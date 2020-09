La PS5 en rupture de Stock quelques heures après l’annonce de son prix

La PlayStation 5 arrive à grands pas et si elle s’est dévoilée très lentement, d’abord avec 2 trailers, avant que la manette Dual Sense se soit présentée, on connaît désormais l’ensemble des éléments concernant la nouvelle machine de SONY. Mais si vous aviez prévu de la précommander afin d’y jouer dès son lancement le 19 novembre prochain, vous pourriez être déçus : les réservations ont à peine été ouvertes que la console est déjà en rupture de stock !

Les précommandes ouvrent…et il n’y en aura pas pour tout le monde

Au matin du 17 septembre, soit tout juste quelques heures après l’annonce des tarifs des deux versions de la PS5 – 499 euros pour la version classique avec son lecteur blu-ray / 399 euros pour l’édition 100 % digitale – les précommandes pour la nouvelle console de jeux du géant nippons ont ouvert sur les principaux sites marchands.

Sauf que sur Amazon et sur les principaux sites de e-commerce, il est indiqué que les livraisons se feront…qu’en janvier 2021, même pour les acheteurs qui se sont rendus sur la plateforme immédiatement pour réserver le modèle de leur choix. Une erreur ? Apparemment non, car si vous tentez de réserver une PS5 actuellement, un message vous indiquera que le produit est actuellement en rupture de stock.

Cet épuisement des machines disponibles, en à peine 15 minutes, peut signifier deux choses : un enthousiasme énorme des consommateurs pour la descendante de la PlayStation 4, ou des stocks très limités qui pourraient être dus aux difficultés rencontrées par Sony pour produire la machine, en période de Covid-19. On gardera tout de même en tête que la firme japonaise est coutumière du fait et les plus anciens se souviendront de la pénurie organisée à la sortie de la PS2, pour susciter l’engouement.

Les gamers qui veulent une PS5 au plus vite n’ont-ils qu’à patienter ?

A quoi faut-il s’attendre le 19 novembre, pour le lancement de la PS5 ?

Pour rassurer les acheteurs, Sony a tenu à minimiser les rumeurs qui faisaient état d’une production très limitée et donc de faibles stocks disponibles à la sortie de la console, le 19 novembre prochain en Europe. D’ailleurs, certains sites (comme la Fnac et Darty, en France), semblent avoir été réapprovisionnés ces dernières heures, ce qui confortera les plus impatients.

Cependant, il paraît évident qu’il n’y aura pas de PS5 pour tout le monde durant les premiers jours ou lors des premières semaines de vente de la machine. Certains petits malins ont anticipé la pénurie, en réservant leur PlayStation 5 au plus vite…afin de les reproposer à la vente sur Ebay ! On trouve des annonces pour les deux modèles, qui voient leur prix s’envoler de plusieurs centaines d’euros au-dessus du tarif officiel et une enchère est même monté à 25 000 dollars pour une PS5 classique.

A vous de voir si votre envie de poser les mains sur cette console next-gen mérite un tel investissement, ou si votre patience vous permet d’attendre que les rayons des étals se remplissent de PS5. On espère quand même que ce ne sera pas trop long, surtout pour les joueurs qui espéraient trouver une PlayStation 5 sous le sapin de Noël.