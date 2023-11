Un bon VPN vous permet de naviguer plus librement sur Internet, en masquant votre adresse IP et en vous connectant depuis une localisation différente de votre point de connexion réel. Cela permet d’éviter les cookies et le suivi de votre navigation, d’accéder à du contenu bloqué dans votre zone géographique ou encore d’effectuer des achats à tarifs préférentiels, depuis les pays où les taxes sont moins élevées. Dans ce top 5, on vous présente des logiciels fiables et sérieux, qui vous aideront à trouver le meilleur VPN pour vos besoins.

Cyberghost VPN

Cyberghost VPN s’est peu à peu imposé comme une solution de référence dans le milieu des Virtual Private Network (VPN). Il possède des atouts de tailles, à commencer par une connexion possible depuis 100 + emplacements répartis dans une centaine de pays. Un vaste choix, qui offre des solutions pour toutes les situations. C’est notamment pratique pour les amateurs de streaming, qui pourront accéder en un clic aux catalogues étrangers de leur plateforme VOD favorite très facilement.

Ce VPN applique une politique de No-Log très stricte, et elle ne garde aucune trace de votre adresse IP, des sites consultés, de la durée de vos sessions ou encore de votre historique de navigation. Une confidentialité accrue par le fait que le siège de Cyberghost VPN soit en Roumanie, un pays très attentif à la protection des données personnelles.

Le programme assure également une sécurité sur les réseaux Wifi public (particulièrement important si vous travaillez hors de chez vous), et un chiffrement des données misant sur les technologies les plus importantes du domaine, telles qu’une clef AES 256 bits, une fonction de killswitch qui assure vos arrières en cas de coupure momentanée ou un système de Split Tunneling pour diviser le trafic entre usage VPN et réseau local.

Avec Cyberghost VPN, vous pourrez protéger jusqu’à 7 comptes, sur une vaste gamme de système d’exploitation et d’appareils : PC, MAC, Android, IOS, Linus, mais aussi vos consoles de jeux, vos box internet ou vos télévisions connectées. Il propose une garantie de 45 jours Satisfait ou Remboursé et des abonnements complets, dès 2,19 euros par mois. C’est le meilleur VPN si vous souhaitez disposer d’un maximum de choix de connexion et d’une fiabilité à toute épreuve.

NordVPN

NordVPN est le meilleur VPN en termes de rapidité et c’est l’un des plus connus, du fait de ses partenariats continus avec les youtubeurs gaming les plus célèbres. Il offre des performances avancées, avec une bande passante en illimitée et une vitesse en fonctionnement qui n’altère pas les performances de vos appareils. Selon les dires de la marque, ce VPN serait jusqu’à 3 fois plus rapide que ses concurrents.

Il s’agit d’une solution de sécurité assez complète, avec un chiffrement sécurisé et une fonction killswitch, un système de Split Tunneling et un outil de Smart DNS pour accéder plus facilement à des vidéos ou articles bloqués dans votre zone, un serveur DNS privé et une adresse IP dédiée, pour protéger votre vie privée en ligne, ainsi qu’une seconde couche VPN qui brouille les pistes en vous faisant vous connecter via deux serveurs au lieu d’un.

Ce VPN vise à la confidentialité totale et permet de couvrir jusqu’à 6 appareils, en un clic. Il dispose d’une application mobile pour un usage facilité sur les différents appareils (smartphone, Tablettes, etc.), d’une extension navigateur pratique, d’une interface à la portée de tous et d’une assistance clientèle accessible 7j/7.

Disponible en plusieurs versions, avec un gestionnaire de mot de passe, un outil de contrôle de fuites de données sur le Dark Web et un stockage sur le cloud plus important pour les versions Premium, Nord VPN est disponible dès 3,79 euros/mois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

TotalAV

Total AV est une solution de protection très complète, qui va au-delà du simple VPN. C’est une suite logicielle incluant, dans ses versions Internet Security et Security Total, un VPN performant reposant sur les protocoles OpenVPN et IKEv2, offrant un chiffrement avancé et des options de paramétrages adaptées aux besoins de chacun, une fonction Killswitch, et une protection pour l’ensemble des systèmes d’exploitation. Ce VPN, élu Mejor VPN par nos confrères de Publico.es, propose des connexions depuis plus de 50 serveurs répartis dans une trentaine de pays. Il permet un streaming en continu, sans faille, avec accès à du contenu restreint géographiquement en quelques clics.

Mais TotalAV ne s’arrête pas à ce VPN, puisqu’il offre une protection contre la majorité des cybermenaces. Son Antivirus primé scanne en temps réel vos machines pour détecter les éventuels attaques ou infections, il possède une fonction d’analyse du cloud pour lutter contre les menaces Zero-day, et de divers outils anti-phishing et anti-malwares.

Il est aussi doté d’un optimisateur de système, pour faire en sorte que vos appareils (PC, MAC, IOS ou Android) fonctionnent au maximum de leur capacité, même quand le logiciel tourne, ainsi qu’un nettoyeur de disque qui permet de n’utiliser que des machines 100 % sécurisées.

Avec une couverture possible jusqu’à 6 appareils, un gestionnaire de mots de passe performant et un bloqueur de publicité qui améliore grandement la navigation, Total AV est le meilleur VPN pour ceux qui cherchent une solution de protection aussi complète que possible. Il est disponible pour moins de 2 euros/mois, avec une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours.

Express VPN

Express VPN est, depuis plusieurs années déjà, un VPN de qualité reconnu pour ses très bonnes performances. C’est l’un des VPN les plus rapides à l’heure actuelle et son réseau de serveurs haut débit fait état de plusieurs milliers de serveurs établis dans 105 pays en 2023. Le logiciel est adapté à une protection pour tous les appareils connectés – PC/MAC, smartphone, routeurs, tablettes, Smart TV ou consoles – et il permet de se protéger sur les réseaux publics/privés, d’accéder à du contenu multimédia dans le monde entier et de préserver votre confidentialité à tout instant.

Pour cela, il mise sur son système de Trusted Server pour un No-log garanti, sur un serveur DNS privé et une technologie AES (Advanced Encryption Standard) avec des clés 256 bits pour le chiffrement des données. Comme la concurrence, il offre une fonction de Split Tunneling, et deux options intéressantes : le Threat Manager pour lutter contre la propagation d’éventuels programmes malveillants et le protocole LightWay qui renforce les performances de ce VPN en fonctionnement continu.

C’est un VPN de qualité, qui peut être utilisé sur 8 appareils en simultané, avec une bande passante illimitée. Il propose en outre une fonction dédiée aux gamers, qui permet de détecter le lancement d’un jeu et d’optimiser les performances lors des parties en ligne, pour réduire les temps de latence et le ping.

Avec une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours et des tarifs qui débutent à 8,10 euros/mois, c’est une solution fiable et sérieuse, mais plus chère que la plupart de ses concurrents.

Proton VPN

Proton VPN est un outil de protection Suisse, connu pour les valeurs qu’il défend. Comme Proton Mail, le service qui l’a précédé, l’entreprise qui gère ce VPN lutte pour qu’internet soit un moyen d’information libre où les professionnels et activistes du monde de la presse et de la politique (entre autres) puissent s’exprimer sans risque.

Ce programme est disponible en deux versions – une gratuite et une payante, dès 4,99 euros/mois – et donne accès à plus de 3000 serveurs dans plus de 65 pays. Il peut sécuriser jusqu’à 10 appareils, sur tous les systèmes d’exploitation. Et permet de profiter de très bonnes performances, pour un streaming à haute vitesse, des téléchargements accélérés en P2P et un fonctionnement en temps réel sans ralentissement.

Proton VPN dispose également d’un bloqueur de publicités et de traqueurs particulièrement appréciable, ainsi que d’un système de sécurité anti-malware. Enfin, on notera la fonction Double Hop, qui s’apparente à un double VPN : votre trafic internet est séparé en plusieurs serveurs, pour rendre le traçage très complexe.

Avec une communauté de 100 millions d’utilisateurs et des valeurs portées bien haut, pour lutter contre la censure et les risques d’internet pour la vie privée, Proton VPN pourrait être le meilleur VPN pour les plus engagés.