La filiale Honor de la marque Huawei, qui elle se concentre plutôt sur son futur smartphone pliable, n’a toujours pas annoncé officiellement le modèle Honor X10 max, mais un leak a permis de découvrir son design et l’ensemble de ses caractéristiques techniques. Ce smartphone XXL devrait débarquer durant l’été à un prix qui le place dans la gamme moyenne. On vous décortique ses caractéristiques techniques, qui pourraient bien séduire les amateurs de téléphones de grande taille.

Honor X10 max : le smartphone taille tablette

Reprenant le style de son aîné, le Honor X10, le nouvel appareil de la marque chinoise Huawei mise sur la démesure pour séduire les consommateurs qui veulent un outil à la lisibilité optimale. En effet, avec ses dimensions de 17.4 cm de hauteur pour 8.5 cm de largeur et une épaisseur de 8.9 mm, à combiner avec un poids de 227 grammes, ce n’est pas le téléphone le plus discret du monde.

Ses dimensions autrefois réservées aux petites tablettes en font un smartphone imposant, avec un format qui avait été abandonné à l’époque du Honor X9. Pour savoir si ce modèle XXL de milieu de gamme trouvera son public cette fois-ci, voyons plus en détails ses spécificités techniques.

Les caractéristiques techniques du Honor X10

A peine a-t-il obtenu sa certification du gouvernement chinois que sa fiche technique à fuité, accompagnée d’une image de la bête. Voilà donc à quoi s’attendre avec cet Honor X10 Max.

Un écran XXL

C’est l’atout principal de ce modèle Honor X10 Max, qui embarque un écran de 7.1 pouces, soit quasiment 18 cm de diagonale, pour une définition de 2280 x 1080 pixels. C’est énorme, ce qui garantit une lisibilité parfaite à l’usage, notamment pour les jeux mobiles.

Le précédent modèle – le honor X10 – disposait lui d’un écran de 6.63 pouces, déjà imposant. Cette fois, l’appareil se pare de ce très grand écran qui s’il ne facilite pas le transport de l’appareil, garantit un résultat visuel de haute volée.

Un processeur puissant

Le SOC utilisé serait le Mediatek Dimensity 800, avec ses 2 GHZ, pour ce mobile proposé avec 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM. Du côté de l’espace de stockage, l’appareil sera doté de 128 Go de base, avec un stockage extensible via carte SD.

Une bonne autonomie

Pour supporter ces performances, le Honor X10 Max sera équipé d’une batterie de 4 900 mAh, qui lui garantit une autonomie assez conséquente, pouvant grimper jusqu’à 2 jours en usage modéré. De plus, le smartphone de la marque chinoise sera compatible avec la charge rapide jusqu’à 22.5 W.

Du classique, côté photo

Niveau images, c’est du classique, avec un double capteur qui fait un peu pâle figure face aux annonces d’un Google Pixel 4A de la même gamme. Avec un capteur principal à 48 MP, accompagné d’un 2e capteur à 2MP à l’arrière, et une caméra frontale à selfie à 8 Mégapixels, on a affaire à du classique et on ne peut qu’attendre de voir les options disponibles avec l’appareil photo et la caméra pour savoir quels résultats nous sommes en mesure d’espérer.

Un smartphone taillé pour la 5G

Il faut rappeler que sur l’année 2020, Huawei est le N°1 de la vente de smartphone 5G et il est donc logique d’apprendre que ce modèle Honor X10 Max supportera cette technologie 5G.

Toujours pas de Play store

La marque Chinoise, toujours en guerre avec ses concurrents américains, ne propose toujours pas de Play store ni de suite d’applications de Google sur ses appareils. Il faudra donc se contenter des applications proposées sur le téléphone et faire une croix sur la GMS (Google Mobile Services).

Quelles sont les versions disponibles pour le Honor X10 ?

Ce modèle de smartphone géant sera disponible en une seule version en matière de stockage, mais il semble que trois coloris seront proposés lors de la sortie de l’appareil : un Noir très classique, un bleu assez profond et une version argentée un peu plus originale.

La date de sortie de Honor X10 Max

Alors qu’il est annoncé pour le 2 juillet 2020 en Chine, aucune date de commercialisation n’a encore été évoquée pour l’Europe. On sait que Huawei connaît quelques difficultés sur le marché Européen mais ce modèle XXL, le premier smartphone 5G de cette taille, pourrait peut-être amener quelques changements pour la marque.

Quel est le prix de l’Honor X10 Max ?

On ne connaît pas encore le prix officiel de l’Honor X10 Max mais il semble raisonnable de penser qu’il coutera environ 400 euros, peut-être un peu moins, car le tarif de la version normale du Honor X10 état de 300 euros (soit 2 399 yuans).

Avis Honor X10 Max : un smartphone géant pour un max de visibilité

Une fois les confirmations officielles effectuées, qui viendront avec le lancement du Honor X10 MAX en Chine, on pourra voir exactement ce que ce smartphone géant nous réserve. Si ses caractéristiques techniques sont intéressantes, sans être révolutionnaire, et que son appareil photo semble très basique, l’appareil pourrait séduire les utilisateurs qui privilégient le confort visuel au reste.

Avec cet écran XXL et sa compatibilité 5G, le nouveau modèle de Huawei pourrait bien proposer une expérience utilisateur très plaisante.

