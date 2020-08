Le Xbox Game est un service de jeux proposé par Microsoft aux utilisateurs de Xbox One et de PC via un catalogue. Il permet, avec un abonnement mensuel, d’avoir accès à un vaste catalogue de jeux à la manière de ce que propose Netflix pour les films et les séries, et offre des réductions sur certains jeux et un accès prioritaire aux nouveautés. Découvrons comment l’acheter, à quel prix, et comment en profiter au maximum !

Le Xbox Game Pass, c’est quoi exactement ?

Lancé en 2017, le Xbox Game Pass est un service de jeux dématérialisé, qui représente l’avenir pour la firme américaine. Elle souhaite en faire le futur du jeu, en offrant à ses utilisateurs un accès à plus de 200 titres, disponibles en permanence via la plateforme Xbox.

On y trouve des jeux propres à l’éditeur et des titres développés par des tiers (comme Capcom, WB Games, Namco, 2K Games, Bethesda Softwork )et il n’est pas nécessaire de posséder un abonnement au Xbox live Gold pour s’en servir. Toutefois, si vous souhaitez profiter des modes multi-joueurs en ligne de certains des meilleurs titres de la Xbox One, il faudra s’abonner au service Live.

Comment fonctionne le XBOX Game Pass ?

Il suffit d‘une console Xbox (One ou One S) pour utiliser le Xbox Gaming Pass, et contrairement au Playstation NOW de Sony qui propose un concept similaire mais qui nécessite une connexion permanente à Internet pour en profiter, il n’est pas nécessaire d’être en ligne pour jouer aux jeux disponibles.

L’utilisateur n’a qu’à choisir le titre auquel il désire jouer, avant de le télécharger sur la console, sans limite autre que l’espace de stockage dont il dispose. Il peut ainsi se constituer une véritable bibliothèque de jeux, avec des titres Xbox One, mais aussi des jeux des générations précédentes du catalogue Xbox 360 ou Xbox.

Si le jeu disparaît du catalogue ou que l’abonné stoppe sa souscription, il n’a plus accès au jeu, à moins de l’acheter, mais ses progressions, ainsi que ses trophées restent sauvegardés.

Les différents Xbox Game Pas disponibles

Ce Xbox Game Pass est proposé en plusieurs versions selon la plateforme utilisée et selon votre manière de jouer.

Le Xbox Game PASS pour la Xbox One

Il donne accès à un catalogue de 100 à 200 jeux, régulièrement mis à jour, qui accueille de nouveaux titres chaque mois. En juillet 2020, ce sont les jeux Soul Calibur VI, Fallout 76 et Crosscode qui ont été proposés aux gamers.

Le Xbox Game Pass PC

Même principe que pour le Pass console, avec moins de jeux disponibles (pour le moment) mais un tarif réduit, qui permet aux joueurs PC de profiter des meilleurs titres de leur plateforme favorite.

L’offre Game PASS + Abonnement LIVE GOLD appelé ULTIMATE

Pour les gamers les plus actifs, Microsoft propose un Pass complet, qui regroupe les Xbox Game Pass pour PC et Console, ainsi que l’abonnement au Xbox Live Gold (normalement facturé à part 6.99 euros / mois), qui permet d’avoir au catalogue de jeux sur les différentes plateformes et de jouer en ligne sans restriction.

Les avantages du Pass Gaming de Microsoft

Ce système novateur, sur lequel Microsoft mise beaucoup sur le futur, comme le laisse présager les annonces concernant la Xbox Lockhart, offre plusieurs avantages intéressants à ses possesseurs, parmi lesquels :

Un accès illimité à plusieurs centaines de jeux , récents ou plus anciens, avec un catalogue étoffé très régulièrement

, récents ou plus anciens, avec un catalogue étoffé très régulièrement L’accès immédiat (Day one) aux jeux développés par les studios partenaires de la firme (les Xbox Games Studio), pour profiter d’exclusivités comme Halo ou Forza Horizon, l’un des meilleurs jeux de courses XBOX, dès leur sortie.

(Day one) aux jeux développés par les studios partenaires de la firme (les Xbox Games Studio), pour profiter d’exclusivités comme Halo ou Forza Horizon, l’un des meilleurs jeux de courses XBOX, dès leur sortie. Des réductions exclusives de 10% à 75% et des offres spéciales réservées aux membres

et des offres spéciales réservées aux membres La possibilité de jouer en ligne, si vous avez opté pour la Xbox Game Pass Ultimate

Comment utiliser le XBOX Game pass sur PC ?

Il suffit de se rendre sur le site de Windows pour télécharger le Xbox Game Pass, qui apparaîtra dans votre menu Démarrer.

Le Launcher s’ouvrira, afin de vous demandera de vous abonner si ce n’est pas encore le cas, et vous n’aurez qu’à explorer le catalogue pour faire votre choix, télécharger le jeu et en profiter. Si vous souhaitez avoir un aperçu des jeux disponibles avec ce Pass PC, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de la XBOX ou d’utiliser l’application qui lui est dédiée.

Parmi les titres actuelles sur PC, on trouve notamment Gears Tactics, No man’s sky ou Football Manager 2020, dans un catalogue de plus de 100 jeux. Le premier mois est à 1 euro seulement.

Comment acheter le XBOX Game Pass

Pour vous procurer l’abonnement XBOX GAME PASS qui vous convient, il suffit de vous rendre sur le site officiel Xbox.com ou de passer par l’interface de votre console, et de choisir le Pass qui vous plait, entre les 3 proposés. Si vous n’avez pas de compte Microsoft, vous devrez en créer un, avant de pouvoir poursuivre votre achat.

Les tarifs sont les suivants :

Xbox Game PASS pour la Xbox One : 9.99 euros / mois , avec renouvellement automatique mais possibilité de mettre fin à l’abonnement à tout moment

, avec renouvellement automatique mais possibilité de mettre fin à l’abonnement à tout moment Xbox Game PASS pour PC : 3.99 euros / mois , avec renouvellement automatique mais possibilité de mettre fin à l’abonnement à tout moment

, avec renouvellement automatique mais possibilité de mettre fin à l’abonnement à tout moment Xbox Game PASS Ultimate : 12.99 euros /mois, avec renouvellement automatique mais possibilité de mettre fin à l’abonnement à tout moment

Pour ces 3 Pass, l’offre d’essai de 1 mois pour un euro est actuellement disponible.

A noter que des cartes d’abonnements mensuels / de 3 mois ou de 6 mois sont proposées chez les revendeurs agréés. Elles contiennent un code, à insérer sur la page d’abonnement, et permettent à ceux qui ne veulent pas entrer leurs coordonnées bancaires en ligne de profiter du service autrement.

La liste des jeux disponibles avec le Xbox Game Pass

On compte presque 200 jeux disponibles sur le Xbox Game Pass, avec certains des meilleurs jeux de 2020 de la Xbox en tête d’affiche. Le catalogue est en mouvement perpétuel, avec des titres qui sortent de la bibliothèque (comme MGS V ou Dead Rising 4 ce mois-ci), et des ajouts intéressants.

En juillet 2020, on a vu débarqué l’excellent Soul Calibur VI avec ses combats dynamiques à l’arme blanche, Fallout 76 Wastelands pour les amateurs de monde post-apocalyptique, ou bien encore CrossCode, un action-RPG en Pixel Art qui a reçu les louanges de la critique à sa sortie.

Parmi les titres les plus populaires du Xbox Game Pass, on citera

Red Dead Redemption II , le fameux titre Far West de Rockstars

, le fameux titre Far West de Rockstars La dernière mouture d’Ace Combat avec Ace Combat 7 , pour les pilotes aguerris

, pour les pilotes aguerris Le violent Devil May Cry 5

L’exclusivité Xbox qu’est Gears 5

La série des Halo

Le cultissime Minecraft qui a démocratisé le concept de Sandbox

qui a démocratisé le concept de Sandbox Monster Hunter World, pour les amateurs de chasses aux montres démesurés

La liste est longue et le catalogue très varié, de quoi satisfaire tous les types de joueurs, du casual gamer au plus hardcore d’entre eux, qui feront de sacrées économies en optant pour ce système dématérialisé.

Comment télécharger les jeux ?

Télécharger un jeu, que ce soit sur Xbox One ou sur PC (ou via le Store Microsoft), est très simple. Il suffit de sélectionner l’onglet Xbox Game Pass dans le menu correspondant, de choisir le jeu qui vous plaît et de cliquer sur Télécharger.

Selon votre connexion, le temps de téléchargement sera plus ou moins long mais une fois le titre installé sur votre machine, vous pouvez en profiter sans restriction, du moment que vous êtes abonné au service et que le jeu reste actif dans le catalogue.

Si vous désirez poursuivre un jeu qui disparaît du catalogue, il vous faudra l’acheter, en profitant des remises effectuées sur le titre dans ce cas de figure.

Xbox Game Pass, le meilleur service pour les gros joueurs ?

Le Xbox Game Pass de Microsoft pourrait devenir à terme la norme du jeu vidéo, avec des titres accessibles à tout moment, pour un prix très réduit par rapport à des jeux achetés en One-shot.

Si la dépendance à un catalogue précis reste un frein pour certains joueurs qui veulent profiter de titres spécifiques sans attendre qu’ils n’apparaissent sur le service, le Xbox Game Pass reste une bonne manière de varier les plaisirs, à petit prix, et de découvrir d’excellents titres auxquels vous n’auriez peut-être pas jouer sans ce service.

En attendant de voir ce que nous réserve la nouvelle machine de Microsoft, la Xbox Series X, on peut profiter de ce Xbox Game Pass pour découvrir des centaines de jeux !