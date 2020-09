Les fabricants de smartphone peinent parfois à innover, et les modèles se suivent et se ressemblent dès qu’une mode est lancée. Pourtant, avec son LG Wing, la marque coréenne parvient à étonner avec des écrans rotatifs qui laissent entrevoir moult possibilités. Voici ce qu’on sait sur ce smartphone haut de gamme d’un genre nouveau jusqu’ici !



Le LG Wing et ses écrans rotatifs innovants

On sait que les futurs smartphones haut de gamme miseront sur le format pliable, comme nous l’ont déjà démontré Samsung et son Galaxy Z flip, la marque chinoise Huawei avec son Mate XS ou bien Xiaomi avec l’étonnant Mi Fold. Apple n’est de son côté pas encore officiellement entré dans la danse mais les rumeurs qui entourent un potentiel IPhone Pliable sont nombreuses et l’appareil devrait bel et bien voir le jour dans un avenir proche.

L’innovation est rare, pourtant LG parvient à attiser la curiosité avec le LG Wing et ses écrans rotatifs ! Ce smartphone haut de gamme se présente comme un modèle qui pourrait sembler classique au premier abord, mais qui dispose de 2 écrans. La nouveauté, c’est que l’écran principal de ce smartphone peut pivoter, jusqu’à être placé à l’horizontal sur la partie supérieure du téléphone.

On a alors une structure en forme de T, utilisable en l’état ou bien pivotable sur le côté, ce qui ouvre la porte à de nombreuses possibilités, comme le montre plusieurs vidéos qui ont fuité sur le net.

LG Wing : quelles possibilités d’utilisation peut-on imaginer ?

En optant pour ce design novateur, le fabricant coréen LG laisse entrevoir de nouvelles manières d’utiliser un smartphone, grâce à ces deux écrans qui semblent tout droit inspirer des consoles de jeux de Nintendo, comme la DS.

Comme on l’aperçoit dans la vidéo suivante, l’utilisateur se sert de l’écran principal pour suivre les indications de son GPS, et dispose du second écran pour choisir ses musiques favorites et répondre à des messages ou des appels :

Dans une seconde vidéo, le passager d’une voiture s’occupe durant le trajet en jouant à un jeu vidéo de courses, et si l’écran principal situé sur le bas affiche le jeu, le petit écran supérieur lui sert de navigateur pour afficher le tracé. Du déjà vu sur console, mais une innovation pour un smartphone qui pourrait rapprocher encore un peu plus les téléphones des consoles de jeux portables :

Les possibilités offertes par ce nouveau dispositif semblent nombreuses et si les applications suivent ce format, on pourrait gagner en lisibilité, et effectuer plusieurs tâches en même temps. Les accros aux smartphones s’imaginent déjà certainement chatter sur Whatsapp tout en regardant leur série favorite, ou faire défiler leur feed Instagram tout en jetant un œil aux story Facebook de leurs amis.

Hormis cette nouveauté, le LG Wing devrait proposer des caractéristiques haut de gamme, comme l‘évoquent les premières rumeurs.

La fiche technique du LG Wing : fonctionnalités, caractéristiques…

Pour l’instant, peu d’informations ont filtré sur le nouvel appareil de la marque coréenne ; voici ce qui est évoqué.

Processeur et puissance

Le LG Wing devrait être doté d’un processeur Snapdragon 765G ou du processeur Snapdragon 768 G, qui équipent généralement les smartphones de milieu de gamme.

Ils intègrent la connectivité 5G, ce qui est une évidence pour le marché coréen, et le G se réfère à Gaming car ces processeurs sont connus pour améliorer l’expérience de jeux, offrant fluidité et graphismes optimisés aux joueurs mobiles.

Design, couleurs, dimensions et écran

Niveau design, on constate sur les vidéos que le prototype du LG Wing semble assez grand, avec un écran principal à la diagonale large, qui devrait être de 6.8 pouces. L’écran secondaire (et autonome donc) devrait mesurer dans les 4 pouces.

On sait que l’appareil photo principal serait de 64 mégapixels et il se pourrait bien que la caméra à selfie ait été intégrée dans la dalle, car on ne voit aucun relief sur les différentes vidéos.

Aucune information concernant les différents coloris proposés, même s’il semble acquis que le noir sera de la partie.

Quelle date de sortie pour le LG Wing ?

Si le LG Wing ne ressemble à rien de vu jusqu’ici, sa sortie pourrait être plus proche qu’on ne l’imagine. Le prototype présenté sur les vidéos paraît fonctionnel et de nombreux rumeurs évoquent une sortie sur le territoire américain… à l’automne 2020.

Une sortie imminente, qui permettrait à LG de s’emparer d’un créneau nouveau ! A voir si cette date de sortie du LG wing se confirme dans les semaines à venir.

En revanche, rien ne semble indiquer pour le moment une sortie hors des États-Unis.



LG Wing prix : à quoi s’attendre en matière de tarif ?

Le LG Wing sera un téléphone haut de gamme, du moins dans son approche novatrice mais pourrait bien être doté de caractéristiques qui le situent entre le milieu de gamme / le haut de gamme.

Toutefois, son tarif sera bel et bien celui d’un smartphone du haut du tableau, avec un prix qui devrait tourner autour de 1000 dollars. On attend la confirmation.

Le LG Wing, un smartphone ailé qui montre qu’on peut encore innover !

Si le prototype du LG Wing semble prometteur, on attend d’en savoir plus sur ce format pour comprendre s’il représentera une véritable avancée ou s’il ne s’agira que d’une utilisation gadget. En effet, pour être exploité, ce concept de smartphone ailé devra remporter l’adhésion des développeurs d’applications, en offrant une véritable exploitation multitâches.

Quoi qu’il en soit, on ne peut que saluer l’audace de la marque Coréenne qui tente d’innover !