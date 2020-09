Samsung n’a pas encore présenté officiellement son nouveau smartphone haut de gamme avec stylet – le Galaxy Note ultra 20 – mais de nombreuses informations nous sont déjà parvenues, suite à des fuites involontaires et des diffusions de photos et vidéos via un compte Twitter. On récapitule ce qu’on sait sur ce modèle Ultra du Galaxy Note 20, de son design à ses caractéristiques techniques, en passant par les nouveautés qui nous attendent.

Galaxy Note 20 ultra : une vidéo qui dévoile le nouveau smartphone coréen

La marque coréenne Samsung sait proposer de très beaux modèles de smartphone comme le Galaxy 11, l’un des modèles les plus appréciés par les utilisateurs, ou l’étonnant Galaxy Flip pliant qui repousse les limites de l’innovation.

En revanche, elle a du mal à protéger ses informations concernant les futurs projets qu’elle développe et va même jusqu’à publier par inadvertance (vraiment ?) des images de son nouvel appareil, presque aussitôt supprimées par le site ukrainien en question. Pas assez vite toutefois pour que la photo ne soit pas diffusée sur le net à vitesse grand V, nous dévoilant ainsi un nouveau colori cuivré baptisé Mystic Bronze.

Quelques jours plus tard, c’est un leaker célèbre, Jimmy is Promo, dont les informations se sont avérées correctes par le passé, qui a commencé par dévoiler quelques photos du futur Galaxy note 20 ultra, avant de publier une vidéo qui met en avant certaines modifications.

De quoi avoir un bel aperçu du prochain smartphone haut de gamme de la firme coréenne :

Les caractéristiques du Galaxy Note 20 ultra de Samsung

Avec sa taille imposante, qui le rapprocherait presque d’une petite tablette, le Galaxy Note et ses dérivés a séduit les utilisateurs pour son grand confort d’utilisation, et avec la présence d’un stylet qui facilite les manipulations à l’écran.

Lorsque vous utilisez certaines applications pour vous organiser, comme ces agendas Android très pratiques, ou que vous travaillez directement sur votre appareil avec ces app’ Android indispensables, il combine plaisir visuel et fluidité, pour une expérience utilisateur grandiose.

On analyse ce qu’on sait sur le Galaxy Note 20 ultra pour comprendre si ce nouveau modèle sera à la hauteur des attentes !

La photo mise en avant

Samsung a décidé d’équiper son Galaxy Note 20 ultra d’un quadruple capteur photo à l’arrière, pour un rendu visuel impressionnant. Il misera sur capteur principal de 108 MP, avec un autofocus laser et un capteur de temps de vol 3D(ToF), le tout intégré dans un bloc rectangulaire en relief sur la gauche du verso de l’appareil.

Sur la face avant, on trouve un capteur à Selfie, sur la partie centrale haute de l’écran, qui lui sera légèrement incurvé.

Ses spécificités techniques

Si les caractéristiques techniques du Galaxy Note 20 ultra restent à confirmer, il semble que l’appareil utilisera le SoC Snapdragon 865 + de Quantom, qui inclut notamment une compatibilité avec la 5G, en prévision du futur.

La fluidité devrait être au rendez-vous, grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour l’affichage, qui pourrait faire la différence lors des sessions de jeu ou quand on utilise le stylet.

Si on ne connaît pas encore ses capacités de stockage, on peut penser que le minimum sera de 120 go et de 510 Go au maximum (à voir selon le nombre de versions proposées) et que la mémoire du téléphone pourrait être de 8 Go ou de 12 Go, voire même de 16 go pour cette version ultra ce qui serait impressionnant.

Niveau batterie, Samsung proposerait une batterie 4500 mAh, pour une autonomie supposée égale à celle du Galaxy Note 10, mais qu’il faudra juger à l’usage.

Quel Design pour ce nouvel appareil Samsung ?

Samsung veut faire de ce smartphone haut de gamme une référence et son design reflète cette volonté avec des dimensions supérieures à la gamme des Galaxy Note 10, avec notamment un écran qui pourrait mesurer 6,87 pouces voire 7 pouces de diagonale.

Il sera plus épais et plus long que son prédécesseur et si dans l’ensemble, son design n’est pas révolutionnaire, on note tout de même quelques changements. D’abord, le stylet n’est plus du même côté, ce qui pourra déstabiliser les habitués : il passe dans la partie droite inférieur du téléphone, tout comme les haut-parleurs.

Concernant les couleurs, en plus de cette version cuivrée présentée par inadvertance, on devrait avoir droit à plusieurs coloris différents, notamment un noir mat, et certainement un blanc /rose comme on a pu l’apercevoir sur certaines images dévoilées sur le net.

Android 10

Comme on peut le voir sur la vidéo qui a fuité, il est confirmé que le Galaxy Note 20 ultra fonctionnera avec la version 10 d’Android, et sa surcouche One UI 2.5.

Présentation officielle du Galaxy 20 Note Ultra

Si ces informations sont quasiment certaines, il faut attendre que Samsung présente son nouveau smartphone haut de gamme officiellement pour découvrir tout ce qui le concerne et avoir de potentielles surprises.

Ce sera chose faite, le 5 aout 2020 lors de la conférence Unpacked de la marque qui se déroulera en ligne, comme la plupart des événements high tech de la période.

A 16 heures, heure française, vous pourrez suivre le live sur Samsung.com ou sur Youtube et ainsi découvrir les annonces concernant ce Galaxy 20 Note Ultra, mais aussi toutes les nouveautés à venir chez le fabricant coréen. On parle d’un Galaxy tab S7, d’un Galaxy Fold 2, et il se pourrait même que la Galaxy Watch 3, la nouvelle montre connectée de Samsung, soit mise à l’honneur.

Date de sortie du Galaxy 20 Note Ultra

La date de sortie du Galaxy 20 Note Ultra sera annoncée durant la conférence Unpacked du 5 aout, mais on peut d’ores et déjà tabler sur une sortie à la fin du mois d’Aout. Pourquoi ? Car c’est exactement ce qu’avait fait la firme avec le modèle précédent, en l’annonçant un 7 aout pour une commercialisation le 23 aout.

Au pire des cas, le nouveau jouet surpuissant de Samsung sera disponible à la rentrée !

A quel prix débarquera ce smartphone à stylet ?

C’est un point qui avait suscité la controverse lors de la sortie du S20 Ultra, qui fut présenté à 1399 euros pour sa version standard. Un tarif jugé excessif alors, et qui a poussé Samsung à le revoir à la baisse, pour satisfaire les consommateurs.

Quid du prix du Galaxy 20 Note Ultra ? On estime qu’il sera proposé autour de 1300 euros, pour ce modèle Ultra, alors que ses dérivés moins imposants pourraient être vendus aux alentours de 1000 euros. On attend l’annonce officielle pour savoir combien il faudra investir pour se procurer ce petit bijou !

