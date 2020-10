La Playstation 5 arrive enfin, après moults incertitudes dues à cette année 2020 particulière, et elle s’accompagne d’un nouveau Pad : la manette Dualsense ! Découvrons les spécificités techniques de ce contrôleur qui à la lourde tâche de succéder à la manette PS4, très appréciée par les gamers, ainsi que son prix, sa date de sortie et les modalités pour la réserver.

La manette DualSense de la PS5, le futur du gaming ?

Lors de la présentation de la DualSense en avril dernier, la nouvelle manette de Sony avait fait son petit effet, grâce à un design futuriste qui laissait déjà entrevoir ce à quoi pourrait ressembler la PS5.

On ne s’était pas trompé, car ses formes et sa couleur blanche correspondent bien au style adopté pour la console Next-gen qui sortira le 12 novembre prochain (au Japon et aux Etats-Unis) et le 19 novembre en Europe, en deux versions : une édition standard avec lecteur Blu-ray à 499 euros et une version digitale à 399 euros. Dès sa mise sur le marché en précommande, la PS5 a été en rupture de stock.

Et la console sera donc accompagné d’un nouveau Pad, la Dualsense, qui compte bien modifier la manière de jouer des futurs possesseurs de PS5. Découvrons ses ambitions, en analysant ses caractéristiques techniques.

Les caractéristiques et les fonctionnalités de la Dualsense 5

La manette DualSense de la PS5 n’a pas encore livrée tout ses secrets, car Sony n’a pas donné de fiche technique complète, malgré l’arrivée très prochaine de la next-gen dans nos salons.

On sait toutefois qu’elle disposera d’une batterie de 1560 mAh, plus puissante que celle qui équipe les manettes PS4 (avec leur batterie de 100 mAh), ce qui lui garantirait une autonomie de 4 heures supplémentaires par rapport aux pads précédents. De plus, la Dualsense se rechargera rapidement par USB type-C.

Voyons les nouveautés mises en avant pour cette nouvelle manette, qui devrait permettre d’exploiter au mieux les innovations proposées par les jeux PS5.

Le Design

Le design de la manette Dualsense de la PS5 à ringardisé en un éclair les précédentes versions des pad PlayStation, en marquant nettement une rupture dans ses courbes devenues bien plus modernes. Il est vrai que jusque-là, Sony n’avait pas fait évoluer tant que ça ses manettes, ce qui ne dérangeait personne puisqu’elles étaient appréciées par la majorité des gamers.

Cependant, beaucoup de joueurs mettent en avant les qualités des manettes Xbox (et des volants Xbox également), très ergonomiques notamment pour la pratique de FPS et de jeux de courses, et il semble que la firme nippone se soit inspiré des pads du constructeur américain pour créer ce modèle. Mais que les fans de Playstation se rassurent : on retrouve bien les classiques de la manette habituelle !

La manette Dualsense de la PS5 possède les touches X, carré, rond et triangle, qui perdent toutefois leurs couleurs au profit d’une transparence qui se veut plus sobre. La croix directionnelle et les deux sticks répondent à l’appel, tout comme les gâchettes et le pavé tactile au centre de la manette. Les anciennes touches Share et Option (Start et Select pour les plus anciens… !) n’ont plus de désignation, puisque de petits pictogrammes les remplacent.

En termes de style, de fins bandeaux lumineux bleutés entourent l’écran tactiles mais la luminosité semble moins forte que sur les manettes PS4. De plus, la couleur blanche-noire, en accord avec le design de la PS5, offre une certaine élégance à ce pad, qui sera toutefois disponibles en divers coloris : un rose / noir assez sympa, mais également un superbe modèle hommage à la Playstation avec le logo de la console et des boutons colorés. Les amateurs de jolis objets devraient donc y trouver leur compte.

Le retour haptique

La grande nouveauté de ces manettes, c’est son retour haptique haute définition. Auparavant, les vibrations se contentaient d’une intensité qui variait en fonction de l’action, pour donner l’impression au joueur qu’il était au sein de celle-ci. Maintenant, avec cette fonctionnalité haptique améliorée, il sera possible de faire ressentir avec précision un effet ou une texture, pour une immersion totale.

Sony miserait sur l’intelligence artificielle pour augmenter l’efficacité de ces vibrations, avec un système qui détecterait l’action dans le jeu (ex : une explosion lointaine) et qui adapterait leur intensité en fonction du contexte dans lequel se trouve le joueur.

Les gâchettes adaptatives

L’autre point fort de la Dualsense de la PS5, ce sont ses gâchettes adaptatives (L2 et R2), qui permettent de rendre palpable une tension (l’exemple de l’arc qui se bande semble a été mis en avant) ou une résistance précise. Quel joueur n’a pas rêvé de ressentir l’effet d’une gâchette de pistolet, quand il déclenche l’action de tirer ? Cela semble désormais à portée de main, comme le montre cette vidéo de prise en main réalisée par le journaliste Geoff Keighley en juillet dernier :

La prise jack et les micro-intégrés

Il semble que Sony compte beaucoup sur le son pour le Next-gen, avec des annonces qui font état d’un son 3D innovant. Il sera possible d’en profiter via la manette PS5, grâce à la prise jack audio et aux microphones intégrés dans la manette.

De quoi ravir les amateurs de joutes multijoueurs, qui pourront communiquer avec leurs partenaires ou insulter leurs ennemis.

Ce système de micro-intégrés pourrait même ouvrir la voie à une utilisation de la reconnaissance vocale via le pad… A voir.

Le bouton Create

Le bouton Share de la Dual Shock PS4 a disparu, pour laisser place au bouton Create (créer) dont on ne sait pas encore grand-chose. Il semble que cela active un outil de gestion de contenu (photo, capture d’écran, vidéo…) pour un partage facilité. Les streamers semblent donc être une cible prioritaire pour Sony, qui leur offre un système poussé.

QUID de la rétrocompatibilité de la DualSense ?

S’il est évident que la nouvelle manette PS5 marque un pas en avant trop conséquent pour s’adapter aux jeux PS4 (ou des anciennes générations), on est en droit de se demander si la manette PS4 permet de jouer à des jeux PS5. La réponse est claire : non.

En revanche, elle pourra être utilisée pour les jeux PS4 compatibles.

Date de sortie de la manette PS5

Comme tous les accessoires officiels, la manette PS5 DualSense sera disponible le jour de la sortie de la console, c’est-à-dire le 19 novembre 2020 en France.

Le pack de la console comprendra une manette, mais un achat supplémentaire sera nécessaire pour profiter des titres multijoueur en écran partagé.

Quel sera le tarif de la manette DualSense sur PS5 ?

Il faudra débourser 69.99 euros pour une DualSense sur PS5. Un tarif plus élevé de 10 euros par rapport aux prix des manettes de la génération précédente, pour une augmentation qui semble aussi toucher le prix des jeux…

Précommander la manette PS5

Si on a vu que la PlayStation 5 était déjà victime de son succès, avec des sites marchands en rupture de stock quelques minutes après l’ouverture des précommandes, les accessoires comme la manette DualSense ne devrait pas connaître ce sort. Il sera donc possible de la précommander chez la plupart des revendeurs agréés, sur le net ou en boutique spécialisées.