution technologique du côté des téléphones, notamment depuis le rachat de l’ensemble de l’activité des puces sans fil pour smartphones d’Intel pour la jolie somme de 1 milliard de dollars en juillet 2019, et il ne serait pas étonnant de voir l’entreprise suivre la même route pour sa branche informatique.

En attendant ces évolutions et si vous voulez vous réhabituer au clavier ciseau avant le grand changement, vous pouvez vous procurer le MacBook 16 pouces, disponible dès 2 699 € dans sa version Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz et équipé d’un disque dur interne de 512 Go.