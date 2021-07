Stardew Valley est certainement l’un des jeux les plus apaisants de ces dernières années et ceux qui ont posé leurs mains sur le titre en parlent comme d’une expérience unique. Ce RPG agricole oscille entre la simulation de vie et le jeu d’aventure et vous avez la liberté de mener votre histoire comme bon vous semble, entre récoltes, amour, commerce et exploration. Si vous avez fait le tour de Pelican Town et que vous cherchez un jeu comme Stardew Valley pour retrouver le sourire, la sélection suivante devrait vous enchanter.

Moonlighter

Dans Moolighter, vous incarnez Will, un aventurier qui part explorer les donjons qui entourent sa ville, afin de crafter du matériel pour le revendre. Dans un univers très mignon aux graphismes léchés, vous parcourrez ce monde coloré avec plaisir, en suivant un schéma assez simple : explorer et se battre, gérer votre inventaire, marchander pour tirer des bénéfices de vos quêtes.

On se retrouve avec un jeu comme Stardew Valley dans son approche aventurière, sans le côté relaxant mais avec un aspect RPG plus développé. Il faudra améliorer son héros, afin qu’il gagne de plus en plus de pièces d’Or, se méfier des objets maudits et tenir à jour votre inventaire, pour que votre boutique tourne comme il faut.

Donjon, argent, business et squelettes, la recette prend et vous pourriez vous retrouver happé dans ce nouvel univers !

World’s Dawn

World’s Dawn est certainement le jeu comme Stardew Valley le plus proche du matériel d’origine et si vous cherchez un titre aussi prenant et apaisant que son illustre aîné, vous pourriez être séduit. La aussi, vous disposerez d’une petite ferme, implémentée dans un petit village peuplé de personnages haut en couleur.

On retrouve l’influence de Stardew Valley ou d’Harvest Moon partout…et c’est une très bonne chose, quand on connaît la qualité de ses prédécesseurs. Vous pourrez cultiver, faire de petits boulots pour commencer à vous faire de l’argent, interagir avec les villageois et nouer de belles amitiés, voire plus si affinités. Peu à peu, ce monde virtuel prend vie autour de vous et il est difficile de ne pas se prendre au jeu.

En vous laissant bercer par les jolies musiques du titre et par son rythme lent, vous passerez de longues heures dans ce nouvel univers agricole.

My Time at Portia

Dans My time at Portia, ce n’est pas d’une ferme mais d’un atelier que vous prenez les rênes, dans une ville à reconstruire. La principale différence avec la majorité des titres de cette sélection, c’est sa 3D : le jeu dispose de graphismes de bonne facture, assez enfantin, qui permettent de se plonger totalement dans cet univers très vivant.

Votre héros devra aider les habitants à réparer leurs maisons, il se verra confier de nombreuses tâches et il lui faudra explorer le monde qui l’entoure. Bien sûr, les interactions avec les autres membres de la ville sont d’actualité et elles sont même capitales, pour faire avancer l’histoire. Car oui, la narration joue un rôle important dans ce jeu comme Stardew Valley et l’aventure se suit sans déplaisir.

Si les combats sont un peu mous, My Time at Portia est un jeu très complet, qui combine habilement les mécaniques de Stardew Valley, d’Animal Crossing ou des Sims !

Terraria

Dans un monde quasi infini, généré aléatoirement, vous vivrez l’aventure que vous souhaitez en récoltant des matières premières pour les transformer en armes, en accessoires, en habitation ou en protection. Ça vous rappelle Minecraft ? L’inspiration est évidente mais ce jeu – intégralement en 2D – parvient à s’éloigner du titre de Mojang et se rapproche plus d’un jeu comme Stardew Valley, dans les sensations qu’il procure.

Si au départ, vous n’avez pas grand-chose, vous ne tarderez pas à collecter des ressources, en explorant les profondeurs de la terre. Plus vous descendez, plus les créatures rencontrées sont féroces et il faudra rapidement faire évoluer votre équipement.

Dans ce jeu, point de culture ou de gestion de ferme, mais une aventure libre et relaxante, au gameplay aussi plaisant qu’addictif. Une vraie réussite, pour le plus aventureux d’entre vous.

Farming Valley : Minecraft Modpack

Puisque nous l’évoquions ci-dessus, sachez que Minecraft dispose d’une édition spéciale Agriculture, qui le fait passer du RPG aventure à un jeu comme Stardew Valley. Dans ce monde cubique, vous pourrez planter vos graines, bécher, prendre soin de vos cultures et organiser vos jardins et votre potager au gré de vos envies, avant de vendre votre production via des boîtes à expédier.

Minecraft devient alors une véritable simulation agricole, et les possibilités offertes sont suffisamment vastes pour vous occuper de très longues heures. Entre le recrutement de PNJ pour vous aider dans vos tâches, la création de mécanismes pour automatiser le travail fastidieux, la vente, ou la gestion des marchandises selon les saisons, vous comprendrez vite que la vie à la ferme n’est pas de tout repos.

Bâtissez un petit domaine agricole ou développer une ferme immense, dans cet excellent mode de Minecraft.

Diaries of a Spaceport Janitor

Si on abandonne le travail de fermier pour celui d’agent d’entretien d’une cité spatiale, on retrouve les mécaniques de jeu qui font le charme de Stardew Valley, dans ce titre étonnant.

Le personnage que vous incarnez devra se rendre au travail, gagner son pain, remplir les missions qu’on lui attribue et gérer ses besoins quotidiens (faim, sommeil, humeur…) pour survivre. Si au départ, on est un peu perdu dans ce monde alien, on comprend rapidement les enjeux de l’aventure, qui se veut bien plus sombre que Stardew Valley. Des thèmes comme l’exploitation d’êtres humains, le capitalisme ou la surproduction sont abordés et la légèreté n’est pas franchement de mise.

Toutefois, si vous cherchez à vous plonger dans un univers aussi fascinant qu’a pu l’être pour vous Pelican Town dans Stardew Valley, le monde de Diaries of a Spaceport Janitor a de quoi vous émerveiller, avec ses graphismes en pixel au charme fou et ses très nombreux détails.

Sun Heaven

Sun heaven est en accès anticipé pour le moment mais il a tout pour devenir un titre de référence. Si vous cherchez un jeu comme Stardew Valley, avec le même type de gameplay, des graphismes similaires, un univers vivant MAIS également la possibilité d’interagir avec 8 autres joueurs en ligne, c’est le titre qu’il vous faut.

Graphiquement très attrayant, le jeu offre un monde plus fantaisiste, dans lequel on peut croiser des dragons, de la magie, différentes races (vous pourrez choisir la vôtre) et même affronter des Boss. C’est un véritable RPG au sein duquel chaque activité à son importance : ferme, pêche, chasse, exploration, combat, relation avec le voisinage…

Avec Sun Heaven, on a peut-être le digne successeur de Stardew Valley en approche !

Graveyard Keeper

Voici un jeu comme Stardew Valley, à la différence près que vous n’êtes pas un fermier…mais le gardien d’un cimetière, à l’époque moyenâgeuse ! Une originalité qui confère toute sa saveur à un jeu qui possède bien des atouts.

Hormis les graphismes qui fourmillent de détails, ce qui permet de donner vie à ce monde virtuel, on se retrouve à devoir retaper le cimetière, mais aussi animer la messe, faire de l’agriculture ou pêcher, pour développer les compétences de son personnage.

L’histoire, qui semble confuse à la base, devient rapidement prenante et on s’attache à ce personnage plongé dans cette étrange situation.

Slime Rancher

Dans la peau de Beatrix LeBeau, vous allez élever des Slimes – ces étranges créatures visqueuses – et en prendre soin, pour qu’elles se développent correctement au sein de votre ferme. Il faut les capturer, les nourrir, et ramasser leurs déjections (!) afin de les revendre, car ce sont elles qui vous rapporteront de l’argent.

Il y a une véritable part de gestion dans Slime Rancher, et il se rapproche d’un jeu comme Stardew Valley dans l’addiction qui apparaît bien vite : vous allez voir qu’après quelques heures, vous ne penserez qu’à ces petites bestioles et aux différentes façons de les attraper et de les exploiter. Une sorte de Tamagotchi puissance 1000, à ne pas manquer.

Story of Seasons : Trio of Towns

Les créateurs du célèbre Harvest Moon sont à l’origine de ce jeu, disponible sur Nintendo 3DS, qui devrait séduire sans mal les amateurs d’univers mignons.

Vous incarnerez un fermier (ou une fermière), qui débute dans la profession et vous devrez gérer les aléas de ce quotidien, en prenant garde aux saisons, au rythme de croissance des aliments et aux aléas du temps. A cela s’ajoute une partie simulation de vie, qui plaira à ceux qui aiment discuter et rendre service à leurs compagnons virtuels.

L’une des particularités de ce jeu à la Stardew Valley, c’est la présence de 3 villes, soit autant d’ambiance différente à découvrir au fil de votre progression. Cela permet de varier les plaisirs, en enchaînant les phases agricoles, les petits boulots, les interactions avec les autres personnages (sous forme de Visual Novel, très classe), dans un monde qu’on ne se lasse pas de parcourir. Un très bon titre à emporter partout !

Yonder : The Cloud Catcher Chronicles

Yonder : The Cloud Catcher Chronicles est un titre magnifique, qui rappelle le dernier Zelda dans sa touche graphique. Le monde ouvert qui vous accueille paraît vivant et le parti pris est simple : vous explorer à votre guise, sans avoir la crainte de vous faire attaquer, car le monde est sans danger !

Cela permet d’offrir au joueur un titre relaxant, sorte de voyage vidéoludique dans un univers riche et coloré. Bien sûr, il faudra crafter pour faire évoluer votre inventaire, et développer votre savoir-faire dans différentes professions (menuisier, fermier, cuisiner, …). Vous croiserez des créatures fantastiques, des plantes étranges, au fil d’une aventure pour les amateurs de jeu à la Stardew Valley qui ne veulent pas combattre !

Doraemon Story of Seasons

Doraemon, c’est l’un des héros les plus populaires chez les enfants au Japon, et le chat robot bleu à droit à son aventure agricole avec Doraemon : histoires des saisons.

Il se joue comme Harvest Moon, dans un univers 3D agréable à découvrir, et vous demande de vous occuper d’une ferme, dans la ville de Shizen Town où vous serez propulsé après une manipulation douteuse…Pour retourner à la maison, il faudra s’impliquer dans votre nouveau quotidien.

Les graphismes sont magnifiques et les amateurs de la série seront aux anges, mais les néophytes découvriront également une belle aventure. Il est amusant de contrôler ces petits enfants de Tokyo, peu familier avec le monde paysan, et de voir leurs réactions étonnées.

Jouable simplement, car il s’adresse avant tout aux plus jeunes, le jeu n’en reste pas moins complet avec un large panel d’activité, des événements qui viennent ponctuer chaque saison et des interactions bien senties entre les différents protagonistes.

Voodoo Garden

Voodoo garden, c’est Stardew Valley au pays de la magie noire ! Dans la peau d’un jeune héros, qui prend les commandes d’un jardin occupé par des esprits d’animaux, vous devrez cultiver et récolter vos semences, afin d’en tirer des bénéfices.

Le titre séduit immédiatement par sa direction artistique décalée, ses musiques envoûtantes et on peut enchaîner les heures de jeu sans s’en rendre compte. Peu à peu, le jeu se complexifie, avec l’apparition de nouvelles créatures et vous devrez faire avec ces esprits pour maintenir votre business de plantes magiques à flot.

Fun et orignal, Voodoo Garden mérite qu’on s’y attarde.

Staxel

Si ce qui vous attire principalement dans un jeu comme Stardew Valley, c’est la partie agriculture, alors Staxel s’adresse à vous. Avec ses graphismes cubiques à la Minecraft, il vous propose de devenir fermier et de gérer votre domaine agricole, seul ou en multijoueur.

On trouve de bonnes idées dans ce titre, notamment le fait d’avoir un animal de compagnie pour vous épauler et vous réconforter dans les moments de disette. Il faut gérer votre fatigue, pour organiser votre quotidien en maximisant vos efforts afin de construire un business rentable. L’argent est le nerf de la guerre et il faudra s’intéresser aux besoins de chaque ressource, pour que votre production soit pérenne.

On aime le fait de pouvoir disposer de ses troupeaux, et les interactions avec les PNJ, assez funs !

Farm Together

Farm Together est un jeu comme Stardew Valley, mais tout en 3D. Il est disponible sur plusieurs plateformes (PC, PS4, Switch ou Xbox One) et propose une aventure haute en couleur, à vivre seul ou à plusieurs dans la peau d’un fermier.

Il est sympa, pour les petites pauses gaming, durant lesquelles vous pourrez planter vos graines, arroser vos plantations et vous occuper de vos arbres. Revenez plus tard, pour voir le fuit de vos actions, quand le jeu tourne même quand vous n’êtes pas en ligne. C’est sa grande force, puisque ce respect du calendrier réel permet de ne pas attendre des heures devant l’écran.

Un titre rigolo, facile à prendre en main, qui n’a certes pas la profondeur de Stardew Valley, mais qui permet de se détendre de temps à autre.

Rune Factory 4

La Nintendo Switch accueille le 4e opus d’une série qui a fait ses preuves, en puisant pas mal d’idées dans Stardew Valley. Graphiquement, les deux titres sont assez proches (mais celui-ci est plus typé Manga) et on retrouve cette douce ambiance qui fait le charme du RPG agricole le plus abouti de ces dernières années.

Mais Rune Factory 4 se démarque par une atmosphère plus fantasy, avec les alentours du village de Selphia qui sont peuplés de monstres bizarres, dans la veine des J-RPG les plus fameux. Il y a énormément de choses à faire dans ce jeu, outre la gestion de vos champs, et votre temps se partagera entre l’exploration, les combats, la sociabilisation ou encore les relations amoureuses.

Les cuts-scène en mode Visual Novel sont appréciables, et si le scénario n’a rien de palpitant, on prend rapidement beaucoup de plaisir à se balader dans ce monde pour en découvrir tous les secrets.

Recettear : An Item Shop’s Tale

Ce titre propose un concept assez original, puisqu’il vous place dans la peau de l’un de ces nombreux vendeurs de boutiques d’équipements que vous avez croisé au cours de vos périples, dans les RPG. Vous débuterez en gérant votre stock et votre inventaire et en recevant vos premières commandes, mais bien vite, l’aventure se corse.

Pour satisfaire vos clients, il faut renouveler votre marchandise et vous devrez, pour cela, partir à l’aventure en compagnie des héros, pour dénicher les butins désirés. On se retrouve alors avec une action RPG aux teintes de gestion, très agréable à pratiquer.

Le côté manga lui confère un charme indéniable et si vous désirez retrouver le plaisir ressenti avec un jeu comme Stardew Valley, en profitant en plus d’un peu d’humour bienvenu, Recettear est un très bon choix.

Ooblets

Ooblets est encore en accès anticipé mais il a déjà conquis le cœur de nombreux joueurs, certains attirés par son style graphique très original. Non seulement vous retrouverez tous les aspects agricoles à gérer, le côté simulation de vie et ses interactions sociales, mais vous devrez également produire des Ooblets, des créatures à éduquer et à faire…danser !

Il se dégage une vraie joie de vivre de ce titre, qui souffle un vent d’air frais sur les productions actuelles et on ne s’y ennuie jamais. Si vous avez un penchant pour les titres enjoués, pour la décoration intérieure, et pour l’éducation d’animaux loufoques, vous trouverez vite vos marques dans Ooblets, un sandbox (jeu bac à sable) qui mêle Pokemon, Stardew Valley et les Sims !

Little Wood

Little Wood, c’est un jeu comme Stardew Valley sans le côté stressant qui peut se dégager du titre dont il s’inspire. Après le sauvetage du monde et la défaite du vilain sorcier, il est temps de le rebâtir. Votre mission sera de parcourir le monde pour récolter les éléments nécessaires à vos constructions et au bien-être de vos compagnons et des habitants, et de donner ses couleurs à cet univers.

Très complet, avec un gameplay simple et agréable, de jolis graphismes et une absence de monstres qui permet d’effectuer les tâches de farming ou d’exploration sans redouter la mort. Ça fait du bien.

Un jeu parfait pour se détendre !

Spirittea, un Jeu comme Stardew Valley à venir en 2022

On vous parle de Spirittea, un jeu comme Stardew Valley qui devrait voir le jour en 2022. Après une campagne Kickstater réussie, le développement de ce titre prometteur a été pleinement lancé.

Vous pourrez incarner un écrivain, qui se rend dans un petit village japonais pour trouver l’inspiration. Là-bas, il va acquérir la capacité de communiquer avec les esprits et son aventure sera lancée… ! Vous devrez gérer le vieil Onsen du village, retrouvez les esprits, chasser, pêcher, creuse, et vous faire des amis, dans ce titre qui s’annonce merveilleux.

Changement de saisons, musique d’ambiance japonaise, hommage au studio Ghibli, il y a largement de quoi séduire les amateurs de jeux agricoles, de simulation de vie et de japon !