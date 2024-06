Apple déclare des millions d’appareils obsolètes et ajoute un iPhone populaire à la liste des appareils dangereux sans mises à jour

Apple a récemment classé l’un de ses anciens modèles d’iPhone comme “obsolète”, ce qui signifie que si cet appareil se casse, il restera cassé. Une fois qu’un produit atteint environ dix ans, Apple ne peut plus commander de pièces de réparation pour celui-ci.

Lancé en 2013, l’iPhone 5s a offert aux consommateurs une amélioration de l’appareil photo par rapport à l’iPhone 5 standard. En avril, l’iPhone 6 Plus, sorti en 2014, a été ajouté à la liste des produits obsolètes. Désormais, l’iPhone 5s va le rejoindre.

Selon la page de support d’Apple :

“Les produits sont considérés comme vintage lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente depuis plus de 5 ans et moins de 7 ans. Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente depuis plus de 7 ans.”