Comment gagner beaucoup d’argent sur GTA 5 ? (et rapidement)

Vous souhaitez devenir riche dans Gran Theft Auto 5 ? Il faut savoir comment gagner de l’argent sur GTA 5, pour atteindre ce but. Et il y a plusieurs solutions pour gagner un maximum d’argent dans le soft de Rockstar, tout au long du mode Histoire. On vous les présente, pour que cette quête monétaire n’ait plus aucun secret pour vous.

Les braquages du mode Histoire

Gain potentiel : 126,134,000 dollars

Il y a 6 grands braquages dans GTA 5 et ils peuvent rapporter gros. Pour chacun d’eux, il faudra se préparer, en faisant des missions préparatoires, bien s’équiper et parfois sélectionner les bons équipiers pour mener à bien la mission. Ces braquages, qui se débloquent au fur et à mesure de l’histoire, sont :

Le braquage de la bijouterie

Le braquage de Merryweather

Mise à Sac

Le braquage de Paleto Bay

L’Attaque du FIB

Le coup du siècle

En plus des missions de l’histoire principale, qui vous feront progresser tout en obtenant des gains divers, ces braquages sont essentiels pour devenir riche dans GTA 5.

Braquer des boutiques

Gain potentiel : entre 300 et 1 200 dollars

Pour gagner quelques centaines ou quelques milliers de dollars facilement, vous pouvez braquer les magasins dans GTA 5. Il y a 19 boutiques à attaquer, elles sont peu protégées – avec le propriétaire et parfois quelques membres du staff – et il suffit de les mettre en joue et/ou de les shooter pour vous emparer de la caisse.

La bonne nouvelle, c’est que ces petits braquages peuvent être répétés régulièrement dans les boutiques concernées. N’y allez pas toutes les 5 minutes mais de temps à autre, faites un passage dans l’une d’elles et récoltez ainsi quelques deniers.

Les échoppes à braquer dans GTA sont : 24/7, Rob’s Liquor et LTD, répartis dans toutes les zones de la map.

Les investissements

Gain potentiel : variable, selon vos placements

Si vous cherchez comment gagner de l’argent sur GTA 5, sans forcément passer par la case violence (même si c’est le jeu !), sachez qu’il est possible d’investir de plusieurs façons.

D’abord, en investissant en bourse, sur le LCN et le BAWSAQ, pour faire fructifier vos placements. La première bourse n’est indexée que sur le cours de votre partie et vous pourrez investir, selon le déroulement de celle-ci. La seconde place boursière dépend du comportement des joueurs de GTA online et se révèle plus complexe à suivre. Mais rassurez-vous, il n’y a pas besoin d’être un trader pour réaliser quelques jolis coups en bourse dans GTA 5.

Ensuite, sachez que les achats de propriétés, onéreux, peuvent rapporter gros. N’hésitez donc pas à investir dès que possible, dans les 25 propriétés disponibles dans le jeu. Elles mettent un peu de temps à générer des gains – jusqu’à 2 ans In-Game – mais peuvent rapporter plusieurs centaines de milliers de dollars par semaine, une fois rentabilisées.

Sachez que les Cinémas peuvent être intéressants rapidement…si vous prenez le temps de bien les défendre ! Et que le Golf, long à rentabiliser, vous octroie pas mal d’avantages une fois votre investissement amorti.

Attaquer les fourgons blindés

Gain potentiel : de 3 000 à 5 000 dollars

Pour ceux qui cherchent une manière simple et rapide de gagner quelques milliers de dollars sur GTA 5, le braquage des fourgons blindés en est une. Il suffit de les repérer sur la carte et de les attaquer, pour faire sauter leurs portes arrière. Tirez sur le loquet qui les maintient fermés et il ne vous reste qu’à vous emparer du butin et à fuir le plus vite possible.

Attention tout de même aux gardes qui les protègent et qui peuvent faire de sérieux dégâts.

La chasse aux primes

Gain potentiel : entre 5 000 dollars (morts) ou 10 000 dollars (vivant)

Vous pouvez jouer au chasseur de Prime en parlant à Maude, l’ami de Trevor, qui veut mettre fin aux cavales de certains criminels. Vous serez contacté par email après avoir rencontré ce personnage et il vous suffira de rejoindre le point indiqué pour arrêt – mort ou vif – le malfrat. Il y a en a 4 à stopper sur la map :

Ralph Ostrowksi

Larry Tupper

Glenn Scoville

Curtis Weaver

Essayez de les garder en vie pour des primes doublées.

Les petits boulots

Gain potentiel : quelques centaines de dollars

Il y a pas mal d’activités annexes et facultatives à réaliser dans GTA 5, pour gagner de l’argent. Cela ne rapporte pas des milliers de dollars mais vous pouvez vous constituer un petit pécule en jouant au chauffeur de taxi, à l’ambulancier voire au chasseur en fréquentant les réserves de chasse.

Ceux qui apprécient la partie conduite de GTA adoreront ces petites missions libres, qui permettent de circuler sur la carte tout en faisant grimper son solde.

Les rencontres aléatoires

Gain potentiel : de 80 à 10 000 dollars

L’une des forces de GTA, c’est que le titre propose un grand nombre d’événements qui se déclenchent aléatoirement, en cours de jeu. Cela dépend d’où vous êtes, du personnage que vous incarnez, et il y en a plus de 60 à découvrir durant la partie.

Pour chacun d’entre eux, il y a un gain potentiel, plus ou moins élevé, ainsi que l’assurance de faire des rencontres amusantes (certains personnages des jeux passés, par exemple) et de prendre part à des missions originales.

Les missions d’assassinats

Gain potentiel : jusqu’à 2,147,483,467 dollars

Les missions d’assassinats sont proposées par Lester à Franklin et elles peuvent rapporter gros. Si le commanditaire ne vous paie pas si grassement que ça pour tuer les cibles, c’est par le biais des investissements en bourse mentionnés plus haut que vous aller pouvoir vous enrichir.

En effet, les cibles de ces assassinats sont des CEO ou des dirigeants haut-placés, et les tuer va faire fluctuer fortement les actions. Soyez habiles, en plaçant vos deniers sur les bons chevaux avant une mission de ce genre, avec les trois personnages !

La Secte des Altruistes

Gain potentiel : 1 000 dollars

Au cours de vos parties, vous tomberez parfois (en jouant Trevor) sur des individus ayant besoin de vos services pour se rendre à un lieu précis. Vous pouvez répondre à leur besoin et les guider… ou bien les livrer à la secte des Altruistes contre 1 000 dollars ! Vous la verrez sur la carte, quand vous êtes en voiture avec l’un de ces personnages.

La collecte de déchets nucléaires

Gain potentiel : 690 000 dollars

Même si ces missions peuvent être redondantes, la collecte de déchets nucléaires peut rapporter gros. Pour avoir accès à ces missions, il faut d’abord terminer le braquage du Merryweather puis obtenir le sous-marin, en achetant le quai de Sonar Collections.

Ensuite, vous n’aurez qu’à explorer les fonds marins de Los Santos pour récupérer ces déchets. A l’unité, ils vous rapporteront 23 000 dollars, quand l’achèvement de l’ensemble de cette tâche de nettoyage maritime vous donne droit à un bonus de 250 000 dollars : il y en a 30 en tout, à récupérer.

La délinquance dans GTA 5

Gain potentiel : quelques centaines ou milliers de dollars

L’absence de morale dans GTA 5 vous laisse libre d’agresser les badauds, comme bon vous semble. Vous pourrez frapper des passants au hasard et récupérer l’argent qu’ils laissent tomber, ou les tabasser alors qu’ils viennent juste de retirer de l’argent à un distributeurs automatiques. En général, cela ne rapporte pas énormément mais il arrive qu’on tombe sur une grosse ponte aux poches pleines et qu’on empoche le pactole.

Sachez qu’il est également possible de fureter à côté d’une bagarre entre deux PNJ et de récolter les sous qui tombent quand ils se frappent.

Comment avoir l’argent illimité sur GTA 5 ?

Il y a pas mal de codes pour GTA 5 mais aucun ne permet de véritablement avoir de l’argent à l’infini. Alors comment faire pour gagner de l’argent sur GTA 5 sans limite ?

Il n’y a pas d’astuce magique pour le faire ! On trouve parfois des glitch, souvent patchés, et des techniques plus ou moins efficaces pour générer de gros gains, mais seules les missions et astuces qu’on vous a présenté ci-dessus permettent de véritablement gagner de l’argent sur GTA 5.

Parmi les joueurs les plus aguerris, la méthode la plus en vogue reste celle des investissements en bourse lors des missions d’assassinats de Lester. Une fois la première réalisée, au cours de l’histoire, gardez les autres pour la toute fin du jeu.

Quel braquage rapporte le plus sur GTA 5 Online ?

Si vous êtes un adepte de jouer à GTA 5 Online, le braquage qui rapporte le plus d’argent est le Diamond Casino Heist (ou le braquage du Casino). Selon le mode de difficulté défini, il peut vous faire gagner jusqu’à 11 millions de dollars si vous menez la mission à son terme !