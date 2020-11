Le 16 septembre dernier, durant la conférence de SONY destinée à présenter un peu plus la Playstation 5, une annonce de taille a été faite : l’officialisation de Final Fantasy XVI, en exclusivité sur PS5 ! Les fans de la saga de RPG de Square-Enix ont pu découvrir l’univers de ce 16e opus et le producteur et le directeur du jeu ont même laissé de petits messages aux aficionados. On faire le tour de ce qu’on ait jusque là sur FF XVI, en attendant d’en savoir plus en 2021 !

Le premier trailer de FF XVI dévoilé sur PS5

En 2020, on a vu ressurgir la licence Final Fantasy avec le superbe remake de l’épisode 7 sortis sur PS4 qui a su réconcilier les fans de la saga, après un 15e épisode en demi-teinte qui n’avait pas su convaincre les amateurs. Si on attend la suite de FF7 remake avec impatience, ce n’est pas lui qui a fait l’objet d’une annonce surprise lors de la dernière conférence Sony le 16 septembre, mais bien un Final Fantasy XVI dont le trailer de 4 minutes a de quoi intriguer.

Mêlant cinématiques et image de gameplay en temps réel, cette bande annonce de FF 16 (réalisée sur un PC émulant l’expérience PS5 et non directement sur la console, comme le précise Square) nous présente un univers heroic-fantasy bien plus mature que ce que nous avait proposé les derniers opus. Finie la bande de jeunes qui part en road-trip et place à un guerrier balafré, qui semble en quête d’une revanche qu’elle qu’en soit le prix.

De quoi offrir un renouveau à une série qui peine à faire l’unanimité depuis l’épisode XII (sorti…en 2006 !) et qui pourrait bien avoir finalement écouté ses joueurs les plus investis, qui veulent une aventure adulte.

On vous laisse découvrir cette bande annonce officielle, pour vous faire un premier avis :

Final Fantasy XVI : graphismes et nouveautés

S’il est difficile d’émettre un avis basé sur quelques minutes seulement, FF XVI a déjà pu nous dévoiler quelques facettes de son monde et nous confirmer que c’est un univers médiéval qui nous accueillera. Niveau Gameplay, pas de surprises majeures, avec un système de combat proche des dernières productions de Square-Enix mais des graphismes plus adultes et une ambiance bien plus dark. Voyons ce qu’on peut en déduire !

Un action-RPG moderne

Si certains fans réclament toujours le retour du tour par tour pour les combats, c’est bel et bien à un Action-RPG que nous aurons à faire avec Final Fantasy XVI. Les personnages contrôlables un à un ou actifs en même temps peuvent se déplacer et frapper les ennemis, qui eux semblent plus mobiles que par le passé. De l’exploration, de l’action et des combats intenses seront donc au rendez-vous, avec la présence de nouvelles formes d’invocations qui semblent démesurées…

De nouvelles invocations colossales

C’est l’un des points forts de la bande-annonce : les primordials, des colosses qui semblent liés aux éléments et qui apparaissent pour combattre ou pour prêter mains fortes aux protagonistes. On en sait peu, mais cela donne une petite touche Monster Hunter au titre pour le moment.

D’ailleurs, puisqu’on en est aux références, les images de combats et les animations font penser par moments à du Devil May Cry. Ce qui annonce un jeu aux combats plus nerveux ? A voir !

Des batailles de grandes envergures

Et si Final Fantasy XVI lorgnait du côté de Assassin’s Creed Valhalla pour proposer des assauts épiques et des batailles de grandes envergures ? Dans le trailer, on aperçoit une troupe de guerriers chevauchant des Chocobos qui d’une part, nous rassurent sur la présence de ces bestioles emblématiques dans ce 16e opus (évidemment !) et d’autre part, nous permettent d’imaginer des combats avec de nombreux personnages à l’écran.

D’ailleurs, des rumeurs parleraient d’une possibilité de mode multi, pour reprendre la formule à succès de final Fantasy XIV qui fonctionne désormais très bien.

Des graphismes revus à la hausse ?

Vous avez certainement tiqué en regardant la bande annonce, concernant les graphismes : c’est ça la next-gen ? Le producteur du jeu, Naoki Yoshida, a tenu à rassurer son monde en précisant que Final Fantasy XVI était en cours de développement et qu’il restait énormément de travail à fournir pour aboutir à une version finale.

Pas de quoi s’inquiéter, surtout quand on voit le résultat graphique obtenu sur un FF7 Remake après plusieurs années de travail acharné !

Quand sortira FF 16 ? Date, tarif et disponibilité

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour FF XVI, et le producteur Naoki Yoshida a promis de nouvelles informations sur le titre…en 2021. De ce fait, on peut penser que le prochain Final Fantasy ne sortira pas avant 2022, dans le meilleur des cas. On se rappelle du nombre d’années qui s’est écoulé entre l’annonce de FF15 et sa sortie finale !

Mais la vraie info de cette présentation de Final Fantasy XVI, c’est l’exclusivité du titre à la PlayStation 5 ! Un gros coup de Sony, qui cherche peut-être à réitérer le succès que lui avait apporté Final Fantasy 7 en 1997, alors disponible uniquement sur la Playstation première du nom. Si certaines voix évoquent une sortie sur PC, rien n’a filtré pour le moment du côté de Square-Enix. A ce sujet, retrouver notre classement des meilleurs jeux sur PC.

Aucune information sur le prix et les potentielles versions collector n’ont été évoquées.

Final Fantasy XVI : à quoi s’attendre ?

Plus beau, plus vaste, plus sombre… ? Il y a de nombreux points qui donnent envie d’en découvrir plus sur Final Fantasy XVI. Comme l’évoque le directeur du projet, Hiroshi Takai, qui travaille sur la saga depuis l’épisode V, l’équipe a relevé de nombreux défis pour proposer un titre à la hauteur des attentes et capables de tirer le meilleur de la PS5 et de sa manette Dual Sense. Il rappelle qu’il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir en profiter. Cependant, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus ! nous dit-il.

