Attendue depuis plusieurs années, jamais présentée mais fantasmée, la Google Pixel Watch pourrait bien faire son apparition très bientôt, mettant ainsi fin à un suspense insoutenable pour les amateurs d’objets connectés. Alors que les grands constructeurs ont dégainé leur Smartwatch depuis bien longtemps – Apple et ses Apple watch ou Samsung avec ses Galaxy Watch – il est temps pour la firme américaine de prouver que l’attente en valait la peine, en présentant à son tour sa montre intelligente.

On récapitule toutes les informations connues sur la future montre connectée Pixel de Google, de ses fonctionnalités à sa fiche technique, en passant par son prix ou sa date de sortie espérée.

Quelle date de sortie pour le Pixel Watch de Google ?

Le date de sortie de la Google Pixel Watch n’a toujours pas été annoncée officiellement, et beaucoup espérait une annonce lors de l’événement Google I/O qui devait se dérouler en mai 2020. Suite à la pandémie mondiale, qui a bouleversé les plans de toutes les grandes marques, cette édition a été annulée et la prochaine se tiendra en octobre 2020. Pour une annonce de la google pixel watch ? C’est possible, car les voyants semblent au vert !

En fin d’année 2019, Google a dépensé plus de 2 milliards de dollars pour racheter Fitbit, spécialiste de la montre connectée, et ainsi renforcer sa gamme de wearables, et tout particulièrement cette future pixel Watch. De plus, des leakers ont constaté l’apparition d’offres d’emploi chez Google, pour le service objets connectés, alors qu’un nom de code a filtré – médaka – qui nous rappelle que la firme aime donner des noms d’animaux marins à ses gros projets.

A côté, Apple et Samsung, mais également Huawei avance à grands pas sur ce marché mais Google n’a pas encore été semé, loin de là. Son système d’exploitation pour smartwatch, le Wear OS, équipe déjà les montres connectées de différentes marques indépendantes, comme Puma ou Armani, et Google a tous les éléments pour concevoir et vendre son propre modèle.

On peut penser que l’annonce de la Google Pixel Watch se fera au Google I/O d’octobre prochain, pour une commercialisation en fin d’année 2020, dans le meilleur des cas, ou plus probablement en 2021.

Les caractéristiques qu’on attend de cette Pixel Watch

On attend beaucoup de la smartwatch de Google et on sait que la firme possède à la fois les qualités de développer un produit intéressant et fiable, comme elle le fait avec son Smartphone Pixel 4a, mais aussi d’innover pour concurrencer les montres connectées d’Apple qui dominent le marché.

Voici ce qu’on peut attendre de cette Pixel Watch de Google.

Un OS propre

Google propose déjà son OS (le Wear OS) à différentes marques et il est donc évident qu’on retrouvera ce système de navigation sur la montre. Toutefois, cette version d’Android dédiée au Wearables pourrait être améliorée, pour une optimisation parfaite sur l’écosystème Google et avec les applications Android les plus utiles.

L’assistant vocal de Google intégré

L’assistant vocal de Google, qui équipe déjà les enceintes connectées, sera évidemment de la partie et on devrait donc pourrait organiser son quotidien de manière simplissime, avec un accès direct aux informations depuis l’écran de la montre, simplement en sollicitant un élément (un calendrier, un agenda Android, vos réservations…) par la voix.

Faciliter la communication en Mails et Messages

Comme sur la plupart des smartwatch, cette montre Pixel de Google permettra d’afficher les messages reçus, en mails ou via les applications de messagerie / les SMS sur l’écran fixé à votre poignet. Vous pourrez répondre vocalement, si le système de transcription vocale est à la hauteur.

Des applications dédiées à la Google pixel Watch

Si l’écosystème de Google est très fourni en application en tout genre, on espère que toutes les applications devenues presque indispensables à notre quotidien (Google Maps, Uber…) seront bien intégrées à l’interface de la montre, pour ne plus à avoir à sortir son smartphone à tout bout de champ.

Musique et liberté

Pour les plus mélomanes, le smartphone est devenu le nouveau lecteur MP3 mais il est toujours pénible de devoir sortir l’appareil pour changer la chanson en cours ou pour modifier l’intensité du volume. Si certains des meilleurs écouteurs sans fils embarquent des commandes tactiles, on imagine que la Google Pixel Watch simplifiera ces manipulations.

Comme on l’évoque plus bas, dans la partie rumeur, un brevet déposé par Google semble aller dans cette direction !

Le suivi d’activité de la montre

Véritable fer de lance des smartwatch, le suivi d’activité et le suivi de la pratique sportive seront évidemment de la partie sur la montre Pixel de Google. Que vous utilisiez une application dédiée au running ou à un sport en particulier ou le coach Google Fit, vous serez en mesure de consulter le nombre de calories que vous avez brûlé, le nombre de pas effectués, vous pourrez consulter votre rythme cardiaque et effectuer un suivi de votre sommeil, grâce à ce petit outil attaché à votre poignet. Un vrai coach santé relié à votre avant-bras !

Fiche technique de la Google Pixel Watch

Processeur

De nombreuses montres connectées utilisent actuellement la puce SnapDragon 3100 de Qualcomm et on imagine qu’elle pourrait équiper sans mal la Google Pixel Watch pour lui offrir une meilleure autonomie ou une plus grande fluidité, on sait également que le fabricant Qualcomm travaille sur une nouvelle puce baptisée Snap Dragon 3300.

Pour l’instant, peu d’informations sur cette nouvelle version, si ce n’est que les promesses d’une technologie plus puissante que jamais sur ces montres connectées font déjà trépigner d’impatience les amateurs de nouvelles technologies.

Autre spécificité évoquée, celle qui est appelée Blackghost. Sous ce nom de pirate se cache une fonctionnalité qui permettrait d’invoquer l’assistant Google sans manipulation au préalable via la montre, et sans que cela n’affecte l’autonomie de la smartwatch. On attend d’en savoir plus !

Design

Les amateurs de technologies novatrices aiment les beaux objets et Google, avec sa pixel Watch, ne doit pas se rater sur le design de sa montre. Alors plutôt écran carré, comme les montres d’Apple, ou cadran rond comme les autres acteurs du marché ?

Le seul indice qu’on a pour le moment sur cette montre secrète de Google, c’est que les produits Fitbit de cette gamme avaient des écrans carrés / rectangulaires, ce qui nous laissent imaginer un produit qui suive ce style. Toutefois, on n’est pas à l’abri d’une surprise ou d’un design innovant.

Une montre connectée disponibles en plusieurs versions ?

On parle d’une Google Pixel Watch mais il est probable que plusieurs versions de la montre soit disponible, à sa sortie ou dans les semaines qui suivent. Ceci permettrait à Google de proposer une montre pour tous les budgets, avec des modèles Wifi ou 4G qui seraient vendus dans des gammes différentes.

Si ce n’est pas le cas, on verrait bien Google se placer sur le marché Premium, avec un produit capable de séduire le Geek instantanément. Mais à quel prix ?

Le prix de la montre Pixel de Google

Le tarif de la Google Pixel Watch reste une inconnue et c’est pourtant un élément déterminant, qui pourrait décider de son succès ou non. Pour le moment, aucune information concrète n’a filtré sur le prix de la montre Google mais on peut se baser sur le marché actuel et sur le tarif de lancement des montres connectées de Samsung, Huawei ou Appel pour avoir une idée plus nette.

S’il semble improbable que Google vende sa montre aussi cher qu’un produit Apple (soit entre 400 et 500 euros), on imagine plutôt la marque se positionner comme ses deux autres compétiteurs, avec une Google Pixel Watch vendu entre 250 et 300 euros. Mais comme évoqué auparavant, le fait qu’il y ait plusieurs modèles pourraient permettre d’étaler ces tarifs, avec une variation de 100 euros en plus ou en moins selon les spécificités de la montre.

Les rumeurs qui entourent la Google Pixel Watch

Comme pour tous les objets technologiques très attendus, certaines rumeurs entourent la Google Pixel Watch et on espère les voir se concrétiser, car c’est plutôt prometteur.

Le contrôle par les gestes

C’est un brevet déposé par qui laisse entrevoir un contrôle de la montre connectée par les gestes, sans avoir à toucher l’écran. On l’a vu avec le pixel 4, face auquel on pouvait s’agiter et contrôler l’écran avec une précision impressionnante, mais ce serait une vraie innovation pour une smartwatch.

Sur les croquis qui accompagnent le brevet déposé auprès de l’Office américain des brevets, on peut voir deux figures, pour un contrôle qui semble se faire en ouvrant ou en fermant le poing, tout simplement. Imaginez donc les possibilités qu’offrirait un tel système de contrôle, avec un simple mouvement pour passer à la prochaine chanson sur Spotify, pour faire défiler les messages ou lancer une application…

Cette liberté d’action n’est pour l’instant qu’au stade de brevet et rien ne dit que la technologie sera prête et fonctionnelle pour la sortie de cette Google Pixel Watch. Quoi qu’il en soit, cela ouvre de sacrées perspectives pour le futur !

La Puce NFC pour le paiement contacless

Alors que le paiement sans contact se diffuse à travers le globe et facilite les paiements en pleine période de mesures sanitaires drastiques, certains fabricants de montre ont décidé de faire l’impasse sur la Puce NFC.

Quand on sait que Wear OS gère déjà Google Pay, on imagine bien que la firme intégrera cette fonctionnalité à sa montre, pour permettre de payer sans encombre et même sans avoir de monnaie ou de carte sur soi, via l’écran de la montre.

Les attentes vis-à-vis de la Google Pixel Watch

Les consommateurs veulent de la nouveauté, et pas simplement un produit qui copie ce que fait déjà très bien la concurrence. Du côté de Google, les idées et les moyens sont présents et certaines des attentes les plus souvent citées concernant la montre de Google doivent être comblées !

Une meilleure autonomie

L’un des défauts principaux des montres connectées, c’est leur faible autonomie, qui oblige à les recharger tous les 2 jours en moyenne. Si Google parvenait à augmenter cette autonomie, notamment via son mode économiseur de batterie désormais intégré à Wear OS, ce serait un atout non négligeable et cela constituerait un point fort pour la montre intelligente de Google.

Une montre vraiment étanche

Les sportifs savent que l’étanchéité des montres connectées est très relative et que sous les certifications IP des objets connectés se cachent des performances moins intéressantes que prévus. Les nageurs et plongeurs qui ne veulent plus se soucier du bien-être de leur montre quand ils se baignent attendent une montre 100 % étanche !

Un style qui mise sur l’élégance ?

La montre est au départ un objet du quotidien, bien souvent synonyme d’élégance et qui doit s’accorder avec les tenues vestimentaires du quotidien. Que ce soit en style classique, en costume de travail ou en street wear, les montres actuelles peinent parfois à allier discrétion, modernité et style. Trop voyantes, trop épaisses, on cherche encore la jolie montre connectée qui remplacera la montre traditionnelle et Google pourrait bien surprendre de ce côté-là. Un brevet permettant d’échanger en un clic les bracelets de la montre avait fait surface et on espère que cette idée a été gardée !

Google pixel Watch, il ne reste qu’à patienter encore un peu !

La Google Pixel Watch fait parler d’elle depuis si longtemps – presque 3 ans, une éternité dans cette industrie – et elle devrait pointer le bout de son écran dans les prochains mois, au moins pour une annonce officielle, voire pour une petite présentation qui annoncerait enfin sa sortie.

On imagine mal Google se rater sur ce coup, et la Google Pixel Watch, la première montre connectée de la marque américaine, pourrait faire grand bruit. Si elle parvient à combiner la puissance qu’on attend d’elle, un style élégant et moderne, un prix raisonnable et une utilisation qu’on aimerait novatrice, notamment avec ce fameux système de contrôle par mouvement des mains, cette montre devrait trouver son public sans mal !