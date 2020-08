Le prochain GTA est déjà l’un des jeux vidéo les plus attendus, alors qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite. On sait évidemment que Rockstars travaille sur son futur hit, mais entre les rumeurs, les fausses déclarations et le secret qui entoure encore le soft, difficile de savoir exactement à quoi ressemblera GTA 6 pour le moment. On fait donc le point, en récapitulant tout ce qu’on sait sur la date de sortie, sur les plateformes concernées, et on analyse les informations autour du 6e opus du jeu de gangster le plus célèbre du monde.

Où en est le projet GTA 6 de Rocktars ?

Alors que GTA 5 est sortie en 2013 – et qu’il est devenu le jeu le plus vendu de la décennie – , les fans s’impatientent, mais Rockstars ne semblent pas pressé de sortir une suite à ce hit, et cela pour plusieurs raisons.

La première, c’est que GTA 5 se portent très bien, et que les ventes du titre continuent à grimper au fil des promotions et des baisses de prix qu’il connaît. Pourquoi abandonner le jeu quand il rapporte encore ? Ensuite, on peut rappeler que le mode Online de GTA 5 est encore très vivant et que de nombreux joueurs poursuivent leur quête de richesse sur GTA 5 sur cette version en ligne, fréquemment mise à jour et améliorée.

Mais après avoir lancé un Read Dead Redemption II, instantanément considéré comme l’un des meilleurs jeux sur PS4 et l’un des meilleurs jeux sur Xbox One, on imagine bien que le prochain gros titre de Rockstar sera GTA 6. Il se murmure que la firme travaille actuellement sur Bully 2, ce qui fera plaisir à ceux qui ont joué au premier épisode sur PS2, mais on en parallèle, les équipes doivent bien entendu être en train de préparer la suite de leur saga fétiche.

Et ça pourrait déjà faire quelques années que GTA 6 serait en développement ! Une fuite, liée à une exemption d’impôt obtenue au Royaume-Uni et accordée aux développeurs qui proposent un jeu lié – par un univers ou un personnage notamment – à la culture britannique, fait état d’un travail en cours depuis environ 4 ans. Un GTA 6 à Londres ? A voir, mais on peut donc en déduire que ce projet serait bien le nouveau GTA.

Mais alors, doit-on s’attendre à une sortie imminente ? A en croire les dernières informations sur GTA 6, il va falloir s’armer…de patience.

Quelle date de sortie pour GTA VI ?

On sait qu’en général, Rockstars laisse exactement 22 mois entre l’annonce d’un GTA et sa sortie officielle. GTA 4 fut annoncé le 10 mai 2006 et il est sorti le 22 avril 2008, GTA 5 fut annoncé le 3 novembre 2011 pour une sortie le 17 septembre 2013. Et comme aucune annonce officielle de GTA 6 n’a été faite en 2020, on peut déjà tabler sur une sortie pour 2022…au minimum.

Une autre théorie qui a le vent en poupe en ce moment, c’est celle de Jeff Cohen, un analyste qui se base sur les prévisions marketing de Take-Two, qui édite les jeux de Rockstars. Il note que les dépenses liées à la publicité passeraient d’environ 30 millions de dollars en 2020 à plus de 80 millions de dollars pour la période fiscale 2023 – 2024. Quel autre jeu pourrait bénéficier d’un tel montant ? Aucun, ce qui pourrait confirmer que GTA 6 se sortirai pas avant 2023. Toutefois, Take Two a voulu éteindre cette théorie, en affirmant que ce n’était là que les dépenses prévues pour les studios externes qu’elle gère et que Rockstars n’était pas concerné, puisqu’il s’agit d’un studio qui appartient au groupe.

Il va donc certainement falloir attendre encore un peu pour poser la main sur GTA 6, ce qui signifie que vous y jouerez sur une console de la nouvelle génération !

Sur quelles machines sortira GTA 6 ?

La Playstation 5 et la Xbox Series X sortiront en cette année 2020, reléguant ainsi les modèles précédents au rang de console du passé. De ce fait, on peut quasiment affirmer que GTA 6 ne sera disponible que sur les futures consoles de Sony et de Microsoft, dans un premier temps, avant d’avoir droit à un portage PC comme ce fut le cas pour les autres jeux de la franchise.

Si la Nintendo Switch peut être exclue de base, car elle n’a pas les capacités de faire tourner ce type de jeu, la question se pose pour la PS4 et la Xbox One. Mais connaissant Rockstars, qui n’est pas un habitué du développement cross-génération comme le confirme RDRII, on peut donc s’attendre à ce que seules les futures consoles accueillent le futur titre. Les possesseurs de vieilles consoles pourront toujours se consoler avec GTA5, qui ne sera pas abandonné par les développeurs !

Quand à une potentielle exclusivité à l’une des consoles, au moins pendant un temps limité, c’est tout à fait possible. On sait que ce jeu peut inciter un joueur à se procurer une console et on imagine que les négociations entre Take Two et les principaux acteurs du marché vont bon train.

Il reste maintenant à savoir à quoi s’attendre : Map démesurée ? Plusieurs personnages jouables ? Quel univers ? Innovation dans le Gaemplay ? Voici les informations actuelles et les rumeurs sur GTA 6 !

Les rumeurs persistantes autour de GTA 6 : gameplay, scénario, univers…

Comme pour tous les grands projets attendus, il y a des rumeurs, des leaks, des soi-disant informations sures qui pullulent sur le net et il faut s’en méfier. Toutefois, certaines informations sont récurrentes, et pourraient provenir d’anciens employés de Rockstars qui auraient quitté le navire et qui – sous couvert d’anonymat – distilleraient certaines d’entre elles. On fait le tour des plus probables.

Que sait-on du scénario de GTA 6 ?

Il semble que le scénario de GTA 6 ait été écrit depuis un moment, et qu’il aurait été terminé avant le départ de Dan Houser , scénariste et producteur des GTA et des Read Dead Redemption, et cofondateur de Rockstars ! Un bon signe quand on connait le talent de l’homme pour créer des histoires aussi folles que passionnantes.

, scénariste et producteur des GTA et des Read Dead Redemption, et cofondateur de Rockstars ! Un bon signe quand on connait le talent de l’homme pour créer des histoires aussi folles que passionnantes. Le jeu prendrait place…à Vice City ! Un retour en fanfare pour cette ville adorée par les joueurs mais ce ne serait pas le seul endroit dans lequel se passerait l’action. On évoque 3 ou 4 villes supplémentaires , notamment du côté de l’Amérique du Sud et pourquoi pas de Londres, comme le laisse à penser le leak sur la niche fiscale de Rockstars. Et vu les éléments de scénarios qu’on pense connaître, ce serait logique !

! Un retour en fanfare pour cette ville adorée par les joueurs mais ce ne serait pas le seul endroit dans lequel se passerait l’action. On évoque , notamment du côté de l’Amérique du Sud et pourquoi pas de Londres, comme le laisse à penser le leak sur la niche fiscale de Rockstars. Et vu les éléments de scénarios qu’on pense connaître, ce serait logique ! Le scénario permettrait de contrôle 4 personnages (contre 3 dans GTA 5), et l’un d’eux serait une femme. Ensemble, il mettrait en place un vaste Traffic de drogue international, ce qui permettrait de voyager. Dans ce cadre, la visite du Mexique, du Brésil ou de la Colombie pourrait être tout à fait logique…

(contre 3 dans GTA 5), et l’un d’eux serait une femme. Ensemble, il mettrait en place un vaste Traffic de drogue international, ce qui permettrait de voyager. Dans ce cadre, la visite du Mexique, du Brésil ou de la Colombie pourrait être tout à fait logique… Le scénario pourrait être découpé en plusieurs chapitres , à la façon des films de Tarantino, et l’influence d’une série comme Narcos serait assumée.

, à la façon des films de Tarantino, et l’influence d’une série comme Narcos serait assumée. On pourrait avoir droit à deux Timeline différentes : l’une dans les années 80 , l’autre en période actuelle

, l’autre en période actuelle Une prison à haute sécurité pourrait être de la partie

pourrait être de la partie On pourrait recroiser, dans ce GTA 6, plusieurs personnages déjà vu dans les précédents opus

Un temps évoqué, le retour de CJ (de GTA San Andréas, l’opus préféré de nombreux joueurs) a été démenti par le doubleur du personnage qui évoque de vives tensions entre lui et Rockstars à propos d’argent.

Si pour l’instant, tout cela reste à confirmer, on imagine d’ors et déjà un GTA 6 qui se déroulerait sur plusieurs continents, avec un ton entre le loufoque de GTA 5 et le sérieux du 4e opus, dirigé comme une série ou un film de gangster. Vivement un premier trailer !

Quelles seront les innovations de Gameplay ?

Le titre pourrait être moins vaste que les autres GTA, car Rockstars a dû faire face à de nombreuses polémiques concernant les travails intenses de ses employés, obligés de faire des dizaines d’heures supplémentaires pour tenir la cadence. Ce fameux Crunch nuit à la réputation d’une entreprise de jeux vidéo et entraine démissions et procès en cascade. Pour éviter cela, la société pourrait même proposer un GTA 6 avec un contenu régulièrement mis à jour , à la manière d’un GTA Online, qui laisserait donc du temps de développement en plus à ses employés.

que les autres GTA, car Rockstars a dû faire face à de nombreuses polémiques concernant les travails intenses de ses employés, obligés de faire des dizaines d’heures supplémentaires pour tenir la cadence. Ce fameux Crunch nuit à la réputation d’une entreprise de jeux vidéo et entraine démissions et procès en cascade. Pour éviter cela, la société pourrait même proposer , à la manière d’un GTA Online, qui laisserait donc du temps de développement en plus à ses employés. Pour la première fois dans un GTA, on évoque la présence d‘enfants dans le jeu ! Comme simples figurants ? En tant que personnages jouables ? Quoi qu’il en soi, on imagine bien (et on espère !) qu’il ne sera pas possible de leur tirer dessus… !

! Comme simples figurants ? En tant que personnages jouables ? Quoi qu’il en soi, on imagine bien (et on espère !) qu’il ne sera pas possible de leur tirer dessus… ! Une potentille version en VR pourrait faire partie de l’aventure, ce qui permettrait de se balader dans les rues virtuelles de Vice City ou de toute autre métropole de GTA 6, comme si on y était !

pourrait faire partie de l’aventure, ce qui permettrait de se balader dans les rues virtuelles de Vice City ou de toute autre métropole de GTA 6, comme si on y était ! La prise en main serait assez inspirée de Read Dead Redemption II , un titre qui a été acclamé par la critique, mais ne laisserait pas de côté le coté plus arcade propre à la série.

, un titre qui a été acclamé par la critique, mais ne laisserait pas de côté le coté plus arcade propre à la série. Si le titre se déroule sur une période de temps de plusieurs décennies, on pourrait voir évoluer les styles vestimentaires, les véhicules et l’architecture, tout comme les armes, pour une sorte de GTA condensé !

On pourrait passer d’un personnage à l’autre d’une simple pression de bouton, avec une animation plus ludique que dans GTA 5.

On a hâte d’en apprendre plus sur le futur GTA ! En attendant, rien ne vous empêche de poursuivre vos aventures sur GTA 5, à l’aide des codes de triche de GTA5 qui vous permettront de varier les plaisirs si vous pensiez en avoir fait le tour !

GTA 6, un fantasme qui donne des idées aux fans !

En l’absence d’annonces officielles ou ne serait-ce que de simples images, certains des joueurs les plus impatients n’hésitent pas à créer ce qu’il voudrait voir dans GTA 6. Voici un exemple de trailer de GTA 6, qui donne envie !